¿Cuándo llega la primera nieve? El nuevo mapa del Farmers’ Almanac lo anticipa por regiones

Para este septiembre, la primera nieve puede aparecer en las zonas de mayor elevación de las Montañas Rocosas

Noviembre suele ser el mes clave para la nieve. Foto: Xackery Irving / Shutterstock

La primera nevada en Estados Unidos suele ser todo un acontecimiento, ya que es una señal clara de los cambios de temporada. Sin embargo, no ocurre al mismo tiempo en todo el país, debido a la extensión territorial.

Farmers’ Almanac, conocido por sus pronósticos meteorológicos a largo plazo, publicó un nuevo mapa de la primera nevada de 2026, que divide los 48 estados contiguos en cinco grandes períodos.

Según indica la herramienta, mientras las zonas montañosas del norte pueden recibir copos desde agosto o septiembre, algunas áreas del sur pueden esperar hasta enero o incluso terminar el invierno sin una nevada significativa.

Las proyecciones actuales señalan además que algunos estados podrían tener una temporada especialmente favorable para las nevadas, mientras otras regiones tendrían más lluvia y temperaturas por encima de lo habitual.

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¿Cuándo podría caer la primera nieve en EE.UU. y dónde?

Para este septiembre, las primeras nevadas pueden aparecer en las zonas de mayor elevación de las Montañas Rocosas y otras áreas montañosas del extremo norte.

En octubre, la posibilidad aumenta en estados como Montana, Wyoming, Colorado, Dakota del Norte, Minnesota e Idaho, además de zonas elevadas de Utah y sectores del norte de Nueva Inglaterra. Según explica Farmers’ Almanac, es el momento en que el cinturón de nieve comienza a expandirse por el norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) señala que Denver, en Colorado, registra en promedio su primera nevada medible el 18 de octubre. Sin embargo, la ciudad también ha tenido episodios mucho más tempranos: en 1961 registró una nevada de 4.2 pulgadas un 3 de septiembre.

Ya para finales de noviembre y diciembre, la posibilidad llega con mayor frecuencia a las Llanuras centrales, el valle de Ohio y el interior del Atlántico Medio, incluyendo partes de estados como Kansas, Missouri, Pensilvania, Maryland y Virginia.

Noviembre puede ser el gran mes de la primera nieve

Aunque las montañas del norte pueden adelantarse varias semanas, noviembre suele ser el mes clave para la llegada de la nieve, al menos en una gran parte del país.

Farmers’ Almanac explica que el enfriamiento progresivo y la llegada de masas de aire frío desde Canadá aumentan las posibilidades de nieve en el Alto Medio Oeste, los Grandes Lagos y el noreste interior.

En este sentido, noviembre es un período típico para ciudades y regiones de estados como Minnesota, Michigan, Nueva York, Pensilvania y las zonas interiores de Nueva Inglaterra.

Más al sur, el cambio es gradual. A finales de noviembre y durante diciembre, la nieve puede avanzar hacia las Llanuras centrales, el valle de Ohio y el Atlántico Medio.

Considera además que ver nieve por primera vez no significa que el invierno haya llegado oficialmente. De hecho, en 2026 el invierno astronómico comenzará el 21 de diciembre, mientras que el invierno meteorológico comienza el 1 de diciembre. Sin embargo, la nieve puede aparecer mucho antes en las regiones más frías de Estados Unidos.

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