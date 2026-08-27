Jennifer Aniston y otras dos estrellas de ‘Friends’ salen a cenar en Los Ángeles: cómo fue el reencuentro

Las exprotagonistas de ‘Friends’ se citaron para cenar en un hotel de West Hollywood. Jennifer Aniston asistió con su novio, Jim Curtis

Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Aunque todos los fans anhelan un nuevo reencuentro de las estrellas de ‘Friends’, desafortunadamente ahora sería sin Matthew Perry, la realidad es que las exprotagonistas de la exitosa serie televisiva siguen compartiendo y dejando imágenes virales.

La reunión más frecuente se produjo este 25 de agosto: Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow, quienes dieron vida a ‘Rachel Green’, ‘Monica Geller’ y Phoebe Buffay’, salieron a cenar en Los Ángeles y no fueron solas.

De acuerdo con la revista People, las tres amigas se encontraron en el Sunset Tower Hotel, ubicado en West Hollywood, una ciudad entre Los Ángeles y Beverly Hills. Según el reporte, compartieron una cena casual.

¿Cómo fue el reencuentro de Jennifer Aniston y sus excompañeras de ‘Friends’?

Las imágenes difundidas por la agencia Backgrid muestran que Jennifer Aniston, de 57 años, lució un atuendo con colores neutros, prácticamente solo blanco y negro: una blusa y minifalda estampada con flores.

Por su parte, Courteney Cox escogió un conjunto completamente negro, acompañado varios collares dorados, mientras que Lisa Kudrow optó por una blusa blanca, de botones, y pantalones oscuros.

A la cena también asistió el novio de Aniston, el coach y orador estadounidense Jim Curtis. Las fotos lo mostraron con una chaqueta holgada de color caqui. Ambos son pareja desde 2025, pero la actriz fue la primera en confirmar el romance, con una imagen publicada en Instagram, en noviembre pasado.

Y para rematar la salida entre amigos, les acompañaron Jason Bateman y Will Arnett, actores y conductores del podcast ‘SmartLess’.

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Entre abrazos y besos de lo que pareció un encuentro muy ameno, las cámaras les captaron despidiéndose a la salida del hotel, justo antes de dirigirse a sus respectivos autos.

Una amistad eterna

La relación amistosa entre Jennifer Aniston y Courteney Cox, a la que en ocasiones se une Lisa Kudrow, trascendió mucho más allá de ‘Friends’ y de la extraordinaria reunión que protagonizaron en 2012, junto al resto de colegas de la producción que duró 10 años (1994-2004).

Verlas en Instagram ya no es casualidad, porque ambas actrices demuestran que compartir juntas es parte de su vida. Ya sea en un encuentro casual, un viaje, recuerdos de la serie o tal vez una publicidad, el trabajo en ‘Friends’ les entregó una amistad que ahora luce eterna.

Aunque los actores de la serie, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry (fallecido en 2023) no suelen compartir como lo hacen las chicas, siempre se han transmitido respeto y admiración. Tras la muerte de ‘Chandler’, todos hablaron sobre el actor y expresaron estar devastados por su desaparición física.

Si bien el programa terminó hace más de 20 años, es un legado que los fans siguen valorando en redes sociales. Muchas bandas musicales y series exitosas, cuando ocurre una separación, no logran mantener la unión, pero las estrellas de ‘Central Perk’ dejan claro que siempre serán unos verdaderos ‘Friends’.

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