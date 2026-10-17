Rosalía y Fontaines D.C.: la nueva canción que une el pop español con el post-punk irlandés

«Where Is Gone?», una canción incluida en Dopamine Chamber, el nuevo álbum de Fontaines D.C. La colaboración conecta dos proyectos que han explorado sus raíces culturales desde lenguajes musicales distintos.

«Where Is Gone?» reúne las voces de Rosalía y Grian Chatten | Claro Sports

Rosalía y Fontaines D.C. comparten una canción en un encuentro que reúne dos trayectorias musicales con identidades propias. La artista catalana participa en «Where Is Gone?», incluida en Dopamine Chamber, el quinto álbum de estudio de la banda irlandesa, publicado el viernes 16 de octubre.

La colaboración pone en contacto a una intérprete que ha transformado elementos del flamenco y del pop con una agrupación que evolucionó desde el post-punk de Dublín hacia una propuesta sonora más amplia. La canción destaca dentro de la discografía de Fontaines D.C. porque Rosalía es la primera artista invitada en uno de sus álbumes de estudio.

Más que una suma de nombres conocidos, el encuentro abre una conversación sobre cómo los músicos contemporáneos reinterpretan sus raíces y dialogan con escenas internacionales. La colaboración no convierte a ambos proyectos en propuestas equivalentes, pero permite observar un punto de contacto entre sus búsquedas artísticas.

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«Where Is Gone?»: una colaboración fuera de las etiquetas

«Where Is Gone?» reúne las voces de Rosalía y Grian Chatten, vocalista de Fontaines D.C. La canción aborda recuerdos, amor y pérdida mediante una atmósfera melancólica, guitarras envolventes y arreglos orquestales que amplían el sonido habitual de la banda. El resultado se acerca a una balada cinematográfica, alejada del post-punk más directo de sus primeros trabajos.

El tema se publicó antes de la llegada del álbum completo y se convirtió en uno de sus adelantos más destacados. Para Fontaines D.C., la participación de Rosalía representa una novedad: hasta este lanzamiento, el grupo había mantenido sus álbumes de estudio sin colaboraciones vocales de otros artistas.

La canción también puede despertar el interés de públicos que normalmente no siguen los mismos géneros. Los seguidores de Rosalía pueden acercarse a la banda irlandesa, mientras que los admiradores de Fontaines D.C. tienen la oportunidad de escuchar a la artista catalana en un contexto diferente al de sus propios discos.

Qué une a Rosalía con la banda irlandesa

Una de las conexiones entre ambos proyectos es su relación con la tradición musical. Carlos O’Connell, guitarrista de Fontaines D.C., creció en Madrid en un entorno de raíces españolas e irlandesas. En declaraciones recogidas por Pitchfork, explicó que le interesaba cómo Rosalía mantenía viva una tradición musical española y comparó ese trabajo con el vínculo que la banda busca establecer con la música irlandesa.

La comparación no significa que ambos artistas compartan el mismo sonido. Rosalía ha construido una carrera internacional a partir de la transformación de referencias tradicionales mediante el pop, la electrónica y la experimentación. Fontaines D.C., por su parte, ha ampliado su propuesta desde sus raíces post-punk hacia composiciones más melódicas, atmosféricas y elaboradas.

El punto de encuentro está en la posibilidad de tomar elementos culturales propios y llevarlos a un lenguaje contemporáneo. En lugar de reproducir una tradición de manera literal, ambos proyectos han explorado cómo puede transformarse y dialogar con otras influencias.

Para la audiencia de Estados Unidos, donde conviven escenas musicales en español e inglés, el lanzamiento ofrece un ejemplo de cómo las colaboraciones internacionales pueden acercar artistas de distintos entornos sin borrar sus identidades.

Dopamine Chamber, una nueva etapa para Fontaines D.C.

Fontaines D.C. se formó en Dublín en 2014 y se consolidó como una de las bandas irlandesas de mayor proyección internacional de su generación. Su discografía comenzó con Dogrel en 2019 y continuó con trabajos como A Hero’s Death, Skinty Fia y Romance, publicado en 2024.

Con Dopamine Chamber, su quinto álbum de estudio, el grupo profundiza en una evolución musical que incorpora sintetizadores, arreglos expansivos y una producción más atmosférica. El disco fue producido por James Ford, quien también trabajó con la banda en Romance. Sus canciones exploran el deseo, la insatisfacción y la dificultad de encontrar sentido en un entorno saturado de estímulos.

La inclusión de Rosalía destaca en ese proceso porque incorpora una voz externa al repertorio de estudio del grupo. Sin embargo, el interés del álbum no depende únicamente de esa colaboración: también reside en la evolución de una banda que ha ampliado sus recursos musicales sin abandonar la intensidad y el carácter introspectivo que marcaron sus primeros trabajos.

Dónde escuchar «Where Is Gone?»

«Where Is Gone?» forma parte de Dopamine Chamber, publicado el 16 de octubre de 2026 a través de XL Recordings. La canción está disponible en plataformas digitales y en los canales oficiales del grupo.

Puedes acceder al álbum y a la colaboración desde el sitio oficial de Fontaines D.C.

La unión de Rosalía y Fontaines D.C. reúne dos proyectos que han encontrado maneras distintas de dialogar con sus tradiciones musicales. Su interés está en ese cruce entre la experimentación contemporánea y las raíces culturales, así como en la posibilidad de que dos públicos diferentes descubran un territorio común.

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