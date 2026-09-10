FIBA 2026: Team USA aplastó a Hungría en cuartos, el único equipo americano en carrera

Team USA firma récord con 108 puntos y deja fuera a Hungría y busca su quinto título mundial consecutivo en Berlín.

Clark protagonizó un pick and roll con Angel Reese | RONNY HARTMANN / AFP

El Team USA volvió a demostrar su autoridad en Berlín en la Copa Mundial de Baloncesto Femenino 2026. La selección encabezada por Caitlin Clark derrotó este jueves por 108-56 a Hungría en el primer partido de los cuartos de final y se convirtió en la primera clasificada a las semifinales del torneo que se disputa en Alemania.

El encuentro, jugado en la Berlin Arena, quedó sentenciado muy pronto. Las estadounidenses firmaron un parcial de 36-12 en el primer cuarto y no volvieron a mirar atrás, hasta el punto de que sus 108 puntos fijaron un récord histórico, la mayor anotación de un equipo en unos cuartos de final del certamen, según la FIBA.

USA beat Hungary by 52 POINTS to advance to FIBA World Cup Semis 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/DDefLfCQjn — Bleacher Report (@BleacherReport) September 10, 2026

Con este triunfo, las dirigidas por la coach Kara Lawson encadenan su victoria consecutiva número 26 y mantienen vivo el sueño de levantar su quinto Mundial seguido. La última derrota del equipo data de agosto de 2023, cuando cayó ante Brasil en la AmeriCup.

Un vendaval ofensivo desde el salto inicial

Estados Unidos salió a otra velocidad. Napheesa Collier anotó 10 puntos en el primer acto y el ataque americano encestó 20 de sus primeros 26 tiros (77%), incluidos cinco de seis triples, para poner el marcador 50-18 a falta de seis minutos para el descanso. Al intermedio, el electrónico marcaba 59-30, la mayor anotación en una primera mitad del equipo en un partido eliminatorio del torneo.

El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia de dominio. Un tercer cuarto de 34-17 acabó con cualquier intento de reacción húngara y el último periodo (15-9) sirvió para que Lawson realizara rotaciones y diera entrada a jugadoras de la banca. El único susto de la jornada llegó cuando Sonia Citron recibió un golpe accidental en la nariz durante el tercer cuarto, aunque regresó para el inicio del último.

El equipo no solamente brilló a nivel ofensivo pues en defensa también demostraron estar un paso por delante. La selección estadounidense fue capaz de frenar a Dorka Juhasz, jugadora de las Minnesota Lynx y referente de Hungría, quien llegaba promediando 15.3 puntos y terminó con apenas dos puntos tras fallar 11 de sus 12 tiros. El conjunto europeo, que alcanzó sus primeros cuartos de final tras superar a Japón, se despide con el mejor resultado de su historia en un Mundial.

Collier encabezó un reparto coral

Napheesa Collier fue la máxima anotadora con 19 puntos en apenas 15 minutos, con un notable 9 de 13 en tiros de campo. Rhyne Howard aportó 15 puntos y cuatro robos, mientras que Clark rozó el doble-doble con 10 puntos y nueve asistencias en 20 minutos sobre la duela.

La química entre Clark y Angel Reese fue una de las sorpresas de la jornada. Ambas firmaron un vistoso pick and roll justo antes de la bocina del primer cuarto y Reese cerró su actuación con 9 puntos y 6 rebotes. Kahleah Copper y Jackie Young sumaron 10 puntos cada una, Aliyah Boston registró ocho puntos y tres robos, y las 12 jugadoras del roster anotaron, con 31 asistencias de equipo, otra marca para la ronda.

Cabe recordar que Lawson no cuenta en Berlín con A’ja Wilson ni con Kelsey Plum, bajas por motivos de salud días antes del torneo. Las jóvenes Citron y Kiki Iriafen ocuparon sus lugares en una plantilla que la entrenadora de Duke dirige junto a Natalie Nakase, Nate Tibbetts y Stephanie White.

Racha histórica y espera por el rival

El equipo de Clark, que es el último equipo americano en carrera, deberá esperar para conocer a su rival en semifinales. Este jueves por la noche, Australia y España definirán el otro boleto de la llave, y el ganador se medirá a las estadounidenses el sábado por un puesto en la final. Francia-China y Bélgica-Alemania completan la jornada de cuartos.

Los números respaldan el favoritismo por Estados Unidos. A las 26 victorias al hilo en competición oficial se suman 34 triunfos consecutivos en la Copa del Mundo desde la derrota ante Rusia en las semifinales de 2006, y una presencia ininterrumpida en las rondas de medallas desde 1983.

Las jugadoras de Lawson, campeonas en 2010, 2014, 2018 y 2022, buscan en Berlín su quinta corona mundial consecutiva. Si algo dejó el partido ante Hungría es que, pese a las bajas, el equipo llega a la ronda decisiva como una maquinaria bien engrasada.

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