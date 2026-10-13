Vaticano confirma que Papa León XIV tiene cáncer: ¿Cuál es su estado de salud tras la operación?

El Vaticano confirmó que el pontífice fue sometido a una cirugía para retirar parte de su pulmón derecho, mientras continúa la evaluación médica para determinar su tratamiento

Robert Francis Prevost, primer Papa nacido en Estados Unidos | Reuters

El papa León XIV fue sometido este martes 13 de octubre a una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma, donde los médicos confirmaron que padece cáncer de pulmón. Durante el procedimiento, el equipo médico retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice, de 71 años, después de que los estudios previos detectaran un nódulo que requería una evaluación.

El Vaticano informó que la operación concluyó sin complicaciones y que el diagnóstico corresponde a un adenocarcinoma pulmonar. La situación médica del líder de la Iglesia católica también ha generado dudas sobre sus próximas actividades, especialmente por la gira que tiene programada por Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

¿Cuál es el estado de salud del Papa León XIV tras ser operado?

De acuerdo con el comunicado médico difundido por el Vaticano, la intervención se desarrolló conforme a lo previsto y el pontífice regresó a su habitación después de permanecer aproximadamente tres horas en el área quirúrgica. La operación tuvo una duración cercana a los 90 minutos.

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Los especialistas realizaron una lobectomía, procedimiento mediante el cual se extirpa una de las secciones del pulmón. En este caso, retiraron el lóbulo inferior derecho con el objetivo de eliminar el tejido afectado por el tumor.

Aunque la cirugía permitió retirar la zona donde se encontraba el cáncer, todavía quedan estudios pendientes para determinar si la enfermedad se extendió a otras partes del organismo. Entre ellos se encuentra el análisis de los ganglios linfáticos, cuyos resultados serán determinantes para establecer el alcance del padecimiento.

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office. The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung, and tissue examined during the operation confirmed the diagnosis of “lung adenocarcinoma,” as suspected from tests conducted beforehand. The Pope was in the operating room approximately three hours, while the operation itself lasted about 90 minutes. The doctors said it was successful and there were no complications. Pope Leo awoke normally after surgery and, following a brief period of observation, returned to his room on the hospital’s 10th floor, according to the statement. https://t.co/63Fs28LCZJ — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

Por el momento, los médicos no han anunciado si León XIV necesitará quimioterapia, inmunoterapia u otro tratamiento. Cualquier decisión dependerá de los resultados de las pruebas posteriores a la intervención. El Vaticano también informó que las audiencias del papa fueron canceladas hasta el 20 de octubre para permitir su recuperación.

¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar? El diagnóstico que recibió el Papa

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en células glandulares del pulmón, relacionadas con la producción de sustancias como el moco. Se encuentra entre las formas de cáncer pulmonar diagnosticadas con mayor frecuencia y pertenece al grupo de los carcinomas de células no pequeñas.

La enfermedad puede identificarse mediante estudios de imagen que detectan nódulos pulmonares. Sin embargo, la presencia de uno de estos nódulos no significa necesariamente que exista cáncer, por lo que pueden requerirse análisis adicionales o una intervención para determinar su naturaleza.

En el caso de León XIV, las pruebas realizadas antes de la operación habían generado sospechas sobre la presencia de un tumor, diagnóstico que posteriormente fue confirmado durante la cirugía.

El doctor Stephen Liu, especialista en cáncer de pulmón del Centro Oncológico Lombardi de la Universidad de Georgetown, explicó que conocer el tipo de cáncer es solo una parte del diagnóstico. También es necesario establecer su etapa, el tamaño del tumor y si existen células cancerosas en los ganglios linfáticos.

Estos factores permiten determinar el tratamiento y las posibilidades de recuperación de cada paciente. Cuando el cáncer se encuentra localizado, la cirugía puede formar parte del tratamiento con intención curativa. Si los estudios detectan una extensión de la enfermedad, los especialistas pueden considerar otras alternativas, como quimioterapia, inmunoterapia o medicamentos dirigidos a determinadas alteraciones del tumor.

En el caso del pontífice, todavía no se ha informado la etapa del cáncer, por lo que no es posible establecer un pronóstico definitivo.

¿Cancelarán gira del Papa León XIV?

La gira de León XIV por Sudamérica permanece sin una decisión oficial sobre su posible cancelación. El pontífice tiene previsto viajar del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, aunque su participación dependerá de la evolución médica durante las próximas semanas.

El itinerario contempla desplazamientos que superan los 31 mil kilómetros, con aproximadamente 12 vuelos y dos traslados en helicóptero. También incluye cambios de altitud durante su estancia en territorio peruano.

Después de una cirugía pulmonar, los médicos suelen recomendar un periodo de recuperación antes de realizar viajes en avión. En algunos casos, esta restricción puede extenderse alrededor de tres semanas, dependiendo del procedimiento y de las condiciones del paciente.

Si León XIV evoluciona conforme a lo esperado, el tiempo entre la operación y el inicio de la gira podría permitirle mantener sus compromisos. No obstante, será necesaria una evaluación médica antes de confirmar su participación.

El cardenal de Tokio, Kikuchi Tsutomu, quien se reunió con el papa un día antes de la intervención, señaló que el pontífice había decidido someterse a la cirugía con anticipación para intentar mantener sus planes de viajes internacionales.

Mientras tanto, el Vaticano continuará informando sobre su recuperación y los resultados de los estudios pendientes. De ellos dependerán tanto las decisiones sobre su tratamiento como la posibilidad de retomar sus actividades y realizar la visita programada a Sudamérica.