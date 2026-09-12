Rosalía vuelve a jugar en otra liga: LUX la coloca otra vez en el centro de la música latina

Seis nominaciones a los Billboard Latin Music Awards, una gira que la lleva nuevamente por Estados Unidos y una aparición anunciada en Saturday Night Live. Rosalía volvió para demostrar que todavía puede mover las fronteras de la música latina.

Rosalía tiene programados dos conciertos en el Kaseya Center de Miami | @rosalia.vt

Hay artistas que regresan con la intención de recordar quiénes fueron. Rosalía lo está haciendo de otra manera. Con LUX, su cuarto álbum de estudio, la española volvió a poner sobre la mesa una pregunta que la ha acompañado desde que El Mal Querer la convirtió en una figura internacional: ¿hasta dónde puede llegar una artista que se niega a quedarse dentro de un solo género?

La respuesta, por ahora, está en las listas, en los escenarios y en una industria que vuelve a colocarla entre sus nombres centrales. Rosalía recibió seis nominaciones a los Billboard Latin Music Awards 2026, incluida una por LUX en la categoría de Álbum Top Latin del Año y otra como Artista Femenina del Año Top Latin Albums. También compite como Artista Latin Pop del Año y por “La Perla”, su colaboración con Yahritza y Su Esencia.

En una edición dominada por el regional mexicano —Peso Pluma encabeza las nominaciones con 17, seguido por Tito Double P con 15 y Fuerza Regida con 12— Rosalía aparece como una figura difícil de acomodar en el mapa tradicional de la música latina. Es española, canta en español, bebe del flamenco, trabaja con electrónica y pop y, aun así, compite directamente en un mercado donde las etiquetas geográficas y comerciales suelen pesar demasiado.

Rosalía nunca entendió demasiado de fronteras

Desde El Mal Querer, Rosalía convirtió la mezcla en una forma de identidad. El flamenco dejó de ser únicamente una raíz que debía conservarse intacta y se convirtió en materia prima para experimentar con sonidos urbanos, electrónica, pop y hip-hop.

Después llegó Motomami, un disco que terminó de romper la idea de que una artista española debía elegir entre tradición y modernidad. La Rosalía de “Despechá”, “Saoko” o “Bizcochito” podía dialogar con el reguetón y, al mismo tiempo, conservar una personalidad que seguía siendo reconocible.

Billboard ya había documentado el alcance de aquella transformación: “Despechá” superó los mil millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en la primera canción de una solista española en alcanzar esa cifra en la plataforma. El tema también llegó al número 1 de Tropical Airplay y entró al Billboard Hot 100.

LUX no representa un regreso a aquella fórmula. Representa otra apuesta. Y ahí está buena parte de su importancia.

Una española en el centro de la música latina

Durante años, la conversación sobre música latina en Estados Unidos se organizó alrededor de una pregunta sencilla: ¿de dónde viene el artista?

Pero el mercado cambió. Bad Bunny convirtió a Puerto Rico en una bandera global; Karol G llevó el pop urbano colombiano a estadios; el regional mexicano encontró una nueva generación de estrellas; y artistas como Rosalía demostraron que la música en español podía cruzar fronteras sin tener que pedir permiso.

Por eso sus seis nominaciones tienen un significado que va más allá de una ceremonia.

Rosalía compite con nombres que representan distintos territorios y sonidos de la música latina. Su presencia junto a artistas como Karol G, Shakira, Bad Bunny, Peso Pluma y Rauw Alejandro refleja hasta qué punto el concepto de música latina dejó de ser una categoría geográfica para convertirse también en un espacio cultural mucho más amplio.

Y Rosalía ocupa ahí un lugar particular: no intenta parecer latinoamericana para entrar en ese espacio. Lo ocupa desde su propia identidad española.

Estados Unidos vuelve a ser parte de la historia

La relación de Rosalía con Estados Unidos tampoco comenzó con LUX. La artista ya había convertido al país en una parte fundamental de su crecimiento internacional y ahora vuelve con una gira de grandes escenarios.

El LUX Tour fue anunciado como su mayor gira como artista principal hasta entonces, con presentaciones en 17 países. La etapa norteamericana incluyó ciudades como Miami, Orlando, Boston, Toronto, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland.

Ahora la gira vuelve a Estados Unidos. Después de presentarse en Orlando el 9 de septiembre, Rosalía tiene programados dos conciertos en el Kaseya Center de Miami, el 14 y el 16 de septiembre.

La coincidencia no podría ser mejor para la historia. Septiembre marca el comienzo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y Rosalía llega a este momento convertida en una de las artistas españolas con mayor presencia dentro de la conversación musical latina del país.

No porque haya cambiado de identidad. Precisamente porque no lo hizo.

Y ahora vuelve a Saturday Night Live

Hay otra señal de la dimensión que ha alcanzado su regreso. Rosalía será la invitada musical de Saturday Night Live el 10 de octubre, en el tercer episodio de la temporada 52 del programa, con Shane Gillis como conductor. Será su segunda aparición en el histórico programa de NBC.

Para una artista que canta principalmente en español, regresar a uno de los escenarios más importantes de la televisión estadounidense tiene un valor que va más allá de la promoción de un disco.

Es otra frontera que ya no parece frontera. Y quizá ahí esté la clave para entender el momento de Rosalía. Su éxito no depende de convertirse en una artista estadounidense ni de abandonar las raíces que la hicieron reconocible. Su apuesta consiste en llevar esas raíces a lugares donde antes no necesariamente tenían espacio.

El mapa latino ya cambió

La música latina de 2026 no tiene un solo centro. El regional mexicano domina buena parte de las listas y las nominaciones. El reguetón sigue siendo una fuerza global. El pop latino se mezcla con sonidos anglosajones, africanos y electrónicos. Y artistas de distintas generaciones compiten por el mismo público en plataformas que ya no conocen fronteras.

Rosalía entiende ese escenario desde hace tiempo. Por eso LUX importa menos como “el nuevo disco de Rosalía” que como otra prueba de que la música en español puede ser experimental, sofisticada, comercial y global al mismo tiempo.

Su nominación al Álbum Top Latin del Año es consecuencia de ese recorrido. También lo es su regreso a Saturday Night Live. Y lo es una gira que vuelve a llevarla por ciudades estadounidenses donde ya no necesita presentación.

Rosalía no volvió para recuperar un lugar. Volvió a demostrar que ese lugar nunca dejó de ser suyo.

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