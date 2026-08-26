La última vez que Dolly Parton y Kenny Rogers cantaron a dueto ‘Islands in the Stream’

Dolly Parton murió este 25 de agosto, a los 80 años. Por su parte, Kenny Rogers falleció en 2020

Dolly Parton y Kenny Rogers tenían química musical. Foto: Defotoberg / Shutterstock

Dolly Parton y Kenny Rogers dieron a la industria musical un regalo que ahora es eterno: que sus voces y carreras artísticas hayan coincidido durante décadas. Y si fuese poco, fueron amigos por más de 30 años.

Aunque tuvieron múltiples colaboraciones musicales, hay una que los fans jamás olvidarán: ‘Island in the stream’. La última vez que interpretaron juntos el tema fue en el 25 de octubre de 2017, en un concierto dedicado al artista nacido en Texas.

La canción se convirtió en un “himno” para varias generaciones y también marcó la amistad que permaneció vigente hasta la muerte de Kenny Rogers, en marzo de 2020. Dolly Parton falleció este 25 de agosto, a los 80 años.

¿Cómo fue el último dueto de Dolly Parton y Kenny Rogers?

Aquella noche fue muy especial, “mágica” y ahora inmortalizada. En el Bridgestone Arena de Nashville, en Tennessee, se celebró el concierto homenaje ‘Kenny Rogers: All In for the Gambler’.

Según detalla el portal Newsweek, no solo le acompañó Dolly Parton, sino también otras grandes figuras de la música para celebrar su trayectoria, antes del retiro definitivo de los escenarios.

Estuvieron artistas como Lady A, Lionel Richie e Idina Menzel, pero uno de los momentos más esperados fue el reencuentro entre Dolly Parton y Kenny Rogers para interpretar las canciones que marcaron su carrera como dúo, siendo ‘Island in the Stream’ la más icónica.

Pero también cantaron otros temas importantes, incluyendo ‘You Can’t Make Old Friends’, un sencillo de 2013 que Rogers grabó junto a Parton y que hablaba precisamente del valor de una amistad que permaneció con el paso del tiempo.

La presentación en Nashville llegó poco antes de que Kenny Rogers se retirara oficialmente de la música, lo que le dio un sentido más especial al concierto. La química entre Dolly Parton y Kenny Rogers quedó nuevamente demostrada, revelando la conexión musical que siempre tuvieron más allá de los escenarios.

Otro artista con el que también guardó un vínculo especial fue Miley Cyrus, quien desde sus inicios en la industria tuvo a Parton como una figura cercana tanto en el ámbito personal como profesional.

¿Cómo nació ‘Islands in the Stream”?

La historia del tema comenzó en 1983. La canción fue escrita por Barry, Robin y Maurice Gibb, hermanis e integrantes del grupo británico Bee Gees.

De acuerdo con Smooth Radio, la canción llegó a manos de Kenny Rogers cuando buscaba material para su próximo álbum. Sin embargo, durante el proceso de grabación surgió la idea de convertirla en un dueto y agregar una voz femenina.

La elección final fue Dolly Parton, y aunque en ese momento no tenían una relación cercana, la colaboración transformó ‘Islands in the Stream’ en una de las asociaciones musicales más famosas de la historia.

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