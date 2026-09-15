California, golpeada por más de 150 mini-temblores el fin de semana: qué está pasando

California registró más de 150 sismos menores durante el fin de semana en un enjambre cerca de Los Ángeles.

California registró más de un centenar de sismos en menos de 48 horas |Shutterstock

California registró este fin de semana una actividad sísmica inusual. Más de 150 mini temblores fueron detectados en el sur del estado después de un sismo de magnitud 3.2 registrado cerca de la falla Newport-Inglewood, una zona conocida por su actividad geológica.

El evento fue llamativo por la gran cantidad de sismos concentrados en pocas horas y por su cercanía con áreas densamente pobladas del condado de Los Ángeles. La mayoría de los eventos tuvo una magnitud baja, por lo que varios solo quedaron registrados en los instrumentos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

QUAKE SWARM 🫨: Did you feel the shaking? Dozens of earthquakes rattled Southern California from Friday night into Saturday, with magnitudes ranging from 1.0 to 2.7 during an 18-hour swarm. Let us know if you felt anything below.👇 pic.twitter.com/NuJYumBVP2 — FOX Weather (@foxweather) September 13, 2026

No se trata de una cadena de terremotos independientes ni de una señal que permita anticipar una fecha para un gran sismo. Los especialistas describen este comportamiento como un enjambre sísmico, un patrón que puede mantener activa una zona durante horas, días o incluso semanas.

Más de 150 mini temblores en California

El foco de la actividad sísmica en California durante el fin de semana se ubicó cerca de la falla Newport-Inglewood, una estructura geológica que atraviesa parte del área metropolitana de Los Ángeles y se extiende hacia la costa.

En una región acostumbrada a seguir los reportes de temblores, el dato no pasa inadvertido. California se encuentra en el límite entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte. Ese contacto genera tensión en el subsuelo y ha formado una amplia red de fallas capaces de liberar energía mediante sismos.

La Newport-Inglewood forma parte de ese sistema. Su cercanía con ciudades, vecindarios y corredores urbanos hace que incluso los movimientos sean percibidos rápidamente por los residentes de dichas zonas. En este caso, los registros mostraron una sucesión de sacudidas de baja magnitud, muchas imperceptibles para la población.

Lo llamativo en esta oportunidad es que la tensión acumulada en la falla no se liberó en un solo evento de gran intensidad, en su lugar ocurrió en pequeños eventos de menor magnitud. Ese comportamiento permite a los expertos observar cómo responde una falla o una red de fracturas a la liberación de tensión bajo tierra.

Qué es un enjambre sísmico y por qué ocurren

Los eventos del fin de semana son conocidos como enjambres sísmicos. El término se utiliza cuando numerosos terremotos pequeños o moderados ocurren repetidamente en una zona concreta, sin que exista un único sismo principal que domine toda la secuencia.

En un esquema clásico de réplicas, primero ocurre un terremoto más fuerte y luego aparecen movimientos posteriores de menor magnitud. En un enjambre, en cambio, varios sismos pueden tener intensidades similares y producirse de forma continuada mientras la zona se ajusta a los cambios de presión y tensión en el subsuelo.

La causa de este elevado número de eventos está relacionada con el reajuste de las rocas y las fallas después del sismo de magnitud 3.2. La energía acumulada bajo tierra no siempre se libera de una sola vez. En ocasiones se distribuye mediante pequeñas fracturas y deslizamientos, lo que genera una especie de racha de mini temblores.

También pueden intervenir fluidos naturales presentes a profundidad. Cuando agua, gases u otros fluidos alteran la presión dentro de las grietas de una falla, facilitan pequeños desplazamientos entre bloques de roca. Investigaciones sobre enjambres en el sur de California han vinculado estas secuencias con la infiltración de fluidos y los cambios de presión en sistemas de fallas.

¿Habrá pronto un terremoto más fuerte?

Este tipo de eventos hacen que surja la pregunta de si podría preceder a un terremoto de mayor intensidad. La respuesta científica en este caso es bastante clara. Un enjambre sísmico no permite predecir un terremoto mayor. La actividad registrada cerca de la falla Newport-Inglewood merece seguimiento, aunque no ofrece una señal definitiva sobre cuándo, dónde o con qué magnitud podría ocurrir otro sismo.

El USGS y otros organismos científicos pueden detectar, medir y analizar cada movimiento, pero hay que recordar que aún no existe un método fiable que permita anticipar con precisión un terremoto concreto. Una secuencia de pequeños temblores puede apagarse de forma gradual sin generar un evento mayor.

Eso no elimina el contexto sísmico de California. El estado seguirá registrando movimientos porque su geografía está marcada por fallas activas y por el desplazamiento constante de las placas tectónicas. La clave está en diferenciar entre vigilancia y alarma. Los más de 150 eventos del fin de semana aportan información útil para los especialistas, pero no son una cuenta regresiva hacia un gran terremoto.

Para quienes viven en el sur de California, es que es necesario contar con planes de emergencia. Conviene tener listo un plan familiar, asegurar muebles pesados, conocer los puntos seguros dentro de casa y recordar la medida básica durante un sismo. Agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine el movimiento.

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