El sabor mexicano de los Brewers de Milwaukee

Joey Ortiz y JoJo Romero conectan a Milwaukee con México en una postemporada en la que el talento, las raíces familiares y el orgullo latino también se hacen sentir

Joey Ortiz tiene raíces mexicanas / Sean M. Haffey / Getty Images via AFP

Los Milwaukee Brewers tienen un vínculo con Latinoamérica, y también, uno especial con México, que va más allá de las gradas. En una franquicia donde conviven distintas culturas latinoamericanas, Joey Ortiz y JoJo Romero representan dos historias que conectan al equipo con la afición mexicana. Ahora, ambos afrontan el reto de aportar su talento en la postemporada de las Grandes Ligas.

La conexión de Milwaukee con México tiene pasado y presente. Figuras como Teddy Higuera y Yovani Gallardo han llevado sus raíces mexicanas al diamante de los Brewers. Hoy, Ortiz y Romero, aunque nacieron en California, sus orígenes representan ese vínculo que esta franquicia de la MLB comenzó a construir con la afición mexicana desde hace ya varios años.

Joey Ortiz, el mexicano que aporta equilibrio al infield

Ortiz, nacido en Garden Grove, California, y de padres mexicanos, se ha consolidado como una pieza del cuadro interior de los Brewers. Durante la temporada regular de 2026, registró un promedio de bateo de .270, nueve cuadrangulares y 47 carreras impulsadas, números que reflejan su contribución ofensiva a lo largo de la campaña.

Su importancia no solo está en el bate. La versatilidad defensiva del infielder le permite ofrecer alternativas en el cuadro, una cualidad valiosa cuando cada jugada puede cambiar el rumbo de un partido de playoffs. Además, su vínculo con la selección mexicana amplía su conexión con los aficionados que siguen el béisbol internacional.

JoJo Romero, un brazo zurdo con raíces mexicanas

El otro nombre que destaca es JoJo Romero. Nacido en Camarillo, California, el relevista también tiene ascendencia mexicana y representó a México en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

Romero llegó a los Brewers procedente de los St. Louis Cardinals y se convirtió en una alternativa para el bullpen. En el tramo de temporada regular disputado con Milwaukee, terminó con marca de 2-0, efectividad de 3.38 y 13.1 entradas lanzadas, cifras que describen su aporte en el relevo.

Una tradición mexicana que viene de lejos

El sabor mexicano de Milwaukee no comenzó con Ortiz y Romero. A lo largo de su historia, la franquicia ha contado con peloteros nacidos en México que dejaron huella en las Grandes Ligas. Entre ellos sobresalen Teddy Higuera, uno de los lanzadores más recordados de los Brewers, y Yovani Gallardo, quien fue una figura importante de la rotación durante varias temporadas.

También destaca Marco Estrada, integrante del equipo que conquistó la División Central de la Liga Nacional en 2011. Estos nombres forman parte de una historia que permite entender cómo el talento mexicano ha encontrado espacio en Milwaukee mucho antes de la actual postemporada.

La presencia de Luis Urías en el roster de los Brewers durante los playoffs de 2020 constituye otro antecedente reciente. Su paso por la organización refuerza una conexión que se ha construido a través de distintas generaciones de peloteros y que hoy encuentra nuevos representantes en Ortiz y Romero.

Con Milwaukee en la lucha por avanzar hacia la Serie Mundial, Ortiz y Romero tienen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en esta relación. El resultado dependerá de lo que hagan sobre el terreno, pero su presencia ya permite contar una historia que une béisbol, identidad y comunidad. Porque el sabor mexicano de los Brewers se construye así, con talento, trayectoria y una conexión que cruza fronteras.

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