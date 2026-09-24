Playoffs WNBA 2026, al momento: equipos calificados, cruces, calendario y resultados

Conoce las ocho franquicias que jugarán la postemporada del básquetbol de la WNBA, el formato y las nuevas reglas para definir a las campeonas

Así se juegan los WNBA Playoffs 2026 | STEPHEN GOSLING/NBAE/GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada más grande en la historia de la WNBA está llegando a su fin. El jueves 24 de septiembre se pone punto final al calendario regular. Con el estreno de las franquicias de Portland y Toronto, un total de 15 equipos jugaron la campaña, pero siete se quedan en el camino en busca del título.

En 2026 se estrena el nuevo formato de Playoffs de la W, por lo que aquí te contamos cómo quedan los cruces de cara al inicio de la primera ronda, programado para el fin de semana.

Playoffs WNBA 2026: equipos clasificados y cruces al momento

Los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones jugarán los Playoffs de la WNBA. Los cruces para los partidos de la primera ronda son los siguientes, a falta de los últimos partidos:

(8) New York Liberty vs (1) Minnesota Lynх

(7) Dallas Wings vs (2) Golden State Valkyries

(6) Washington Mystics vs (3) Las Vegas Aces

(5) Indiana Fever vs (4) Atlanta Dream

Tabla de posiciones WNBA 2026

Minnesota Lynx, pese a no contar con Napheesa Collier en el inicio de la temporada, terminaron con la mejor marca de la WNBA en 2026 y aseguraron la localía en los Playoffs tras su penúltimo partido. Si bien cayeron ante el Indiana Fever, la derrota de las Golden State Valkyries les aseguró ser primeras por los criterios de desempate.

Siete equipos repiten respecto a los Playoffs de 2025. La novedad es Dallas Wings, que en el segundo año de Paige Bueckers lograron el récord de victorias para la franquicia, 27, y vuelven a los Playoffs por primera vez desde 2023.

Minnesota Lynх: 32-11 Golden State Valkyrie: 31-12 Las Vegas Aces: 30-13 Atlanta Dream: 30-14 Indiana Fever: 28-15 Washington Mystics: 27-16 Dallas Wings: 27-17 New York Liberty: 26-18 Portland Fire: 17-27 Phoenix Mercury: 16-27 Chicago Sky: 16-27 Los Angeles Sparks: 16-27 Toronto Tempo: 11-32 Connecticut Sun: 10-33 Seattle Storm: 8-36

¿Contra quién jugará Caitlin Clark y el Indiana Fever en los Playoffs WNBA 2026?

Indiana Fever terminó con mejor porcentaje de ganados que en 2024 y 2025, pero en este momento serían quintas en la postemporada. Su rival está por definirse, ya que todavía pueden cambiar las posiciones en el último día de la temporada regular.

Equipos eliminados de los Playoffs WNBA 2026

Estos fueron los ocho equipos que verán la postemporada de la WNBA desde casa en 2026, incluyendo al Chicago Sky de Gabriela Jaquez. De los equipos que estuvieron en Playoffs en 2025, solo Seattle Storm no calificó.

Portland Fire: 17-27

Phoenix Mercury: 16-27

Chicago Sky: 16-27

Los Angeles Sparks: 16-27

Toronto Tempo: 11-32

Connecticut Sun: 10-33

Seattle Storm: 8-36

¿Cómo se juega la postemporada de la WNBA? Reglas y formato

La temporada 2026 de la WNBA fue la más grande de la historia, tanto en partidos como en cantidad de equipos. A los Playoffs se meten los equipos que terminaron con las ocho mejores marcas. La postemporada consiste de tres fases, cada una con duraciones distintas, con la novedad de que las Finales tendrán ya la duración como en la NBA.

Primera ronda: a ganar 2 de 3 partidos. El mejor preclasificado será local del Juego 1 y 3, de ser necesario.

El mejor preclasificado será local del Juego 1 y 3, de ser necesario. Semifinales: a ganar 3 de 5 partidos. El mejor preclasificado será local del Juego 1 y 2, además del quinto y definitivo, de ser necesario.

El mejor preclasificado será local del Juego 1 y 2, además del quinto y definitivo, de ser necesario. Finales: a ganar 4 de 7 partidos. El mejor preclasificado será local del Juego 1, 2, 5 y 7 (los últimos dos, de ser necesario).

¿Cómo van los Playoffs de WNBA 2026 y cuándo empiezan?

La temporada regular de la WNBA termina el jueves 24 de septiembre. Tras par de días de descanso, los Playoffs darán inicio el domingo 27. Estas son las fechas clave: