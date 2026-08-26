Roger Federer vuelve a conquistar Nueva York: derrota a Roddick y recibe un homenaje inolvidable

El suizo regresó a Arthur Ashe siete años después, venció 6-3 a Andy Roddick y cerró una noche cargada de nostalgia y emoción

Federer ganó cinco títulos consecutivos en la Gran Manzana | Reuters

Roger Federer volvió a pisar el Arthur Ashe Stadium y Nueva York volvió a sentirse como en los años en los que el suizo dominaba el US Open. A los 45 años, retirado desde 2022 y lejos de la presión del circuito profesional, el ganador de 20 títulos de Grand Slam regresó para una exhibición y celebración de su carrera.

El evento, presentado como “An Icon Returns to New York”, reunió a miles de aficionados que lo recibieron con una ovación ensordecedora. “Es genial estar de vuelta en Nueva York. Tengo recuerdos increíbles de esta cancha, de los aficionados y de la ciudad”, declaró.

El revés de Federer volvió a encender Arthur Ashe

Su rival fue Andy Roddick, uno de los principales adversarios de su generación y protagonista de varios enfrentamientos importantes durante la década de los 2000. El estadounidense, próximo a cumplir 44 años, volvió a apoyarse en su servicio, mientras el suizo mostró que todavía conserva su legendario repertorio.

Desde los primeros juegos aparecieron los recuerdos. Un revés paralelo ganador provocó una de las primeras grandes reacciones del público y, poco después, conectó un passing shot de revés que levantó a todo el Arthur Ashe.

El momento decisivo del partido, pactado a un set, llegó en el octavo juego. El helvético aumentó la presión desde la devolución y quebró el servicio de Roddick en blanco para colocarse 5-3.

Cuando sirvió para cerrar el partido concedió un punto de quiebre después de una derecha imprecisa, pero respondió con un ace. Poco después sentenció el encuentro: 6-3 en 35 minutos.

Roddick y Federer, de rivales a amigos

Federer y Roddick se enfrentaron 24 veces durante sus carreras profesionales, con 21 victorias para el suizo. Cuatro de aquellos partidos fueron finales de Grand Slam.

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“Todo se reduce a Roger. Obviamente jugamos muchas veces y me ganó muchas veces, pero siempre logramos mantener una amistad durante nuestras carreras y ha durado hasta ahora”, explicó Roddick. “Se trata simplemente de aparecer cuando Roger te lo pide”.

Federer y McEnroe también se llevaron el dobles

Después del partido individual, el suizo hizo pareja con John McEnroe para enfrentar a Roddick y Andre Agassi en un partido de dobles. La dupla se impuso 7-5, con lo que cerró su regreso a Flushing Meadows con dos victorias.

También recordó que su primera aparición en la cancha central del US Open fue precisamente contra Agassi, en 2001. “Me destrozó 6-1, 6-2, 6-4. No tuve ninguna oportunidad”, comentó entre risas. Cuatro años después lo derrotó en la final del torneo de 2005 para conquistar el segundo de sus cinco títulos consecutivos en Nueva York.

Nueva York le dio a Federer la despedida pendiente

A send-off in Arthur Ashe Stadium fit for a 👑



Thank you, @rogerfederer. pic.twitter.com/uObq3eMNo8 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Al terminar la exhibición, el extenista se sentó junto a Roddick, Agassi y McEnroe mientras sobre Arthur Ashe comenzó un espectáculo de drones dedicado a su carrera y a sus cinco campeonatos del US Open.

Su última participación oficial en Nueva York había sido en 2019. Las lesiones le impidieron regresar en los años siguientes y en 2022 anunció su retiro, por lo que nunca pudo despedirse del torneo dentro de la forma que merecía.

Entre 2004 y 2008 ganó cinco US Open consecutivos y estableció una de las etapas más dominantes de su carrera. Siete años después de su última aparición en el torneo, volvió a sentirse como el dueño de Nueva York.

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