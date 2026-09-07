Accidente de avión de Amazon en Miami: lo que se sabe de la tragedia

El Boeing 767 cubría la ruta entre Puerto Rico y Florida cuando terminó fuera de la pista; autoridades investigan las causas y los vuelos enfrentan retrasos

El avión de Amazon se salió de la pista / Joe Raedle / Getty Images via AFP

El accidente de avión de Amazon en Miami dejó cinco personas muertas y varios heridos después de que un Boeing 767-300 se saliera de la pista durante el aterrizaje y terminara impactando varios vehículos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Florida.

La aeronave aterrizó alrededor de las 2:00 p.m. (ET) del domingo 6 de septiembre, cuando cubría la ruta entre San Juan, Puerto Rico, y Miami. Datos de Flightradar24 indican que todavía viajaba a casi 130 millas por hora (209 km/h) cuando abandonó la zona pavimentada de la pista.

Así ocurrió el accidente del avión de Amazon en Miami

Videos difundidos en redes sociales muestran que el avión sobrepasó la zona habitual de aterrizaje de la Pista 30. Tras tocar tierra, continuó avanzando, cruzó una zona de césped, rompió una valla metálica y derribó barreras de concreto antes de llegar a una carretera de cuatro carriles.

El Boeing 767 impactó varios vehículos y finalmente se detuvo cerca de un estacionamiento mientras se incendiaba uno de sus motores. Una espesa columna de humo negro cubrió el área y más de 60 unidades de emergencia y unos 200 bomberos acudieron para controlar las llamas y rescatar a las víctimas.

El jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Raied ‘Ray’ Jadallah, confirmó cinco fallecidos y cinco heridos. Tres de los sobrevivientes fueron trasladados en estado crítico a un centro de traumatología y otros dos recibieron atención en un hospital local.

Las autoridades todavía no han revelado las identidades de las personas que perdieron la vida a causa de este incidente ni han determinado públicamente dónde se encontraba cada víctima durante el accidente. Por ello, aún no está claro cuántas estaban dentro del avión y cuántas fueron afectadas en los vehículos.

¿Qué provocó el accidente?

La causa del accidente de avión de Amazon en Miami permanece bajo investigación. Las comunicaciones entre los pilotos y el control aéreo no muestran que la tripulación hubiera declarado una emergencia o reportado algún problema antes del aterrizaje.

Los datos disponibles sugieren que el avión atravesó una tormenta durante su aproximación. El analista de seguridad David Soucie señaló, además, que un cambio repentino en la dirección del viento pudo generar viento de cola y dificultar la reducción de velocidad.

La NTSB y la FAA investigarán distintos factores, entre ellos la actuación de la tripulación, las condiciones meteorológicas, el estado de la aeronave y las características de la pista. Expertos también analizan las imágenes del aterrizaje para determinar qué ocurrió en los últimos segundos antes de que el avión tocara tierra.

El aparato era un Boeing 767-300 de 32 años operado por 21 Air, una compañía de carga con sede en Carolina del Norte y operaciones en Miami. Amazon confirmó que la empresa operaba el vuelo y aseguró que colaborará plenamente con la investigación.

El accidente provocó el cierre de dos de las cuatro pistas del aeropuerto durante buena parte de este lunes. La FAA anticipó retrasos promedio de dos horas y media para los vuelos con destino a Miami, mientras continúan las labores de investigación y limpieza. Para las primeras horas del lunes, FlightAware contabilizaba 65 vuelos cancelados y alrededor de 140 retrasados con origen o destino a la ciudad, y las cifras, probablemente, seguirán en ascenso durante el transcurso del día.

El siniestro también abrió un debate sobre la ausencia de un Sistema de Detención de Materiales de Ingeniería (EMAS) en las pistas de Miami. Estos sistemas utilizan materiales diseñados para deformarse bajo el peso de una aeronave y ayudar a detenerla cuando abandona el extremo de una pista.

Expertos consultados señalaron que una instalación de este tipo podría ser relevante para un aeropuerto rodeado de carreteras y zonas pobladas, aunque todavía no existe una conclusión oficial que determine si un EMAS habría evitado las consecuencias de este accidente.

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