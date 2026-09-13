Peso Pluma toma el control: el regional mexicano cambia el mapa de la música latina

Detrás de las nominaciones hay algo más grande: el regional mexicano dejó de ser un sonido de nicho para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la música latina en Estados Unidos.

Peso Pluma lidera los Billboard Latin Music Awards 2026 | VALERIE MACON / AFP

Hay una panorámica de la música latina en 2026 que dice mucho más de lo que parece. Peso Pluma aparece arriba de todos en la lista de finalistas de los Billboard Latin Music Awards, con 17 menciones. Detrás de él están Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12.

Después aparecen Karol G, con nueve; Prince Royce, con ocho; Bad Bunny, con siete; y Rosalía con 6. La lista fue anunciada el 9 de septiembre por Telemundo y Billboard, y la ceremonia se celebrará el 22 de octubre en Miami.

No significa que Bad Bunny haya dejado de ser una figura central ni que el reguetón haya perdido su lugar. Significa algo distinto: el regional mexicano tiene hoy una presencia que habría sido difícil imaginar hace apenas unos años.

El número que cambió la conversación

Las nominaciones no son un concurso de popularidad. Billboard determina sus finalistas a partir del comportamiento de los artistas en sus listas entre el 13 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026, tomando en cuenta variables como streaming, ventas de álbumes y canciones, radio y actividad de giras.

Por eso resulta significativo que Peso Pluma encabece la lista con 17 menciones y que sus dos perseguidores inmediatos pertenezcan también al universo del regional mexicano.

Tito Double P suma 15 nominaciones y Fuerza Regida 12. Los tres compiten, además, en categorías importantes como Artista del Año, mientras que Peso Pluma y Tito Double P aparecen juntos por DINASTÍA, su álbum colaborativo.

No es solamente que haya muchos artistas mexicanos en la ceremonia. Es que el sonido que representan está ocupando los primeros lugares de la conversación.

De los corridos tumbados al centro del escenario

Hace unos años, hablar del regional mexicano en Estados Unidos todavía evocaba principalmente a las comunidades mexicanas y mexicoamericanas que mantenían vivas tradiciones como la banda, el norteño, la música de mariachi o los corridos. La nueva generación rompió esa frontera.

Peso Pluma, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Eslabon Armado y otros artistas ayudaron a llevar instrumentos, estructuras y formas de contar historias del regional mexicano hacia públicos más jóvenes. Los corridos comenzaron a convivir con hip-hop, trap, reguetón y otros sonidos urbanos, mientras las plataformas digitales permitieron que una canción pudiera viajar mucho más rápido que las viejas fronteras de la radio.

El resultado fue una transformación que ya no puede explicarse solamente como una moda.

En Estados Unidos, el regional mexicano encontró algo particularmente poderoso: una generación de jóvenes latinos que no tiene que escoger entre sus raíces y la cultura popular estadounidense. Puede escuchar rap, reguetón, pop y corridos en la misma playlist, incluso en la misma tarde.

Peso Pluma ya no es una excepción

Cuando Peso Pluma irrumpió en la conversación internacional, todavía era posible presentarlo como una anomalía: un cantante mexicano con una estética distinta, una voz reconocible y una manera nueva de llevar los corridos hacia el mainstream. Hoy esa explicación se queda corta.

Su presencia en los Billboard Latin Music Awards no está aislada. Detrás aparecen Tito Double P y Fuerza Regida, mientras que otros representantes del regional mexicano también tienen una presencia importante entre los finalistas.

Fuerza Regida, por ejemplo, compite por 12 premios y aparece en categorías como Artista del Año, Artista Latino Global del Año y Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo. Su canción “Marlboro Rojo” suma cuatro menciones.

Y Tito Double P no está ahí solamente porque comparte canciones con Peso Pluma. Sus 15 nominaciones incluyen categorías individuales como Artista del Año y Artista Regional Mexicano del Año, Solista.

La generación que comenzó empujando desde los márgenes ahora ocupa el centro de la escena.

La comparación con Bad Bunny también cuenta

Hay un dato que ayuda a entender por qué esta edición de los Billboard Latin Music Awards resulta particularmente llamativa. En 2025, Bad Bunny encabezó las nominaciones con 27 menciones, un récord para esos premios. Fuerza Regida aparecía entonces en segundo lugar con 15, mientras Peso Pluma tenía nueve.

Un año después, el escenario es diferente. Peso Pluma pasó de nueve a 17 nominaciones. Tito Double P aparece con 15 y Fuerza Regida con 12. Bad Bunny, aunque continúa compitiendo en categorías fundamentales y fue la estrella del medio tiempo en el pasado Super Bowl de l NFL, suma siete.

No es una sucesión. Tampoco significa que exista una batalla entre México y Puerto Rico. Es, más bien, una fotografía de lo mucho que se diversificó el centro de gravedad de la música latina.

Una música que ya no pide permiso

Durante mucho tiempo, la música en español tuvo que cruzar una especie de frontera invisible para ser considerada parte del entretenimiento estadounidense. El regional mexicano está ayudando a borrar esa frontera.

Sus artistas llenan arenas, aparecen en grandes festivales, acumulan reproducciones y compiten en las mismas categorías generales que las mayores estrellas del pop latino. La música sigue estando profundamente conectada con México, pero su audiencia ya no está limitada a México ni a los mexicanos.

Ese quizá sea el cambio más importante. Porque para muchos jóvenes latinos nacidos o criados en Estados Unidos, escuchar a Peso Pluma, Fuerza Regida o Tito Double P no representa necesariamente una vuelta a una tradición que sus padres les enseñaron. Puede ser simplemente la música de su generación.

Y los fans también tendrán poder

Los Billboard Latin Music Awards introducirán este año una nueva categoría: Fan Favorite Artist, cuyo ganador será elegido exclusivamente por el público.

Los cinco artistas con más menciones en los premios competirán por ese reconocimiento y los aficionados podrán votar hasta el día de la ceremonia. El ganador será anunciado en vivo el 22 de octubre desde Miami.

La categoría parece menor frente a los grandes premios, pero encaja perfectamente con la transformación que vive la música latina.

El público ya no solamente consume. Descubre, comparte, reproduce, convierte canciones en tendencias y, cada vez más, participa directamente en la construcción del éxito.

El regional mexicano todavía tiene camino por recorrer

Sería un error convertir esta historia en una proclamación de victoria definitiva. El regional mexicano enfrenta sus propias discusiones, desde la polémica alrededor de algunos corridos y sus contenidos hasta las preguntas sobre qué ocurre cuando una tradición musical se convierte en un producto global. Y el éxito de tres artistas no significa que todos los músicos del género tengan las mismas oportunidades.

Pero los números de este año sí permiten afirmar algo. El regional mexicano ya no está tocando la puerta de la música latina estadounidense. Está sentado en la mesa principal. Peso Pluma llegó primero esta vez. Tito Double P está prácticamente a su lado. Fuerza Regida completa el podio.

Y mientras Bad Bunny, Karol G, Prince Royce, Shakira, Rosalía y tantos otros continúan representando distintas caras de la música latina, la fotografía de los Billboard 2026 deja una imagen imposible de ignorar: el sonido mexicano ya no es una esquina del mapa. Es parte del centro.

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