Riada arrasa en Nepal: qué es este fenómeno devastador que dejó muertes, inundaciones y desaparecidos

La crecida del río Bhote Koshi golpeó la frontera con Tíbet; autoridades investigan un posible colapso glaciar y un deslizamiento

Riada en Nepal: estas son las imágenes y el saldo de este fenómeno | Reuters

Nepal atraviesa una emergencia por la riada registrada este miércoles 26 de agosto en el norte del país y en la zona fronteriza con el Tíbet. La actualización más reciente, dada por la agencia EFE, informó al menos 160 muertos y más de 700 desaparecidos, aunque las autoridades continúan recopilando información de comunidades incomunicadas y las cifras permanecen sujetas a cambios.

¿Qué pasó en Nepal y qué es una riada?

La masa de agua alcanzó alrededor de las 9:15 horas locales el río Bhote Koshi procedente de la zona tibetana y golpeó localidades como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, en el distrito de Rasuwa. El caudal avanzó después por otras zonas del sistema fluvial, con afectaciones reportadas también en Nuwakot y otros puntos próximos a la frontera entre Nepal y China.

Una riada, también conocida como avenida o inundación repentina, ocurre cuando un volumen de agua llega desde zonas situadas río arriba y provoca un aumento súbito del caudal. Portales especializados explican que estas avenidas se caracterizan por producirse de forma brusca y son habituales en cuencas montañosas, barrancos y arroyos, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos define las inundaciones repentinas como crecidas que pueden desarrollarse en cuestión de minutos u horas.

La capacidad de destrucción de una riada está relacionada con la velocidad del agua y con los materiales que arrastra a su paso. Una inundación repentina puede desplazar rocas, árboles, vehículos y escombros, además de destruir edificios, carreteras y puentes. El relieve montañoso también puede canalizar el flujo hacia valles estrechos, donde el nivel del agua aumenta en periodos reducidos y deja poco margen para las evacuaciones.

Riada en Nepal: estas son las impresionantes imágenes y el saldo de este fenómeno

Videos y fotografías difundidos desde Nepal muestran corrientes de agua, lodo y escombros atravesando poblaciones cercanas al Bhote Koshi. Los reportes documentan daños en viviendas, mercados, carreteras, instalaciones aduaneras y proyectos de generación eléctrica. EFE informó que al menos 80 puentes, entre vehiculares y peatonales, fueron destruidos, mientras el proyecto hidroeléctrico Langtang Khola también sufrió afectaciones.

JUST IN: The death toll has risen to 160, with hundreds of others still missing.



Another video shows the devastating aftermath at the scene where lives were lost. pic.twitter.com/9AFsgx75VL — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Entre las personas que permanecen sin contacto figuran turistas de distintas nacionalidades, habitantes de la región, integrantes de las fuerzas de seguridad y trabajadores. Uno de los grupos afectados corresponde al proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, de 20 megavatios, donde al menos 60 empleados, incluidos ingenieros y personal que realizaba labores dentro de un túnel, fueron reportados como desaparecidos.

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Las operaciones de búsqueda incluyen personal del Ejército, la Policía y equipos de emergencia, además del uso de helicópteros para trasladar a heridos y evacuar a personas atrapadas. El gobierno nepalí declaró las zonas afectadas como área de desastre durante tres meses y ordenó proporcionar atención médica a los lesionados, alojamiento para quienes perdieron sus viviendas y trabajos para recuperar carreteras, electricidad, agua potable y telecomunicaciones.

The Gyirong border crossing between Tibet and Nepal has seen repeated mudslides, with many people buried alive.



And now, disaster has struck again.



The driver of the red truck desperately tried to move forward, but in the end, both he and the vehicle plunged down. pic.twitter.com/H2vmmJ1ndb — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

¿Por qué suceden las riadas?

Las riadas pueden originarse después de precipitaciones concentradas, la ruptura de una presa o dique o la liberación repentina de agua acumulada detrás de hielo, tierra o escombros. La intensidad y duración de la lluvia, las condiciones del suelo y la topografía influyen en la velocidad con la que se forma una crecida. En zonas montañosas, un bloqueo natural de un río puede almacenar grandes cantidades de agua hasta que la barrera cede.

En el caso de Nepal, el origen exacto todavía está bajo investigación. Una evaluación inicial de especialistas citados por The Kathmandu Post plantea que una avalancha de hielo pudo bloquear el río Lhende y acumular agua antes de que esta fuera liberada hacia el Bhote Koshi. También se analiza la posible ruptura de un lago glaciar. El Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal señaló que no se habían registrado lluvias intensas en Rasuwa antes de la inundación, por lo que los investigadores mantienen abiertas otras hipótesis.

Otro elemento analizado es un terremoto registrado poco antes de la riada. El Servicio Geológico de Estados Unidos reporta actualmente un sismo de magnitud 5.2 ocurrido a las 02:52 UTC, con epicentro aproximadamente 55 kilómetros al noroeste de Kodari. Autoridades y científicos estudian si el movimiento pudo favorecer un deslizamiento o una obstrucción del cauce, aunque hasta ahora no se ha establecido una relación causal definitiva entre el terremoto y la inundación.

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