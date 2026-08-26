US Open: Cinco cosas que puedes hacer en Flushing Meadows y que no tienen que ver con el tenis

Si vas al Abierto de EE.UU., aprovecha el viaje para descubrir parques, historia, comida internacional y actividades para toda la familia

Además de disfrutar del tenis, el lugar tiene muchos atractivos / Shutterstock

El US Open ya está en marcha en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows-Corona Park, Queens, regalándonos en estos primeros días grandes eventos como el homenaje a Roger Federer, así como la actuación, en conjunto, del español Carlos Alcaraz y Serena Williams que sorprendió a todos en el torneo de dobles. Pero si vas a pasar varias horas en la zona, el tenis no tiene por qué ser el único plan.

Flushing Meadows-Corona Park es mucho más que el escenario de uno de los torneos de tenis más importantes del mundo. Sus alrededores reúnen espacios históricos, actividades para niños, museos y opciones para comer, por lo que llegar con tiempo puede convertirse en una oportunidad para conocer una parte distinta de Queens.

Mucho más que tenis en Flushing Meadows

Conoce el ‘hogar’ de ‘animales retirados‘

En medio del parque existe un pequeño espacio dedicado a esculturas de animales que alguna vez estuvieron en áreas de juegos infantiles de NYC. Un oso hormiguero, un camello y dos delfines, entre otros, ahora descansan juntos después de años de servicio.

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Las figuras de concreto ya no están disponibles para que los niños suban sobre ellas. Un letrero en el lugar pide a los visitantes que las feliciten y les deseen una ‘buena jubilación’.

Juega mini golf

Si buscas una actividad para toda la familia, hay dos opciones de mini golf en Flushing Meadows. Rocket Park Mini Golf, junto al New York Hall of Science, tiene nueve hoyos inspirados en la ciencia y la exploración espacial.

Otra alternativa es Flushing Meadows Pitch & Putt, al este del centro de tenis. Cuenta con 18 hoyos y un recorrido más tradicional, con puentes, agua y cascadas. Además, tiene iluminación para jugar después del atardecer.

Mira Nueva York en miniatura

Dentro del Queens Museum se encuentra el Panorama of the City of New York, una enorme maqueta que representa los cinco distritos de la ciudad. Fue construida por más de 100 personas para la Feria Mundial de 1964.

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La escala del modelo permite observar desde arriba edificios, calles, parques y otros puntos de referencia de la llamada ‘Gran Manzana’. El museo también conserva exhibiciones relacionadas con aquella histórica feria mundial.

Prueba comida de todo el mundo

En determinadas noches de sábado durante los meses cálidos, el Queens Night Market convierte los alrededores del New York Hall of Science en un gran punto de encuentro gastronómico.

Los puestos ofrecen una amplia variedad de sabores internacionales, con opciones de países y regiones como Sierra Leona, Bangladesh, Birmania y Brasil. Es una buena alternativa para quienes quieren comer algo diferente después de visitar el US Open.

Revive la historia de la Feria Mundial

Flushing Meadows-Corona Park todavía conserva algunos de los símbolos más reconocibles de la Feria Mundial de 1964, entre ellos la Unisphere. La enorme estructura metálica es uno de los lugares más fotografiados del parque y queda muy cerca de varias de las atracciones.

Así que, si tienes tiempo antes o después de tu partido del US Open, vale la pena caminar por los alrededores. Entre la historia, la comida, los museos y las actividades familiares, Flushing Meadows ofrece mucho más que tenis.

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