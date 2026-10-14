Vinicius se juega su lugar en el Real Madrid ante el ascenso de Diomandé

La irrupción del marfileño y la falta de contundencia del brasileño elevan la competencia interna antes del duelo de Champions League

Vinicius tiene competencia seria en el Real Madrid | O. Del Pozo | AFP

Vinicius Junior afronta un momento decisivo en el Real Madrid. La aparición de Yan Diomandé, el joven extremo que ganó protagonismo tras marcar ante el Villarreal, ha abierto un debate sobre la titularidad en el ataque blanco.

Con la visita del Real Madrid a la AS Roma en la Champions League como siguiente gran prueba, el brasileño necesita recuperar su eficacia y demostrar que conserva un lugar prioritario en los planes de José Mourinho quien recientemente volvió a la polémica en una rueda de prensa.

La competencia ya no depende únicamente del nombre o del historial: también pesan el rendimiento reciente, el compromiso táctico y la capacidad para resolver partidos.

El triunfo madridista por 1-0 frente al Villarreal en el duelo LaLiga después de la extensa fecha FIFA del mes de octubre dejó dos imágenes contrastantes. Diomandé aprovechó su oportunidad y anotó su primer gol oficial con el equipo, mientras que Vinicius entró en la segunda mitad y terminó expulsado tras una acción que el árbitro revisó con el VAR. El episodio añadió presión a un futbolista acostumbrado a ocupar un papel central en el proyecto merengue.

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La cita europea ofrece una oportunidad inmediata para responder. Aunque la sanción doméstica derivada de la tarjeta roja no le impediría jugar en la Champions, el brasileño tendrá que convertir esa posibilidad en una actuación convincente. Del otro lado, Diomandé ya demostró que puede competir por el puesto.

El factor Diomandé: el fichaje que rompe la zona de confort

Diomandé llegó procedente del RB Leipzig en agosto de 2026 con una inversión reportada de 125 millones de euros, más otros 15 millones en variables. A sus 19 años, el internacional marfileño tiene contrato hasta 2033 y la presión de responder a una de las operaciones más ambiciosas del club. Su estreno goleador ante el Villarreal reforzó la sensación de que puede aportar soluciones desde el primer momento.

Su principal ventaja es la versatilidad. Puede jugar por ambas bandas, atacar espacios interiores y colaborar en la recuperación. Ese perfil encaja con la exigencia de Mourinho, que busca un equipo agresivo sin balón y equilibrado cuando pierde la posesión.

Vinicius, en cambio, suele partir desde la izquierda para aprovechar su velocidad y recortar hacia el centro. Si no consigue superar a su marcador, el ataque puede perder profundidad. No significa que el brasileño haya dejado de ser determinante, pero sí que ahora tiene una alternativa capaz de ofrecer recursos distintos.

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Las cifras explican por qué crece la competencia

Según la comparativa de LaLiga 2026-2027, Vinicius Junior suma ocho partidos, siete como titular y 585 minutos, mientras que Yan Diomandé también ha disputado ocho encuentros, pero acumula 366 minutos y tres titularidades.

Ambos registran un gol, aunque el brasileño lleva ventaja en las asistencias, con tres frente a una del marfileño. La diferencia está en la eficiencia: Vinicius suma 23 disparos, siete a puerta, mientras que Diomandé registra cinco remates, dos de ellos entre los tres palos.

El contraste es más evidente en el regate. Diomandé ha completado 20, con una efectividad del 66.7 %, frente a los 14 de Vinicius y su 46.7 % de éxito, pese a haber jugado 219 minutos menos. El joven extremo también presenta mejores cifras defensivas en la comparativa, con 13 acciones de contención y ocho entradas exitosas, mientras que el brasileño registra seis acciones y seis entradas.

Los números no borran la experiencia de Vinicius en los partidos importantes, pero sí explican por qué Diomandé gana terreno en la pelea por la titularidad.

La Roma, una prueba para recuperar terreno

El partido contra la AS Roma representa una oportunidad importante para Vinicius. El equipo italiano, dirigido por Gian Piero Gasperini, plantea una defensa intensa y duelos individuales que pueden reducir el espacio para los extremos. Superar esa presión exigirá paciencia, precisión y control emocional.

El brasileño tiene antecedentes que respaldan su capacidad para responder en noches europeas. Ahora necesita demostrarlo de nuevo, especialmente después de la expulsión ante el Villarreal. Una actuación convincente reforzaría su posición; otra noche de frustración alimentaría las dudas sobre su titularidad.

Mourinho también tendrá que decidir si mantiene a Vinicius en la izquierda, apuesta por Diomandé o intenta reunir a ambos junto a Kylian Mbappé. Esta última opción ofrecería velocidad y desequilibrio, aunque obligaría a ajustar el equilibrio defensivo del equipo.

La competencia no implica necesariamente el final de la etapa de Vinicius como protagonista. Sí marca un cambio: su lugar deberá sostenerse con rendimiento.Diomandé ya llamó a la puerta y la Champions puede definir quién llega mejor posicionado al próximo tramo de la temporada.

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