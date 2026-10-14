Karl-Anthony Towns y los Knicks; la diferencia de 76 millones de dólares que complica su futuro

La pausa en las negociaciones abre interrogantes sobre el futuro del dominicano en Nueva York

Towns tiene en sus manos su futuro con Knicks / Sarah Stier / Getty Images via AFP

La relación entre Karl-Anthony Towns y los New York Knicks atraviesa un momento decisivo. La diferencia de 76 millones de dólares entre la extensión máxima que puede firmar el pívot y la oferta reportada por la franquicia mantiene abierta una negociación que podría definir el futuro del dominicano en Nueva York y la continuidad del núcleo que conquistó el campeonato.

El desacuerdo no se limita al dinero. Los Knicks quieren conservar a una de sus figuras sin comprometer su capacidad para reforzar la plantilla, mientras Towns busca un contrato que reconozca su importancia deportiva. Por ahora, la directiva ha decidido aplazar las conversaciones hasta más adelante en la temporada, una pausa que no resuelve el conflicto y deja varias decisiones pendientes.

La diferencia de 76 millonesde dólares que separa a Towns y Nueva York

Towns puede acceder a una extensión de cuatro años y 276 millones de dólares, mientras que la oferta reportada de los Knicks asciende a 200 millones por el mismo periodo. La distancia entre ambas cifras equivale a 76 millones, una cantidad que refleja el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo.

La propuesta de Nueva York representaría un promedio de 50 millones por temporada. Aunque Towns ha expresado su disposición a aceptar menos del máximo para ayudar a mantener unido al equipo, el monto ofrecido estaría por debajo de sus expectativas. El punto medio que buscarían el jugador y sus representantes se situaría entre 225 y 230 millones.

El dominicano explicó que quiere encontrar una solución que permita conservar la competitividad del equipo y, al mismo tiempo, sentirse valorado. A sus 30 años, Towns también tiene un incentivo personal: asegurar un contrato de élite en una etapa importante de su carrera.

El impuesto de lujo complica la estrategia de los Knicks

La postura de Nueva York está vinculada a las restricciones financieras de la NBA. Towns tiene un salario de aproximadamente 57 millones para la temporada 2026-27 y una opción de jugador de 61.1 millones para 2027-28. Si ejerce esa opción, el compromiso económico podría empujar a los Knicks por encima del segundo umbral del impuesto de lujo, conocido como second apron.

Ese límite impone restricciones importantes a las operaciones de los equipos que lo superan. Los Knicks se encuentran actualmente unos 3.2 millones por debajo de ese umbral, por lo que una renovación costosa para Towns, junto con la necesidad de planificar el futuro contractual de Jalen Brunson, complicaría la administración de la plantilla.

La franquicia parece buscar una solución similar a la que encontró con Jalen Brunson en 2024, cuando el base aceptó un contrato por debajo del máximo disponible para facilitar la continuidad del proyecto. Sin embargo, no está garantizado que Towns acepte un descuento de la misma magnitud. La cuestión es cuánto está dispuesto a ceder cada lado para evitar que el desacuerdo termine afectando la composición del equipo.

La fecha que puede cambiar el futuro de Towns

El calendario añade presión a la negociación. El 19 de octubre, Towns debe decidir si ejerce su opción de jugador de 61.1 millones para la campaña 2027-28. Si la rechaza, entraría en el último año de su contrato actual y podría negociar una extensión durante la temporada. Si no alcanza un acuerdo, tendría la posibilidad de convertirse en agente libre sin restricciones en el verano de 2027.

Si decide ejercer la opción, aseguraría ese salario para 2027-28, pero no podría negociar una extensión con los Knicks hasta después de esa campaña, de acuerdo con las condiciones contractuales descritas. Por su parte, Nueva York todavía tiene margen para intentar cerrar una extensión de hasta cuatro años antes del 30 de junio de 2027.

¿Puede afectar la defensa del título de los Knicks?

La incertidumbre llega después de una temporada en la que Towns registró promedios de 20.1 puntos y 11.9 rebotes por partido, además de desempeñar un papel central en la conquista del campeonato. Su producción ofensiva, su capacidad para dominar los rebotes y su presencia en la pintura lo convierten en una pieza difícil de reemplazar.

A corto plazo, aplazar las conversaciones puede ayudar a que el vestuario concentre su atención en la cancha. Sin embargo, si el desacuerdo continúa durante la temporada, las preguntas sobre el contrato, la opción de jugador y un posible canje podrían convertirse en una distracción recurrente. También existe un riesgo deportivo para Nueva York: si no logra un acuerdo y Towns se marcha como agente libre en 2027, podría perder a una figura importante sin recibir compensación a cambio.

Por ahora, no hay una resolución sobre el futuro del dominicano. Los Knicks necesitan equilibrar sus aspiraciones deportivas con las restricciones salariales, mientras Towns busca una propuesta que reconozca su aportación sin cerrar la puerta a un proyecto competitivo. La negociación quedó en pausa, pero la diferencia económica sigue sobre la mesa. El próximo movimiento de cualquiera de las dos partes podría marcar el rumbo de una relación clave para el futuro de Nueva York.

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