Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: los atletas latinos que viven en EE.UU. y competirán por el oro

Deportistas de la diáspora llegan como favoritos en Santo Domingo 2026, combinando entrenamiento en EE.UU. con el sueño de subir al podio, representando a su país de origen

Los atletas representan con orgullo a su país / Cortesía Santo Domingo 2026

La presencia de atletas latinos que residen en EE.UU. será una de las historias más llamativas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en donde México ha iniciado con el pie derecho, posicionándose en la cima del medallero, gracias al talento y actitud mostrada por los atletas mexicanos. Muchos encontraron en el sistema universitario, los clubes profesionales o los centros de alto rendimiento estadounidenses las condiciones para potenciar su carrera, pero mantienen el compromiso de representar a sus países de origen en la cita regional.

El caso más representativo es el del cubano Leikel Cabrera Gay, especialista en lanzamiento de jabalina. Nacido en La Habana, el atleta se estableció en Miami en 2023 y actualmente desarrolla su carrera deportiva en Florida. Gracias a su progresión en EE.UU., llega a Santo Domingo como una de las principales cartas de Cuba para pelear por una medalla y aparece entre los mejores registros de la región rumbo a los Juegos.

Marlies Mejías lidera a la diáspora cubana

Otra figura que acapara reflectores es la ciclista Marlies Mejías, quien vive en Virginia junto a su familia y compite con un equipo profesional estadounidense. Tras reconstruir su carrera deportiva en EE.UU., la cubana volvió a representar a su país y ya conquistó la medalla de oro en la contrarreloj individual femenina en Santo Domingo 2026, confirmando que sigue siendo una de las mejores ciclistas del continente.

Su historia tiene un tinte especial. Después de emigrar, de combinar la maternidad con el deporte de alto rendimiento y de abrirse paso en el ciclismo profesional estadounidense, Mejías regresó a la élite internacional defendiendo los colores de Cuba. Su éxito es un reflejo de cómo la experiencia adquirida en EE.UU. pudo convertirse en un impulso para las selecciones nacionales.

Más atletas con base en EE.UU.

Aunque los casos plenamente documentados son limitados, también destacan deportistas que entrenan o estudian en universidades estadounidenses mientras representan a sus países de origen. Uno de ellos es el trinitense Lebron James (homónimo de la estrella de la NBA y que ha sido noticia en las últimas horas por su marcha a Philadelphia), lanzador de jabalina que compite desde Lubbock, Texas, y figura entre los mejores registros de la clasificación regional rumbo a Santo Domingo 2026.

Cada vez es más común que atletas de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica y otras naciones del Caribe desarrollen parte de su preparación en universidades de la NCAA o en centros de entrenamiento de EE.UU. Ese intercambio les permite acceder a mejores instalaciones, competencia constante y apoyo científico, sin renunciar a representar la bandera de sus países en eventos internacionales.

La historia de estos deportistas también conecta con millones de latinos que viven en EE.UU. Son atletas que entrenan, estudian o forman una familia lejos de su país natal, pero que mantienen intacto el orgullo de competir por sus raíces. En Santo Domingo 2026, esa combinación de talento, esfuerzo y vínculo con la diáspora volverá a ser protagonista mientras buscan conquistar el oro para sus naciones.

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