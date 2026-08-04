Playoffs Liga Mexicana de Béisbol 2026: equipos calificados y cruces al momento

Conoce los resultados de la última serie de la temporada regular y las tablas de posiciones de cara a la postemporada

Playoffs LMB 2026: equipos, cruces, calendario y resultados | Imago7

La temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol está a punto de terminar. Queda solo una serie para definir a los 12 equipos que seguirán en camino para pelear por llegar a la Serie del Rey. Si bien algunos equipos ya aseguraron su boleto, todavía pueden cambiar las posiciones y, por ende, los cruces de cara a la serie del Primer Playoff. Así está el panorama

Standings Liga Mexicana de Béisbol 2026: así van las tablas de posiciones

En la Zona Sur, ya están definidos los seis equipos que jugarán los Playoffs. En la Zona Norte queda por definir el sexto y último boleto, que lo disputan Algodoneros y Rieleros.

ZONA NORTE ZONA SUR Toros de Tijuana: 57-31

Caliente de Durango: 51-39

Sultanes de Monterrey: 47-43

Acereros de Monclova: 46-44

Charros de Jalisco: 45-45

Algodoneros del Unión Laguna: 43-47

Rieleros de Aguascalientes: 41-45

Saraperos de Saltillo: 38-52

Tecos de los Dos Laredos: 35-55

Dorados de Chihuahua: 35-55 Diablos Rojos del México: 61-29

Olmecas de Tabasco: 53-36

Piratas de Campeche: 50-40

Pericos de Puebla: 48-41

Bravos de León: 47-43

Guerreros de Oaxaca: 47-43

Tigres de Quintana Roo: 43-47

El Águila de Veracruz: 42-48

Conspiradores de Querétaro: 35-55

Leones de Yucatán: 31-57

Resultados de la Liga Mexicana de Béisbol:

Este es el calendario de partidos de la última serie de la temporada regular, con los juegos en el mismo horario en cada uno de los últimos tres días.

Martes 4 de agosto Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo | 18:30 horas

Olmecas de Tabasco en Piratas de Campeche | 19:00 horas

Leones de Yucatán en Guerreros de Oaxaca | 19:00 horas

El Águila de Veracruz en Pericos de Puebla | 19:00 horas

Charros de Jalisco en Dorados de Chihuahua | 19:00 horas

Toros de Tijuana en Caliente de Durango | 19:10 horas

Saraperos de Saltillo en Algodoneros del Unión Laguna | 19:30 horas

Acereros de Monclova en Rieleros de Aguascalientes | 19:30 horas

Tecos de los Dos Laredos vs Sultanes de Monterrey | 19:30 horas

Conspiradores de Querétaro en Bravos de León | 19:30 horas Miércoles 5 de agosto Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo | 18:30 horas

Olmecas de Tabasco en Piratas de Campeche | 19:00 horas

Leones de Yucatán en Guerreros de Oaxaca | 19:00 horas

El Águila de Veracruz en Pericos de Puebla | 19:00 horas

Charros de Jalisco en Dorados de Chihuahua | 19:00 horas (EN VIVO POR CLARO SPORTS)

Toros de Tijuana en Caliente de Durango | 19:10 horas

Saraperos de Saltillo en Algodoneros del Unión Laguna | 19:30 horas

Acereros de Monclova en Rieleros de Aguascalientes | 19:30 horas

Tecos de los Dos Laredos vs Sultanes de Monterrey | 19:30 horas

Conspiradores de Querétaro en Bravos de León | 19:30 horas Jueves 6 de agosto Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo | 18:30 horas

Olmecas de Tabasco en Piratas de Campeche | 19:00 horas

Leones de Yucatán en Guerreros de Oaxaca | 19:00 horas

El Águila de Veracruz en Pericos de Puebla | 19:00 horas (EN VIVO POR CLARO SPORTS)

Charros de Jalisco en Dorados de Chihuahua | 19:00 horas

Toros de Tijuana en Caliente de Durango | 19:10 horas

Saraperos de Saltillo en Algodoneros del Unión Laguna | 19:30 horas

Acereros de Monclova en Rieleros de Aguascalientes | 19:30 horas

Tecos de los Dos Laredos vs Sultanes de Monterrey | 19:30 horas

Conspiradores de Querétaro en Bravos de León | 19:30 horas

Diablos calificó a los Playoffs LMB 2026 en primer lugar de la Zona Sur | Imago7

¿Qué equipos quedaron eliminados de los Playoffs LMB 2026?

De momento, 7 equipos ya quedaron fuera de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2026, quedando uno por definir en la Zona Norte:

ZONA NORTE Saraperos de Saltillo Tecos de los Dos Laredos Dorados de Chihuahua

ZONA SUR Tigres de Quintana Roo El Águila de Veracruz Conspiradores de Querétaro Leones de Yucatán



Playoffs LMB 2026: equipos calificados y cruces al momento

En la Zona Norte, Toros ya aseguró el mejor récord y tendrá la ventaja de localía. Una de las sorpresas de esta temporada, Caliente de Durango, aseguró también el segundo sitio. Charros, Acereros y Sultanes pelean por el tercer lugar y la localía en la serie del Primer Playoff, mientras que el último boleto será para Algodoneros o Rieleros. En la Zona Sur ya conocemos a los seis invitados, con Diablos siendo el primer lugar y con ventaja sobre Tijuana para tener el mejor récord de la LMB. Todavía hay lucha por el tercer y quinto lugar. Así que si la temporada regular terminara hoy, estos serían los cruces para el Primer Playoff:

ZONA NORTE (6) Algodoneros del Unión Laguna vs (1) Toros de Tijuana (5) Charros de Jalisco vs (2) Caliente de Durango (4) Acereros de Monclova vs (3) Sultanes de Monterrey

ZONA SUR: (6) Guerreros de Oaxaca vs (1) Diablos Rojos del México (5) Bravos de León vs (2) Olmecas de Tabasco (4) Pericos de Puebla vs (3) Piratas de Campeche



¿Cuándo inicia la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2026?

La última serie se jugará del martes 4 al jueves 6 de agosto. Habrá un día de descanso y el sábado 8 de agosto dará inicio la primera serie de postemporada. Estas son las fechas clave de inicio de cada ronda:

Primer Playoff: 8 a 16 de agosto

Series de Zona: 18 a 27 de agosto

Series de Campeonato: 28 de agosto a 6 de septiembre

Serie del Rey: 8 a 16 de septiembre

¿Cómo se juega la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol? Reglas y formato

El formato de los Playoffs de la Liga Mexicana es, en términos generales, similar al béisbol de las Grandes Ligas. Avanza el que gane de siete partidos en cada ronda, pero con una gran diferencia en la primera ronda: el mejor perdedor del Primer Playoff.

Al ser seis equipos por zona, tenemos tres llaves en el Primer Playoff. Califica el ganador, pero también el equipo que más juegos haya ganado sin avanzar, teniendo así los cuatro equipos para la Serie de Zona. En caso de que dos o más equipos hayan ganado la misma cantidad de partidos, el mejor perdedor es el que terminó en mejor lugar en las posiciones de la temporada regular.

El mejor perdedor pasa como cuarto equipo de su zona y se enfrentará al mejor sembrado de los ganadores del Primer Playoff, además de que no tendrá ventaja de localía en las siguientes series, sin importar su puesto en la temporada regular.

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