Emmy 2026: los mejores momentos de Marcello Hernández como presentador del evento

El comediante de 29 años participó como presentador de la categoría a ‘Mejor Dirección de una Serie de Comedia’

Marcello Hernández es de origen cubano y dominicano. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

“Hello, hello… ¿Dónde están los latinos? ¿Hay latinos aquí?”, así se presentó el comediante Marcello Hernández, de origen cubano y dominicano, en la edición 78 de los Emmy Awards, celebrada la noche del lunes.

Desde el Peacock Theater de Los Ángeles, el famoso de 29 años se robó la atención al invitar públicamente a su casa a celebridades como Harrison Ford y Zendaya. En tono jocoso, pero expresando admiración, les invitó a cenar.

Marcello Hernández asistió por primera vez a la gala de los Emmy y apareció en la alfombra roja junto a su madre, Isabel Cancela. Ya en la ceremonia participó como presentador de la categoría a ‘Mejor Dirección de una Serie de Comedia’ (ganó Hiro Murai), sin embargo, no perdió la oportunidad de ofrecer su contenido.

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¿Qué hizo Marcello Hernández en los Emmy Awards 2026?

Apenas se subió al escenario, la expectativa era evidente: ¿con qué ocurrencias saldría? Fue entonces cuando saludó al público y habló en español para preguntar dónde estaban los latinos.

Aunque nació en Miami, el comediante de Saturday Night Live es de madre cubana y padre dominicano, Joaquín Hernández. Además, su abuelo era de origen español. En 2019, Marcello Hernández se graduó en la Universidad John Carroll, en Ohio, con una licenciatura en emprendimiento y comunicación.

“Es un honor para mí estar aquí, es mi primera vez en los Emmy como presentador, pero quiero aprovechar la oportunidad de saludar a varias personas”, dijo antes de anunciar el nombre de Harrison Ford.

El actor de 84 le saludó con cierta timidez, mientras Marcello Hernández le expresaba: “Es usted un hombre legendario que ha sido de gran inspiración para mí. Me gustaría invitarlo a cenar a mi casa”. “Sin presión”, añadió entre las risas del público.

Marcello Hernández le suelta elogios a Zendaya

Otra de las personalidades del momento, la joven actriz Zendaya, quien hacía algunas muecas mientras escuchaba al humorista. Visiblemente, nervioso, Marcello soltó: “Eres una bestia y eres increíble. Te vi y quise actuar cool, y he decidido que no puedo hacer eso”.

Detrás de Zendaya estaba su pareja y con quien se casó en secreto, el famoso actor Tom Holland, que no paraba de reír con lo que ocurría en el momento. Marcello Hernández no se olvidó de él y los invitó públicamente a cenar en su casa. De hecho, se refirió cariñosamente al artista como Spider-Man.

Por último, saludó al actor y productor de cine Óscar Isaac, diciéndole que podrían ser primos lejanos debido a su apellido real (Óscar Isaac Hernández). “Nunca se sabe”, dijo.

Marcello se incorporó al elenco de Saturday Night Live en 2022, siendo el primer miembro de la generación Z con raíces latinas en formar parte fija del programa.

Su estilo de comedia se centra en las vivencias de crecer como hijo de latinos en Estados Unidos, contenido que ya le otorga 4.3 millones de seguidores, solo en Instagram. Aunque su humor suele ser ocurrente y atrevido, se ha ganado el cariño de quienes disfrutan de sus apariciones.

La cantante Taylor Swift, una de las artistas que siempre se esperan, no acudió a los Premios Emmy de 2026. En su lugar, decidió viajar a Kansas City para acompañar a su esposo Travis Kelce durante el inicio de la temporada de la NFL.

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