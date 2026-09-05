TPS para salvadoreños: qué pasa después del 9 de septiembre

Faltan cuatro días para la fecha en que está prevista la terminación del TPS de El Salvador. Esto deben saber los salvadoreños que dependen de esta protección migratoria y de su permiso de trabajo.

TPS para salvadoreños continúa vigente hasta el 9 de septiembre | Claro Sports

El reloj corre para los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. La fecha establecida para la terminación de la designación es el 9 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la página oficial de USCIS sobre el TPS de El Salvador, la protección continúa vigente hasta esa fecha.

Mientras tanto, congresistas y organizaciones han intensificado sus llamados para que el gobierno extienda nuevamente el programa, que protege a miles de salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos.

¿Por qué el TPS de El Salvador termina el 9 de septiembre?

El TPS para El Salvador fue establecido en 2001, después de los terremotos que golpearon al país. La última extensión fue anunciada en enero de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional extendió entonces la designación por 18 meses, del 10 de marzo de 2025 al 9 de septiembre de 2026.

La decisión quedó registrada en el Federal Register, el registro oficial del gobierno federal de Estados Unidos. En aquel momento, DHS calculó que aproximadamente 232,000 beneficiarios eran elegibles para reinscribirse durante esa extensión.

El periodo de reinscripción fue del 17 de enero al 18 de marzo de 2025.

¿El TPS ya está cancelado?

La respuesta requiere una precisión importante. El 12 de agosto de 2026, USCIS publicó una actualización en la que confirmó que la designación de TPS para El Salvador y los beneficios relacionados están programados para terminar el 9 de septiembre de 2026. La información aparece en la actualización oficial de USCIS sobre el TPS de El Salvador del 12 de agosto.

Además, el 3 de septiembre, USCIS publicó una nueva comunicación que complementa esa información y mantiene como referencia la fecha del 9 de septiembre. Puede consultarse en la actualización oficial de USCIS del 3 de septiembre de 2026. Por lo tanto, al sábado 5 de septiembre, el 9 de septiembre sigue siendo la fecha oficial de terminación que deben tener presente los beneficiarios.

Eso no significa que no pueda existir una nueva decisión gubernamental o judicial. De hecho, organizaciones y legisladores continúan presionando para mantener la protección. Pero hasta el momento de esta publicación, USCIS no ha anunciado una nueva extensión del TPS de El Salvador.

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¿Qué puede pasar después del 9 de septiembre?

El escenario para cada persona dependerá de su situación migratoria.

Si el gobierno extiende el TPS: El Departamento de Seguridad Nacional podría anunciar una nueva extensión y establecer las condiciones correspondientes.

Por ahora, los beneficiarios no deben asumir que esa extensión ocurrirá.

Si el TPS termina: Las personas que dependen exclusivamente del TPS podrían perder la protección migratoria que les brinda el programa y la autorización de empleo asociada a él.

Eso no significa que todas las personas deban abandonar Estados Unidos inmediatamente. La situación dependerá de si tienen otro estatus migratorio, una solicitud pendiente u otra protección legal.

Si existe una decisión judicial: Una resolución de un tribunal también podría modificar el escenario.

Por eso, la recomendación para los beneficiarios es mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y no basar decisiones migratorias únicamente en publicaciones de redes sociales.

¿Qué pasa con los permisos de trabajo?

USCIS anunció que está enviando notificaciones a determinados beneficiarios salvadoreños que siguen siendo elegibles para TPS, solicitaron la renovación de su permiso de trabajo y todavía no han recibido el nuevo EAD.

Para esas personas, USCIS ha extendido la validez de determinados permisos de trabajo hasta el 9 de septiembre de 2026. La agencia está enviando las notificaciones por correo y, cuando corresponde, electrónicamente a través de las cuentas de myUSCIS.

Los trabajadores que reciban esa notificación pueden utilizarla junto con su EAD vencido, en los casos contemplados por USCIS, para demostrar su autorización de empleo hasta esa fecha.

Pero atención: esta medida no representa una nueva extensión del TPS.

Es una extensión de determinados documentos de autorización de empleo relacionados con solicitudes pendientes y no cambia, por sí misma, la fecha de terminación del TPS.

¿Me pueden deportar automáticamente el 10 de septiembre?

No. El vencimiento del TPS no significa que todos los beneficiarios sean deportados automáticamente el día siguiente.

Cada caso migratorio es diferente. Una persona puede tener, además del TPS, una solicitud de asilo, residencia permanente, otro estatus migratorio u otra protección que cambie completamente su situación.

Pero quienes solamente cuentan con el TPS sí enfrentan un cambio importante si el programa termina.

Por eso, perder el TPS y ser deportado inmediatamente son dos cosas diferentes.

¿Qué deben hacer los salvadoreños antes del 9 de septiembre?

Para los beneficiarios del TPS, estos días son importantes para revisar lo siguiente:

1. Revisar el permiso de trabajo. Verificar la categoría y la fecha de vencimiento de tu EAD.

Verificar la categoría y la fecha de vencimiento de tu EAD. 2. Buscar una notificación de USCIS. Si existe una renovación pendiente, revisar el correo y la cuenta de myUSCIS .

Si existe una renovación pendiente, revisar el correo y la cuenta de . 3. Revisar si se tiene otra protección migratoria. No asumir que la situación depende exclusivamente del TPS.

No asumir que la situación depende exclusivamente del TPS. 4. No entregar información falsa ni tomar decisiones apresuradas. El fin del TPS no significa que se deba abandonar Estados Unidos automáticamente.

El fin del TPS no significa que se deba abandonar Estados Unidos automáticamente. 5. Buscar asesoría migratoria autorizada. Si la permanencia depende del TPS, consultar el caso con un abogado de inmigración o un representante acreditado.

USCIS también recomienda verificar directamente sus recursos oficiales y advierte sobre las estafas relacionadas con servicios migratorios. La información oficial de USCIS sobre TPS es el punto de partida más seguro para conocer cualquier cambio.

La cuenta regresiva

A partir de este sábado 5 de septiembre, faltan cuatro días para la fecha en la que USCIS mantiene prevista la terminación del TPS para El Salvador.

La presión política para extenderlo continúa, pero mientras no exista un nuevo anuncio oficial, el 9 de septiembre de 2026 sigue siendo la fecha que los beneficiarios deben tener marcada en el calendario.

Para miles de familias salvadoreñas, los próximos días serán decisivos.

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