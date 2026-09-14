El Clásico Nacional América vs Chivas: guía para el aficionado mexicano en Estados Unidos

América y Chivas llegan separados por un punto al Clásico Nacional, con el liderato del Apertura 2026 en juego y realidades muy distintas

Aficionados de América y Chivas en EE.UU. ya esperan el clásico | Claro Sports

El América vs Chivas del Apertura 2026 que servirá como preludio al duelo entre ambos en Oakland será uno de los partidos más esperados por los aficionados al fútbol mexicano en Estados Unidos. El Clásico Nacional de Liga MX se disputará el sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, con el Guadalajara como líder y las Águilas apenas un punto por detrás.

Para los millones de mexicanos y latinos que siguen la Liga MX desde Estados Unidos, el horario también facilita la cita frente al televisor.

El partido comenzará a las 22:00 horas del Este (ET), 21:00 del Centro (CT) y 19:00 del Pacífico (PT). La transmisión para el público estadounidense estará disponible a través de TUDN y sus plataformas asociadas.

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Más allá del orgullo que representa un Clásico Nacional, esta edición tendrá un ingrediente adicional: América y Chivas están peleando directamente por la parte alta de la clasificación.

Chivas llega líder; América necesita reaccionar

Guadalajara llegará a la cita con 17 puntos después de golear 3-0 a Pumas. El resultado no solo le permitió tomar el liderato, sino que confirmó el buen momento de un equipo que acumula siete partidos consecutivos sin perder en Liga MX.

El Rebaño comenzó el torneo con una derrota ante Toluca, pero desde entonces encontró regularidad. Las victorias ante FC Juárez, Santos, Tijuana, Atlético de San Luis y Pumas, además de los empates frente a Puebla y Pachuca, explican su ascenso hasta la cima.

Las dos actuaciones más recientes también llaman la atención. Chivas ganó 3-0 sus últimos dos encuentros y consiguió mantener su arco en cero en ambos. Frente a Pumas, Santiago Sandoval fue la figura con un doblete, mientras Bryan González completó la goleada.

América, en cambio, llega con la obligación de reaccionar. Las Águilas perdieron 4-3 frente a Cruz Azul en el Clásico Joven y dejaron escapar el invicto que habían construido durante las primeras jornadas.

El equipo dirigido por Guillermo Almada suma 16 puntos, uno menos que Chivas, aunque tiene un partido pendiente ante Tijuana. La derrota ante La Máquina fue especialmente llamativa porque América recibió cuatro goles después de haber permitido solamente dos durante sus primeros seis encuentros de Liga MX.

Horario y dónde ver América vs. Chivas en EE. UU.

Para el aficionado mexicano que vive en Estados Unidos, estos son los datos que debe tener a la mano:

Partido: América vs Chivas

América vs Chivas Torneo: Apertura 2026, Jornada 9

Apertura 2026, Jornada 9 Fecha: sábado 19 de septiembre

sábado 19 de septiembre Estadio: Banorte

Banorte Hora CDMX: 21:00

21:00 Costa Este (ET): 22:00

22:00 Centro (CT): 21:00

21:00 Pacífico (PT): 19:00

19:00 Transmisión en EE. UU.: TUDN y plataformas asociadas

Los resultados recientes también favorece al Guadalajara. Chivas ganó los dos últimos Clásicos Nacionales de Liga MX: 2-1 en el Apertura 2025 y 1-0 en el Clausura 2026. En ambos partidos apareció Armando González, ahora fuera del club, por lo que Gabriel Milito tendrá que encontrar nuevas respuestas ofensivas.

Del otro lado, Almada dirigirá su primer Clásico Nacional después de asumir el proyecto americanista. El entrenador tendrá además más opciones tras la llegada de seis refuerzos durante el mercado, entre ellos Óscar Perea y Miguel Borja, quien ya marcó ante Cruz Azul.

Para quienes siguen al América o Chivas desde Estados Unidos, el escenario está servido: liderato, revancha, presión y orgullo estarán sobre la cancha. Y con apenas un punto de diferencia entre ambos, el Clásico Nacional puede tener consecuencias mucho más importantes que las emocionales.

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