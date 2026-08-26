US Open vende hoy entradas a 100 dólares: quién puede comprarlas y cómo

La oferta busca acercar el tenis de primer nivel a los neoyorquinos con localidades reservadas y acceso a las pistas de Flushing Meadows

La oferta es exclusiva para los habitantes de NYC / Charly Triballeau / AFP

El US Open 2026 puso este miércoles 26 de agosto a disposición de los residentes de Nueva York una oferta especial: 1,000 entradas a 100 dólares para partidos del cuadro principal. La venta comenzó por la mañana y funciona bajo el sistema de primero en llegar, primero en ser atendido, por lo que los boletos estarán disponibles únicamente hasta agotar existencias.

La promoción está reservada exclusivamente para residentes de los cinco distritos de NYC. Para completar la compra, los aficionados deben contar con un código postal válido de la ciudad y utilizar un método de pago cuya dirección de facturación corresponda a una dirección elegible en Nueva York. Cada persona puede adquirir un máximo de dos entradas.

¿Cómo comprar los boletos del US Open?

La compra se realiza en línea a través del portal oficial habilitado por el torneo, usopen.org/NYCTickets. No se trata de una preventa ni de una lotería: la distribución es estrictamente por orden de llegada. Por eso, quienes cumplan los requisitos deben ingresar cuanto antes, ya que la promoción terminará cuando se vendan las 1,000 localidades.

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Los boletos corresponden a partidos del cuadro principal del US Open, programados entre el domingo 30 de agosto y el martes 8 de septiembre. Además del acceso a las pistas exteriores, algunas localidades incluyen asientos reservados en dos de los escenarios más importantes del torneo: Arthur Ashe Stadium y Louis Armstrong Stadium.

La diferencia frente a las entradas disponibles habitualmente en el mercado es considerable. Según TicketData, plataforma independiente que sigue los precios de boletos, la entrada más económica para acudir actualmente al US Open ronda, en promedio, los 288 dolares, por lo que la promoción para residentes representa una reducción significativa.

La oferta fue anunciada por el alcalde Zohran Mamdani y la United States Tennis Association (USTA) como una iniciativa para facilitar que los habitantes de la ciudad puedan presenciar en persona uno de los eventos deportivos más importantes que se celebran en Nueva York.

“Si los mejores jugadores de tenis del mundo vienen a nuestra ciudad, los neoyorquinos deben poder verlos jugar”, señaló Mamdani. Craig Tiley, director general de la USTA, destacó también que el acceso al tenis continúa siendo una prioridad para la organización, mientras el US Open vuelve a reunir a las grandes figuras del circuito en Flushing Meadows.

En los próximos días, el US Open entrará en su recta final y seguramente nos regalará algunos momentos históricos. Para los aficionados locales, la iniciativa abre una oportunidad de acercarse al ambiente que rodea a uno de los eventos deportivos más importantes del calendario del tenis internacional.

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