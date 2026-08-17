Clasificatorio Preolímpico de básquetbol femenil en Guadalajara: equipos, calendario y resultados

Toda la información del torneo y que será la primera de dos oportunidades de la selección mexicana de básquetbol femenil para estar en LA28

México en el Clasificatorio al Preolímpico de básquetbol femenil | fiba.basketball

El camino para el torneo de básquetbol femenil de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 inicia esta semana en Guadalajara, con el torneo clasificatorio para disputar el Preolímpico, que se disputará en la Arena Astros.

La selección mexicana busca calificar por primera vez a la justa olímpica en esta disciplina y tiene dos caminos. El primero se juega en casa, en la Perla Tapatía, en un torneo que originalmente no iban a disputar, pero cuando Colombia declinó ser sede, México aceptó recibir el torneo al ser el mejor equipo de las Américas que no calificó al Mundial del 2026.

¿Qué equipos juegan el Clasificatorio para el Preolímpico femenil que se juega en Guadalajara? Un total de ocho equipos disputan este torneo, siendo los países que no calificaron al Mundial FIBA que se jugará en el mes de septiembre: Grupo A : Brasil, Sudán del Sur, Argentina y Nueva Zelanda.

: Brasil, Sudán del Sur, Argentina y Nueva Zelanda. Grupo B: Canadá, Senegal, México y Filipinas.

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Reglas y formato del clasificatorio para el Preolímpico de básquetbol femenil

El torneo en Guadalajara entrega un boleto para los Preolímpicos, que se disputarán en el 2028, luego de que se disputen los torneos continentales. Los ocho equipos se dividen en dos grupos, jugando una vez ante cada rival, con los dos mejores avanzando a las semifinales. Los ganadores del ‘Final Four’ disputarán la final y el ganador accederá al Preolímpico.

En caso de quedar fuera, estos equipos todavía tienen posibilidad de ir a LA28, ya que el Preolímpico lo juegan 16 equipos, distribuidos de la siguiente manera:

América: 4 mejores de la AmeriCup

Europa: 6 mejores del Eurobasket

Asia: 4 mejores de la Asia Cup

África: 2 mejores del AfroBasket

El equipo que gane el clasificatorio de Guadalajara restará un cupo a su confederación para los Preolímpicos, que se jugarán en febrero del 2028 en cuatro sedes distintas, entregando entre dos y tres plazas en cada uno.

Calendario del clasificatorio para el Preolímpico de básquetbol femenil

El torneo se juega en su totalidad esta semana, comenzando el lunes 17 de agosto. La final, que entrega el boleto al Preolímpico, se juega el domingo 23. Todos los partidos se jugarán en la cancha de Astros de Jalisco.

Lunes 17 de agosto Grupo A | Brasil vs Sudán del Sur | 12:00

Grupo A | Argentina vs Nueva Zelanda | 14:45

Grupo B | Canadá vs Senegal | 17:30

Grupo B | México vs Filipinas | 20:30 Martes 18 de agosto Grupo A | Sudán del Sur vs Argentina | 17:30

Grupo A | Nueva Zelanda vs Brasil | 20:30 Miércoles 19 de agosto Grupo B | Filipinas vs Canadá | 17:30

Grupo B | Senegal vs México | 20:30 Jueves 20 de agosto Grupo A | Brasil vs Argentina | 12:00

Grupo A | Nueva Zelanda vs Sudán del Sur | 14:45

Grupo B | Filipinas vs Senegal | 17:30

Grupo B | Canadá vs México | 20:30 Sábado 22 de agosto Semifinal | 1A vs 2B | Horarios por definir

Semifinal | 1B vs 2A | Horarios por definir Domingo 23 de agosto Final | 17:39

El roster de México para el clasificatorio para el Preolímpico de básquetbol femenil

Debido a que la temporada de la WNBA está en curso, Gabriela Jaquez no fue convocada para este torneo. Estas son las 12 jugadoras que representarán a México:

Anisa Jeffries Karina Esquer Mariana Valenzuela Alexia Lagunas Mariana Rodríguez Yulissa Yazmín Morán Morelia Chávez Hazel Ramírez Loriette Maciel Ángela Carrasco Mayra Gil Destiny Pitts

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