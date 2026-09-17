UFC 331, en vivo: horario y dónde ver UFC Joshua Van vs Alexandre Pantoja; cartelera y orden de las peleas

La UFC regresa a Los Ángeles con Joshua Van y Alexandre Pantoja por el título de peso mosca, además de Arman Tsarukyan ante Mauricio Ruffy

UFC 331 horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

UFC 331 regresa a Los Ángeles este sábado 19 de septiembre con una función encabezada por la revancha por el campeonato de peso mosca entre Joshua Van y Alexandre Pantoja. El estadounidense de origen birmano pondrá en juego el cinturón que obtuvo precisamente ante el brasileño, en un combate que terminó apenas 26 segundos después de comenzar debido a una lesión en el codo de Pantoja.

Desde aquella pelea, Van tuvo la oportunidad de demostrar su evolución como campeón. En mayo pasado realizó la primera defensa de su título ante Tatsuro Taira, a quien derrotó por nocaut técnico con golpes en el quinto asalto. Pantoja, por su parte, regresa al octágono después del problema físico que sufrió en su último enfrentamiento y buscará recuperar el cinturón que mantuvo hasta diciembre de 2025.

La función también tendrá como combate coestelar un duelo de cinco rounds en peso ligero entre Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy. El armenio llega con una racha de cinco victorias y buscará acercarse nuevamente a una oportunidad por el campeonato de las 155 libras, mientras que Ruffy llega después de conseguir victorias por detención ante Rafael Fiziev y Michael Chandler.

MÁS INFORMACIÓN: Ilia Topuria regresa con polémica

¿Cuándo y dónde será UFC 331?

UFC 331 se realizará el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La función tendrá como combate estelar la revancha por el campeonato de peso mosca entre Joshua Van y Alexandre Pantoja.

¿A qué hora empieza, en México, la función de UFC Joshua Van vs Alexandre Pantoja?

Para México, la actividad de UFC 331 comenzará a las 15:30 horas, tiempo del centro del país, con las primeras peleas preliminares. Posteriormente, la cartelera preliminar comenzará a las 17:00 horas, mientras que la función estelar está programada para iniciar a las 19:00 horas.

El horario de la pelea entre Joshua Van y Alexandre Pantoja dependerá de la duración de los combates anteriores, por lo que las 19:00 horas corresponden al inicio de la cartelera principal y no necesariamente al momento exacto en que comenzará el combate por el título.

MÁS INFORMACIÓN: Ilia Topuria termina con el rostro destrozado y Justin Gaethje es nuevo campeón

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

Este es el orden completo del evento de UFC 331. La cartelera sufrió una modificación antes del evento, ya que Brian Ortega quedó fuera por una lesión y su pelea contra Renato Moicano fue retirada. Como consecuencia, Moicano fue trasladado a otro evento y UFC incorporó el combate entre Gable Steveson y Sean Sharaf a la cartelera principal.

Cartelera Estelar Joshua Van vs Alexandre Pantoja | peso mosca Arman Tsarukyan vs Mauricio Ruffy | peso ligero Patricio Pitbull vs Doo Ho Choi | peso pluma Gable Steveson vs Sean Sharaf | peso pesado Alonzo Menifield vs Iwo Baraniewski | peso semicompleto



Cartelera Preliminar Marlon Vera vs Charles Jourdain | peso gallo Tai Tuivasa vs Robelis Despaigne | peso pesado Michael Aswell Jr. vs Joo Sang Yoo | peso pluma Ryan Gandra vs Ozzy Diaz | peso medio



Cartelera primeras preliminares Edmen Shahbazyan vs Brunno Ferreira | peso medio Casey O’Neill vs Eduarda Moura | peso mosca femenino Giga Chikadze vs Joanderson Brito | peso pluma



¿Quién transmite en vivo UFC 331 este 19 de septiembre y dónde ver por TV y online?

UFC 331 estará disponible en vivo a través de Paramount+, plataforma que tendrá la transmisión completa del evento. Además, Claro Sports tendrá el minuto a minuto de UFC 331, con el seguimiento de los resultados y las acciones de la cartelera.

Te puede interesar: