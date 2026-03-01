Estrella de UFC pierde el control y provoca una pelea campal en un evento de lucha grecorromana

Arman Tsarukyan y Georgio Poullas peleadoron a golpes en el evento del Real American Freestyle 6 (RAF 6) celebrado en el Mullett Arena de Arizona

Arman Tsarukyan provoca pelea campal | Captura de pantalla

El peleador armenio de la UFC, Arman Tsarukyan, protagonizó un polémico episodio fuera del octágono tras enfrascarse en una pelea a golpes con el estadounidense Georgio Poullas. El incidente ocurrió luego de que se calentaran los ánimos durante un enfrentamiento de lucha grecorromana, situación que desató una pelea campal entre ambos equipos y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El evento Real American Freestyle 6 (RAF 6), celebrado en el Mullett Arena, en Arizona, se salió completamente de control. Lo que debía ser una exhibición de lucha terminó con los asientos de ambos equipos vaciándose y múltiples personas intercambiando golpes alrededor del tapiz, ante la sorpresa del público presente.

A diferencia de la lucha libre, como la que populariza la WWE, la lucha grecorromana carece de guión y se rige por reglas estrictas. Entre ellas, está la prohibición absoluta de golpear con el puño cerrado, una norma que Tsarukyan aparentemente olvidó tras soltar varios golpes producto de la frustración acumulada durante el combate.

Tsarukyan se encontraba en un breve receso de la UFC, promotora que incluso tuvo una velada este mismo fin de semana en la Ciudad de México. Sin embargo, lejos de mantenerse al margen de los reflectores, el peleador armenio acaparó la atención mediática al verse involucrado en un altercado real dentro del tapiz.

El aspirante al peso ligero tuvo un duelo especialmente tenso con Poullas, conocido en redes sociales por sus virales videos del Take Me Down Challenge y por su personalidad provocadora. Desde los primeros intercambios hubo agarres ríspidos e intervenciones constantes del réferi, señales claras de que el enfrentamiento estaba al límite.

En lo deportivo, Tsarukyan mostró un mejor desempeño y, tras puntuaciones cerradas, se llevó la victoria en la lucha coestelar de la noche. No obstante, una vez que el cronómetro llegó a cero, ninguno de los dos supo separarse y la tensión acumulada derivó en un intercambio directo de golpes.

El peleador armenio derribó a su rival y le lanzó tanto un puñetazo como un rodillazo, lo que provocó que entrenadores y miembros de ambos equipos ingresaran para separarlos, generando una auténtica pelea campal. El personal de seguridad intervino con dificultad para controlar la situación. Ninguno de los involucrados dio declaraciones posteriores, y el contendiente de UFC se limitó a escribir en redes sociales: “Haz el tonto conmigo y ya verás”.

