Kauai quedó “como una escena de guerra” tras el huracán Lowell y California amanece con alerta por calor extremo

Los fuertes vientos y lluvias provocadas por el paso del huracán Lowell afectaron buena parte de la infraestructura de la isla

Vista satelital del huracán Lowell avanzando en el Pacífico. Foto: NOAA / AFP

Carreteras dañadas, casas afectadas, árboles caídos, inundaciones e interrupciones del servicio eléctrico. Aunque el paso del huracán Lowell no impactó directamente en Kauai, la cuarta isla más grande de Hawái, sus efectos fueron suficientes para provocar daños generalizados.

Según reseña Honululu Civil Beat, la situación meteorológica también obligó a las autoridades locales a iniciar una operación de recuperación que ahora podría prolongarse durante días.

Por su parte, el National Weather Service (NWS) reportó que varias zonas de California, incluido Los Ángeles y el Valle de Coachella, amanecieron este 9 de septiembre bajo alertas por calor extremo. Las temperaturas superaban los 100 °F (3.7 °C) y se esperan noches cálidas.

¿Qué pasó en la isla Kauai tras el paso del huracán Lowell?

El huracán Lowell, uno de los tres que avanzan por el Pacífico, pasó aproximadamente 90 millas al noroeste de Lihue, evitando el impacto directo que ya Kauai sufrió con el huracán Iniki en 1992. Sin embargo, los fuertes vientos y lluvias afectaron buena parte de la infraestructura de la isla.

A través de un reporte, el NWS registró en Pu’u Lua una ráfaga máxima de 92 mph, mientras que Lihue Airport alcanzó 84 mph y Waimea Heights llegó a 79 mph. Las lluvias también fueron considerables: algunas estaciones de Kauai registraron más de 17 pulgadas acumuladas en 72 horas y Kilohana alcanzó 21.11 pulgadas.

Los daños se hicieron visibles desde las primeras horas después del paso de la tormenta: las carreteras del norte y oeste quedaron bloqueadas por inundaciones, árboles, arena, rocas y otros escombros. En algunos sectores, las olas y la marejada arrastraron material desde la costa hacia las vías.

“El viento azotaba con fuerza, formando remolinos. Daba mucho miedo”, dijo un residente a Honolulu Civil Beat.

Michael Olivas, residente de Niumalu, conversó con el mismo medio y describió a Kauai como “una escena de guerra”. El huracán Lowell había arrancado los tejados de los edificios en un pequeño puerto deportivo llamado Nawiliwili.

Asimismo, una palmera cayó sobre un tendido eléctrico y varios cobertizos quedaron destrozados. La familia de Olivas contó que pasaron buena parte del martes recogiendo metal, madera, tejas y otros restos.

Otro daño considerable fue en el histórico muelle recreativo de Waimea, que prácticamente perdió toda la selección de madera. Y de acuerdo con un gerente de la Asociación Agrícola de Kekaha, varias granjas recibieron agua directa del océano.

California pasó de tormentas al calor extremo

En California, uno de los estados donde más podría nevar durante el próximo invierno, registra una advertencia por calor extremo del NWS en el área de Los Ángeles. Estará vigente desde las 8:00 am (PT) del miércoles hasta las 8:00 pm del jueves. Expertos pronostican temperaturas cercanas a los 100-101 °F, mientras que el índice de calor puede alcanzar alrededor de 111-112 °F en algunas zonas.

En el Inland Empire, que incluye zonas de los condados de San Bernardino y Riverside, la agencia pronosticó máximas de 104 a 110 °F, con temperaturas nocturnas que podrían permanecer en los 70 y 80 grados.

En el Valle de Coachella, los desiertos del condado de San Diego y el paso de San Gorgonio, las temperaturas podrían llegar a 110-114 °F, mientras que las mínimas permanecerían en los 80 grados. La advertencia de calor extremo está prevista desde las 10:00 am (PT) del miércoles hasta las 8:00 pm del viernes.

El NWS recuerda que el riesgo de golpes de calor aumenta significativamente durante estos episodios. Mantenerse hidratado, permanecer en espacios con aire acondicionado y evitar la exposición prolongada al sol son recomendaciones clave. También pide prestar atención a familiares y vecinos vulnerables durante las horas más calurosas.

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