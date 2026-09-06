Rafael Devers consigue un récord de los Giants que solo tenían Barry Bonds y Willie Mays

El dominicano se convirtió en el tercer jugador de San Francisco en lograr una combinación ofensiva desde 1900

Rafael Devers iguala a Barry Bonds | Reuters

Rafael Devers escribió su nombre en los registros históricos de los San Francisco Giants después de alcanzar una marca que solo otros dos jugadores de la franquicia habían conseguido desde 1900.

El dominicano conectó su sexto jonrón en un periodo de seis partidos durante la victoria de los Giants por 9-5 sobre los New York Mets en Citi Field. Con ese batazo, Devers se convirtió en uno de los tres peloteros en la historia de la organización que han registrado seis o más cuadrangulares y siete o más bases por bolas en un lapso de seis encuentros dentro de una misma temporada.

Antes que Devers, únicamente Barry Bonds en 2004 y Willie Mays en 1958 habían logrado combinar esas cifras para San Francisco. El registro refleja la producción ofensiva que el tercera base ha tenido durante las últimas semanas.

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El pelotero llegó al duelo contra los Mets después de una racha en la que acumulaba 19 imparables en 46 turnos, con siete jonrones y 18 carreras producidas en sus 12 partidos anteriores. Frente a Nueva York volvió a aparecer en momentos importantes al conectar dos cuadrangulares.

Devers alcanza los 35 jonrones en la temporada

El primer batazo de Devers llegó en la primera entrada ante el lanzador zurdo Zac Thornton. Con cuenta favorable, el dominicano mandó la pelota al jardín derecho para darle la ventaja inicial a San Francisco.

Después de que los Mets tomaron la ventaja en el segundo episodio con un cuadrangular de dos carreras de A.J. Ewing, los Giants respondieron con una ofensiva que cambió el rumbo del encuentro.

En la quinta entrada, Devers apareció nuevamente con un cuadrangular de dos carreras hacia el jardín izquierdo, su número 35 de la temporada, para ampliar la diferencia en la pizarra.

La jornada ofensiva de San Francisco también tuvo como protagonista a Christian Koss, quien conectó dos jonrones en el encuentro. Además, Osleivis Basabe y Grant McCray se sumaron a la cuenta con vuelacercas en las últimas entradas para completar seis cuadrangulares del equipo en el partido.

Rafael Devers is RIDICULOUS pic.twitter.com/klGLrlD0Br — SFGiants (@SFGiants) September 5, 2026

Con su actuación, Devers continúa como una de las principales referencias ofensivas de los Giants en la campaña. Sin embargo, el jugador señaló que mantiene su preparación enfocada en el trabajo diario y no en las estadísticas individuales. “Solo vengo aquí, aparezco todos los días y trabajo todos los días”, explicó Devers a través de su intérprete Erwin Higueros.

El manager Tony Vitello destacó la manera en que Devers y los jóvenes integrantes del equipo han respondido durante la temporada, después de una reunión previa al partido en la que el grupo estableció el objetivo de mantener la producción ofensiva mostrada en los últimos encuentros.

Con su nuevo registro, Rafael Devers se une a Bonds y Mays dentro de la historia de los Giants, mientras mantiene su ritmo de producción rumbo al cierre de la temporada de MLB.

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