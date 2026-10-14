Rays vs. Guardians: cuándo y a qué hora es el Juego 3 que puede definir la Serie de Campeonato

Guardians recibe a Rays este jueves en un Juego 3 que puede definir el rumbo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La Serie de Campeonato está empatada 1-1 | MIKE STOBE / GETTY IMAGES VIA AFP

Tampa Bay Rays recuperó terreno en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Después de caer en el primer juego, el equipo venció a los Cleveland Guardians en el segundo compromiso y dejó la eliminatoria empatada 1-1.

La respuesta llegó tras una derrota de 7-3 en el debut. Tampa Bay reaccionó con una victoria de 3-1 que le devolvió la confianza y ahora le permite viajar a Cleveland con la serie completamente abierta.

Thursday's ALCS Game 3 between the Rays and Guardians has been moved up to 1 pm ET (originally 6 pm ET) due to forecasted inclement weather in Cleveland. pic.twitter.com/a6lw8voWKG — MLB (@MLB) October 14, 2026

Ahora los Rays enfrentan un escenario distinto. La eliminatoria se traslada al Progressive Field, donde Cleveland buscará aprovechar su condición de local, mientras Tampa Bay intentará convertir su impulso reciente en una ventaja concreta en una serie al mejor de siete.

Cuándo y a qué hora juegan Rays y Guardians

El Juego 3 entre Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians está programado para el jueves 15 de octubre. El encuentro tendrá lugar en el Progressive Field, casa de los Guardians, con inicio a las 1:00 p. m. del Este. El horario previamente estaba programado para las 6:00 p.m. pero tuvo que ser ajustado por pronóstico de mal tiempo en Cleveland.

El horario equivale a las 12:00 p. m. en el Centro y las 11:00 a. m. en el Pacífico. La MLB confirmó la programación de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y estableció este tercer juego como el primero de la serie en Cleveland.

Después de este compromiso, ambos equipos tendrán un día libre el miércoles. El Juego 4 está previsto para el viernes 16 de octubre, también en el Progressive Field.

Dónde ver Rays vs Guardians en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán varias opciones en español para seguir el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La transmisión estará disponible tanto en televisión como en radio.

Estas son las opciones disponibles en Estados Unidos:

UniMás , transmisión televisiva en español.

, transmisión televisiva en español. TUDN Radio , transmisión radial en español.

, transmisión radial en español. TBS , transmisión nacional en inglés.

, transmisión nacional en inglés. truTV , transmisión nacional en inglés.

, transmisión nacional en inglés. HBO Max, transmisión en vivo por streaming.

La MLB estableció que UniMás tendrá los derechos de la ALCS en televisión abierta en español, mientras que TUDN Radio brindará el audio en español. ESPN Radio completará la oferta con su cobertura nacional en inglés de la postemporada.

Por qué el Juego 3 es clave para los Rays

El Juego 3 de la Serie de Campeonato tiene un peso especial en una serie empatada 1-1. Históricamente, el equipo que gana ese partido ha terminado llevándose la eliminatoria en el 69.6% de los casos en las series al mejor de siete de MLB.

Para Tampa Bay, ganar en Cleveland significaría tomar una ventaja de 2-1 y reducir la presión de los siguientes compromisos. Los Rays cerraron la temporada regular con 43-38 como visitante, un registro competitivo que les permite enfrentar el reto de jugar fuera de casa.

Cleveland terminó la campaña con 41-40 como local, una marca ligeramente negativa en el Progressive Field. Ese antecedente abre una oportunidad para un equipo de Tampa Bay que ganó cinco de seis juegos contra los Guardians durante la temporada regular, incluidos dos de tres en Ohio.

El Juego 3 exigirá solidez ofensiva, defensiva y en el pitcheo. Tampa Bay deberá aprovechar sus oportunidades con corredores en base y evitar los errores que le costaron en el primer partido para convertir su impulso reciente en una ventaja real.

¿Cuál será el peso de los latinos en el Juego 3 de la Serie de Campeonato?

El Juego 3 también tendrá un acento latino. Tampa Bay y Cleveland dependen de varias figuras nacidas o formadas en Latinoamérica, y su capacidad de responder en los momentos importantes puede marcar la diferencia en una serie que sigue empatada 1-1.

Por los Rays, Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero representan la principal fuerza ofensiva. Caminero, firmado por Cleveland en República Dominicana antes de llegar a Tampa Bay, llega como una de las amenazas más peligrosas de la alineación.

Cleveland confía en José Ramírez, el tercera base dominicano que sigue siendo el alma de los Guardians. Su huella quedó evidente en el Juego 1, cuando lideró la ofensiva en la victoria de 7-3 sobre Tampa Bay.

El Juego 3 no solo reparte una victoria. Puede determinar cuál equipo llegará con más confianza a los siguientes compromisos y cuál tendrá que jugar con menos margen de error en su camino hacia la Serie Mundial.

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