Wrestlemania 42 en vivo: resultados al momento y quien gana la noche 1 del magno evento de WWE

No te pierdas todas las emociones de la Wrestlemania 42 desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada

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Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight | Ganadores: The Usos y LA Knight

La reyerta no arrancó bien para el influencer y para los integrantes de The Vision. La inexperiencia de IShowSpeed empezó a pesar, aunque Paul y Theory le dieron pelea a los samoanos y a Knight. Minutos más adelante, parecía que el creador de contenido se metía poco a poco a la pelea, sin embargo una serie de errores hicieron que Speed terminara golpeando accidentalmente a su compañeros, situación que aprovechó la esquina rival para conseguir la rendición sobre Austin. El conteo de tres y la derrota no cayó bien en The Vision, quienes castigaron con severidad al influencer, quien tuvo que ser salvado por los Usos. La velada para las tercias terminó con un lance de Speed sobre Logan Paul sobre la mesa de los comentaristas, incentivado ahora por sus nuevos amigos.

Logan Paul culpó a Speed de la derrota y lo atacó 🤬 #WrestleMania pic.twitter.com/MCrY9aFi9L — WWE Español (@wweespanol) April 18, 2026

¡Arranca potente el primer día del ‘SHOW DE SHOWS’!

Los miles de fanáticos explotan en júbilo en el arranque de Wrestlemania 42, esto gracias a la aparición estelar de John Cena. ‘The Marine’ aparece en la apertura del ‘Recinto de los Inmortales’, dándole la bienvenida a los aficionados, y dando apertura al primer combate del día: Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight.

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean bienvenidos al máximo fin de semana de la WWE en el año, con la Wrestlemania 42 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde las más grandes figuras de la empresa estadounidense se darán cita en el ring para mostrar supremacía.

Ha sido un año muy largo, lleno de sorpresas y un sinfín de emociones, con resultados inesperados y altas expectativas. El evento se divide en dos días, siendo este sábado 18 DE ABRIL DEL 2026 la primera parada, así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.

¿A qué hora es WWE Wrestlemania 42?

La WWE llevará a cabo su evento más importante del año el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El espectáculo reúne a las principales figuras de la empresa en una de las sedes más reconocidas del entretenimiento deportivo.

En México, los aficionados podrán seguir la acción a partir de las 16:00 horas, tiempo del centro del país, para que no te pierdas ninguna de las batallas que están programadas.

Cartelera completa de Wrestlemania 42, hoy 18 de abril

Como ya lo mencionamos, el gran evento de la WWE se divide en dos días, comenzando este sábado 18 de abril del 2026 con siete luchas que prometen poner de cabeza a todos los aficionados a este deporte.

Cartelera del 18 de abril

Cody Rhodes (c) vs Randy Orton (con el apoyo de Pat McAfee) | Campeonato Mundial de WWE

Stephanie Vaquer (C) vs Liv Morgan | Campeonato mundial de mujeres de WWE

Seth Rollins vs Gunther

AJ Lee (c) vs Becky Lynch | Campeonato Intercontinental

Nia Jax y Lash Legend (c) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria (combate por eliminación) | Campeonato por parejas de WWE

Drew McIntyre vs Jacob Fatu | Lucha no sancionada

Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight

¿Quién transmite en vivo Wrestlemania 42 y dónde ver por TV y streamig?

Todo está listo para que comience la máxima fiesta de la WWE con la Wrestlemania 42. Si quieres ver la función, la transmisión en vivo será a través de Netflix para México, además de que en Claro Sports te llevaremos nuestro minuto a minuto y toda la cobertura del evento.

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