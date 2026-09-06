La Patrulla Fronteriza lleva la vigilancia más allá de la frontera: qué significa para los latinos

A pesar de la caída del 95% en los cruces irregulares, la Patrulla Fronteriza ha desplazado su vigilancia hacia retenes y patrullajes en carreteras dentro de la zona de las 100 millas.

La Patrulla Fronteriza tiene más de 21 mil efectivos | Claro Sports

Durante mucho tiempo, pensar en la Patrulla Fronteriza significaba pensar en el límite entre Estados Unidos y México: el muro, el desierto, el río y las zonas por donde históricamente han intentado cruzar miles de migrantes. Hoy esa imagen ya no alcanza para explicar cómo funciona la vigilancia migratoria.

Los cruces irregulares en la frontera sur han caído 95% respecto de 2023, de acuerdo con datos citados por el diario español El País. Al mismo tiempo, la Patrulla Fronteriza llegó a 21,471 agentes a finales de junio, la cifra más alta en sus 102 años de historia, según el mismo reporte.

El resultado es un cambio de escenario: con menos cruces directos en la frontera, parte de los recursos de la agencia se está utilizando en carreteras y retenes interiores para buscar a personas que ingresaron irregularmente, así como actividades relacionadas con contrabando y tráfico de drogas. En lugares como Yuma, Arizona, y San Diego, California, esto significa que un encuentro con la Patrulla Fronteriza no necesariamente ocurre junto al muro. Puede ocurrir en una carretera.

La frontera que no termina en la frontera

La explicación está, en parte, en una autoridad federal que existe desde hace décadas. Las regulaciones federales establecen que los agentes de inmigración pueden ejercer determinadas facultades dentro de una “distancia razonable” de una frontera exterior. Esa distancia está definida por el gobierno como 100 millas aéreas.

La propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explica que la Patrulla Fronteriza utiliza un sistema que combina vigilancia de la frontera, patrullajes en áreas cercanas y puntos de control permanentes y temporales. La agencia señala que la regulación federal considera las 100 millas aéreas como la “distancia razonable” establecida para determinadas operaciones.

Esto significa que una persona puede encontrarse con agentes de la Patrulla Fronteriza bastante lejos de la línea internacional. Pero hay una precisión fundamental: la zona de 100 millas no elimina la Constitución ni convierte a Estados Unidos en una zona de excepción.

La ACLU explica en su guía actualizada sobre la zona fronteriza de 100 millas que la Cuarta Enmienda continúa protegiendo a las personas contra detenciones y registros arbitrarios. La autoridad de los agentes es mayor en determinados contextos, pero no es ilimitada.

¿Por qué hay retenes lejos de la frontera?

La estrategia tiene una lógica operativa: impedir que personas que cruzaron irregularmente puedan continuar su viaje hacia el interior sin ser detectadas. La CBP explica oficialmente la autoridad legal de la Patrulla Fronteriza y señala que sus operaciones incluyen puntos de control tanto estacionarios como temporales.

En los últimos días, El País reportó un aumento de estas operaciones en carreteras de Yuma y San Diego, mientras la agencia busca interceptar a migrantes que ya lograron atravesar la frontera, además de combatir el tráfico de drogas y el contrabando de personas.

El cambio es importante porque desplaza parte de la vigilancia desde el límite internacional hacia las rutas que conectan la frontera con otras ciudades. Una carretera a decenas de millas de México puede convertirse así en un punto de revisión migratoria.

¿Qué puede hacer un agente en un retén?

Aquí es donde conviene distinguir entre un punto de control establecido y una patrulla móvil. En un retén migratorio legalmente establecido, los agentes pueden detener brevemente los vehículos y realizar preguntas relacionadas con la ciudadanía o el estatus migratorio, incluso sin contar con una sospecha individualizada.

La CBP señala que los agentes pueden preguntar a los ocupantes sobre su ciudadanía, solicitar documentos que acrediten el estatus migratorio y realizar una observación rápida de lo que está a simple vista dentro del vehículo.

La Corte Suprema respaldó esta clase de controles en United States v. Martinez-Fuerte, al considerar constitucionales las paradas breves realizadas en puntos de control establecidos para combatir la inmigración irregular.

La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene disponible su colección oficial de decisiones, incluida la jurisprudencia que establece los límites de estas operaciones. Pero un retén no significa que los agentes puedan registrar automáticamente todo el vehículo.

La propia CBP señala que para realizar un registro legal más allá de las inspecciones permitidas deben existir fundamentos adicionales, como causa probable, y que un conductor puede consentir un registro, pero no está obligado simplemente por encontrarse en un puesto de control.

Una patrulla móvil es diferente

Esta distinción es especialmente importante. Un agente que circula por una carretera y decide detener un automóvil que no está pasando por un retén establecido no tiene exactamente las mismas facultades.

La Corte Suprema estableció en United States v. Brignoni-Ponce que una patrulla móvil de la Patrulla Fronteriza no puede detener vehículos de manera indiscriminada únicamente porque se encuentren dentro de la zona fronteriza.

La detención debe estar respaldada por sospecha razonable de una violación migratoria u otra conducta ilegal. La jurisprudencia de la Corte distingue precisamente entre los puntos de control establecidos y las patrullas móviles.

Por eso, estar dentro de las 100 millas no significa que un agente pueda detener cualquier automóvil por cualquier motivo.

¿Y si soy latino y ciudadano estadounidense?

El origen latino de una persona no elimina sus derechos. Ser mexicano, salvadoreño, guatemalteco, puertorriqueño o hablar español no constituye por sí solo una justificación para una detención migratoria. La ACLU señala que la raza o la etnia, por sí solas, no son suficientes para establecer sospecha razonable o causa probable.

Esto es relevante porque la zona de 100 millas alcanza una parte considerable de la población estadounidense. La ACLU estima que más de 213 millones de personas, aproximadamente dos tercios de la población del país, viven dentro de la zona que el gobierno considera de 100 millas.

No se trata, por tanto, de una situación que afecte exclusivamente a quienes viven junto al muro.

¿Qué pasa si soy inmigrante?

La situación puede ser más delicada para una persona que no tiene ciudadanía estadounidense. Las obligaciones relacionadas con los documentos dependen del estatus migratorio de cada persona. La ACLU recomienda no proporcionar documentos falsos y señala que los adultos que tienen determinados documentos migratorios deben llevarlos consigo cuando la ley así lo exige.

También recomienda mantener la calma durante un encuentro con agentes, preguntar si la persona está detenida y, cuando corresponda, ejercer el derecho a permanecer en silencio.

Una pregunta sencilla puede ser: “¿Estoy detenido o puedo irme?”

Si el agente responde que la persona está detenida, la situación cambia y entran en juego otros requisitos legales.

¿Pueden revisar mi automóvil?

Depende de dónde y cómo se produzca el encuentro. En un retén migratorio establecido, los agentes pueden detener brevemente los vehículos para realizar preguntas relacionadas con el estatus migratorio y pueden hacer una inspección visual de lo que está a simple vista. Pero eso no significa que tengan autorización automática para realizar cualquier registro.

La guía de derechos de la ACLU para la zona fronteriza explica que los registros más intrusivos requieren una base legal adicional.

La propia CBP también reconoce que los puntos de control no dan a los agentes una autorización ilimitada para registrar personas y vehículos.

La vigilancia está cambiando de lugar

El fenómeno que se observa en 2026 tiene una explicación concreta. Los cruces irregulares han caído de manera drástica respecto a años anteriores, mientras la Patrulla Fronteriza conserva una plantilla históricamente grande. Según el reporte publicado por El País, la agencia cuenta actualmente con 21,471 agentes.

Con esos recursos, la vigilancia no desaparece cuando disminuyen los cruces. Se desplaza.

Las carreteras, los retenes y las rutas que salen de la frontera adquieren mayor importancia para detectar a personas que ya ingresaron al país, combatir el tráfico de personas y perseguir otras actividades que forman parte de la misión de la agencia.

Para las comunidades latinas de Arizona, California, Texas y otros estados fronterizos, esto puede traducirse en algo muy concreto: la presencia de la Patrulla Fronteriza puede formar parte de la vida cotidiana incluso lejos del muro.

Puede ocurrir durante un viaje familiar. En la ruta hacia el trabajo. En una carretera rumbo a otra ciudad. O en un retén que forma parte del trayecto habitual.

Lo más importante: estar dentro de la zona de 100 millas no significa perder tus derechos

La existencia de la zona fronteriza ampliada es real. También lo son las facultades especiales que tienen los agentes de inmigración en determinadas circunstancias. Pero existe una diferencia entre tener mayores facultades y tener poder ilimitado.

La Cuarta Enmienda continúa vigente. Un retén legal no equivale a una autorización para registrar cualquier vehículo. Y una patrulla móvil no puede detener indiscriminadamente a cualquier conductor simplemente porque se encuentre dentro de las 100 millas.

Para los latinos que viven en las zonas fronterizas, conocer esa diferencia puede ser tan importante como saber dónde están los retenes. Porque en 2026, la frontera ya no se ve solamente en el muro: también puede aparecer en la carretera.

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