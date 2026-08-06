Caitlin Clark y Paige Bueckers jugarán el Mundial femenil FIBA 2026 con el ‘Dream Team’

Estados Unidos da a conocer a las 12 jugadoras que estarán en septiembre en la Copa del Mundo, que se disputará en Alemania

Caitlin Clark y Paige Bueckers jugarán el Mundial femenil | fiba.basketball

Estados Unidos va con una constelación de estrellas al Mundial FIBA femenil que se disputará en Alemania, en el que buscarán su quinto título consecutivo y duodécimo en la historia del Women’s Dream Team. La gran novedad es que las jóvenes estrellas Caitlin Clark, Paige Bueckers y Angel Reese tendrán su primera participación en un torneo mayor.

La entrenadora del equipo femenil de Duke, Kara Lawson, nombró a 12 jugadoras e incluyó a Clark, Reese y Bueckers, quienes formaron parte del equipo que disputó el torneo clasificatorio de las Américas a este torneo, en lo que fue el primer llamado para la jugadora del Indiana Fever tras su polémica exclusión del roster para los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Pese a que no iniciaba los partidos como titular, Clark fue elegida como la MVP del torneo al ser la segunda máxima anotadora de Estados Unidos (11.6 puntos por partido) y la mejor en asistencias (6.4).

El roster de 12 jugadoras incluye a siete jugadoras que ganaron el oro en Paris 2024 (Kahleah Copper, Chelsea Gray, Kelsey Plum, Breanna Stewart, A’ja Wilson, Napheesa Collier y Jackie Young), con las primeras cinco repitiendo del Mundial de Australia 2022. Completa el roster la compañera de Clark en Indiana, Aliyah Boston, y Rhyne Howard.

El roster de Estados Unidos para el Mundial femenil FIBA 2026

A’ja Wilson | Pívot | Las Vegas Aces

| Pívot | Las Vegas Aces Breanna Stewart | Pívot | New York Liberty

| Pívot | New York Liberty Caitlin Clark | Guardia | Indiana Fever

| Guardia | Indiana Fever Paige Bueckers | Guardia | Dallas Wings

| Guardia | Dallas Wings Angel Reese | Pívot | Atlanta Dream

| Pívot | Atlanta Dream Kahleah Copper | Guardia | Phoenix Mercury

| Guardia | Phoenix Mercury Chelsea Gray | Guardia | Las Vegas Aces

| Guardia | Las Vegas Aces Kelsey Plum | Guardia | Phoenix Mercury

| Guardia | Phoenix Mercury Napheesa Collier | Pívot | Minnesota Lynx

| Pívot | Minnesota Lynx Jackie Young | Guardia | Las Vegas Aces

| Guardia | Las Vegas Aces Aliyah Boston | Pívot | Indiana Fever

| Pívot | Indiana Fever Rhyne Howard | Guardia | Atlanta Dream

Clark y Bueckers vuelven así a un Mundial FIBA tras haber sido compañeras en el Mundial sub 2019 disputado en Tailandia, en el que perdían 66-63 ante Australia con 14.9 segundos por jugar, pero Rhyne Howard recibió un codazo en defensiva que se pitó como falta flagrante. Clark dividió los tiros libres, Hailey Van Lith logró el empate en la siguiente posesión y Estados Unidos lo ganó en la prórroga.

Las ausencias de Estados Unidos para el Mundial FIBA 2026

Con todo el talento que existe actualmente en la WNBA, la selección femenil de Estados Unidos siempre generará polémica con sus llamados y la próxima Copa del Mundo no será la excepción. Dos nombres destacan entre las ausencias: Olivia Miles y Sabrina Ionescu, dos bases que quedaron por detrás de Clark, Bueckers, Plum, Young, Cooper y Gray.

Olivia Miles está brillando como novata en el Minnesota Lynx, el mejor equipo esta temporada de la WNBA. Fue elegida al Juego de Estrellas y promedia 18.7 puntos y 5.8 asistencias (novena mejor en ambas categorías), con 4.7 rebotes y 1.3 robos por partido.

Sabrina Ionescu, por su parte, fue medallista de oro en el Mundial del 2022 y los Juegos Olímpicos de Paris 2024, pero se ha perdido 12 partidos por lesión esta temporada.

Calendario de Estados Unidos en el Mundial femenil FIBA 2026

El Mundial del básquetbol femenil arranca el 4 de septiembre. Ese mismo día se dará el debut de Estados Unidos. Este es su calendario:

Viernes 4 de septiembre | Estados Unidos vs China | 06:15 a.m. CDMX

| 06:15 a.m. CDMX Domingo 6 de septiembre | Estados Unidos vs Italia | 12:45 p.m. CDMX

| 12:45 p.m. CDMX Lunes 7 de septiembre | Estados Unidos vs Chequia | 06:15 a.m. CDMX

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