Ya es viral: la reacción de Taylor Swift por las 59 yardas que corrió Travis Kelce

La cantante de 36 años asistió al primer partido de los Kansas City Chiefs, donde juega su esposo Travis Kelce

Taylor Swift fue captada con Tom Cruise. Foto: Jamie Squire / AFP

Taylor Swift ya es toda una ‘sporty girlfriend’. La superestrella del pop no solo asiste a los partidos de los Kansas City Chiefs, sino que celebra las jugadas de su esposo Travis Kelce como una verdadera aficionada de la NFL.

La cantante de 36 años no asistió a la gala de los Emmy Awards 2026, evento en el que tiene presencia habitual, sino que, como una buena esposa, acudió al primer juego de la temporada que los Chefs ganaron por 31-10 ante los Denver Broncos.

Las cámaras de televisión captaron su cómoda posición desde el palco del Arrowhead Stadium junto al actor Tom Cruise, su cuñado Jason Kelce, y su madre, Andrea Swift.

Travis Kelce, que renovó por tres años más con los Chiefs, se casó con Taylor Swift el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Cerca de 1,000 personas asistieron a la boda, incluyendo diversas celebridades como el actor Adam Sandler.

La viral reacción de Taylor Swift por una magistral jugada de Travis Kelce

Según detalla la revista People, transcurría el tercer cuarto del partido y Travis Kelce corrió a toda velocidad, luego de un pase rápido del mariscal de campo Patrick Mahomes y tras sacarse a un rival de encima.

Luego de avanzar la sorprendente marca de 59 yardas, dejando a su equipo muy cerca de la zona de touchdown, el público festejó la magistral jugada y las cámaras de ESPN se fueron directamente hacia Taylor Swift, que celebraba con euforia.

Travis Kelce gets loose 😮‍💨



Taylor Swift and Jason Kelce were lovin' it! pic.twitter.com/WYwDV9btP8 — ESPN (@espn) September 15, 2026

En las siguientes estrategias los Chiefs no pudieron llegar al área de anotación, pero lograron materializar un gol de campo que les puso en ventaja de 24-7.

¿Cómo ha sido el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce?

Luego de haber celebrado su boda, la cantante y el jugador de la NFL comenzaron a enfrentar los retos habituales de cualquier matrimonio, sin importar los nombres ni la fama. Y aunque no tienen hijos de momento, deben organizar horarios, acompañarse en sus responsabilidades y adaptarse a una convivencia compartida.

Una fuente cercana a la pareja comentó a Star Magazine, en agosto, que Travis Kelces estaba enfocado en competir al máximo nivel. “Ha vuelto a ser extremadamente disciplinado con su dieta, su horario de sueño y su entrenamiento. Es muy intenso”, aseguró el informante.

Por su parte, Taylor Swift, que ahora asume su rol como esposa, lo acompaña en esta nueva etapa y ajusta algunos hábitos para compartir más momentos con su pareja. La misma fuente reveló que la artista prepara comidas saludables y adapta sus horarios para que puedan descansar juntos antes de cada compromiso deportivo.

“Ya lo ha hecho antes (Taylor), así que sabe qué esperar y está encantada de apoyarlo. Pero sin duda es un gran cambio pasar de disfrutar sin parar a no tomar ni una copa de vino con la cena”, comentó la fuente.

Pero la cantante de 36 años no olvida que es una de las celebridades más seguidas de la actualidad, por lo que ya estaría trabajando en lo que mejor sabe hacer: música.

Otra fuente cercana aseguró a Style Caster que Taylor Swift aprovecha los momentos en los que Kelce está entrenando o cumpliendo compromisos deportivos para avanzar en el estudio. “Es alto secreto, pero hay otro álbum gestándose”, soltó.

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