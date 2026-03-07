¿Cuándo empieza la temporada de huracanes 2026 y cómo se llamarán?

Autoridades meteorológicas presentan el calendario y el primer pronóstico de ciclones que podrían formarse cerca de México en 2026.

Los Ciclones tropicales en México: fechas y nombres | Reuters

La formación de ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico es un fenómeno que cada año mantiene en vigilancia a las zonas costeras de México y del Caribe. Con el acercamiento de 2026, organismos meteorológicos ya difundieron las fechas del inicio de la temporada y estimaciones preliminares sobre la actividad que podría registrarse en los próximos meses.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, los pronósticos iniciales también incluyen una proyección sobre la cantidad de tormentas y huracanes que podrían desarrollarse, además de la lista de nombres asignados por la Organización Meteorológica Mundial para identificar a los sistemas que se formen durante el año.

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes en los océanos Pacífico y Atlántico?

El inicio de la temporada de ciclones tropicales en 2026 tendrá fechas distintas dependiendo del océano donde se desarrollen los sistemas meteorológicos. En el caso del Pacífico, el periodo comenzará el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico iniciará el 1 de junio.

Según el calendario oficial del Servicio Meteorológico Nacional, ambos periodos se extenderán hasta el 30 de noviembre, lapso en el que pueden formarse tormentas tropicales y huracanes que eventualmente podrían acercarse o impactar zonas costeras de México. Durante estos meses, autoridades y centros de monitoreo mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de los sistemas.

En el Atlántico es donde se originan los fenómenos que con mayor frecuencia pueden afectar regiones como la Península de Yucatán y el Golfo de México, mientras que en el Pacífico los sistemas suelen desplazarse frente a la costa occidental del país.

¿Cuántas tormentas tropicales y cuántos huracanes se pronostican que toquen en México?

Las proyecciones preliminares indican que la actividad ciclónica en el Atlántico podría ubicarse ligeramente por debajo del promedio histórico. Aun así, especialistas señalan que el impacto de un ciclón no depende únicamente de la cantidad de sistemas, sino de su trayectoria y del lugar donde toque tierra. Las estimaciones iniciales contemplan que habrá entre de nueve y 13 tormentas tropicales,de cuatro a seis huracanes, donde tres de estos podrían ser de gran intensidad.

Los organismos meteorológicos advierten que incluso una temporada con menor número de fenómenos puede provocar efectos importantes si alguno de los ciclones se aproxima a zonas habitadas. Por ello, autoridades federales y estatales suelen recomendar a la población seguir los avisos oficiales y preparar medidas preventivas antes del inicio del periodo.

¿Cuáles serán los nombres de los huracanes en 2026? Lista completa

Para identificar cada ciclón tropical, la Organización Meteorológica Mundial mantiene listas oficiales de nombres que se utilizan de forma rotativa en las distintas temporadas.

En el océano Atlántico, los nombres previstos para 2026 son: Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

En el océano Pacífico, la lista incluye: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernán, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Las autoridades señalaron que los pronósticos pueden modificarse conforme avance el año y se acerque el inicio de la temporada, ya que las condiciones atmosféricas y oceánicas influyen en la formación y trayectoria de los ciclones.

