Invasión de osos alerta al oeste de Estados Unidos: por qué

Solo en Colorado se registran más de 7,000 avistamientos de osos en 2026, superando el récord anual de 2019

En Nuevo México han matado 187 osos en 2026. Foto: Barb Elkin / Shutterstock

En una tienda de cigarrillos, en los árboles, cerca de una escuela y hasta en el pasillo de una casa. Una invasión de osos al oeste de Estados Unidos mantiene en alerta a las comunidades, lo que es peligroso para los humanos y para estos animales salvajes.

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, citando a la agencia estatal de vida silvestre, solo en Colorado se registran más de 7,000 avistamientos de osos en 2026, superando el récord anual de 2019.

Expertos explican que estos animales tienen un impresionante sentido del olfato. Según el portal BearVault, es uno de los más potentes del reino animal y unas 2,100 veces más sensible que el olfato humano. Esto significa que pueden oler comida a gran distancia y sentirse atraídos.

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Las agencias de vida silvestre señalan que el gran problema de que mezclen entre las comunidades es que cientos de ellos terminan muertos: atropellados, baleados e incluso electrocutados.

En 2026, Nuevo México ya ha matado 187 osos, la mayor cantidad desde 2011. En Utah, por su parte, se han registrado 39 muertes.

Jonathan Livingston, portavoz de Parques y Vida Silvestre de Colorado, dijo a Reuters que entre el 1.5% y el 2% de los avistamientos terminan en eutanasia. Asimismo, aclara que suelen ser sacrificados cuando se les considera peligrosos, es decir, cuando atacan o se adentran en cualquier casa.

¿Por qué los osos están invadiendo el oeste de Estados Unidos?

Además del tremendo olfato que les otorga su naturaleza, las condiciones del clima podrían estar afectando su hábitat. Por ejemplo, las agencias de vida silvestre señalan que la sequedad del invierno pasado arrasó con las plantas, pastos, bayas y frucos secos que consumen, por lo que decidieron movilizarse para buscar alimento.

Para el invierno 2026, California y Utah aparecen entre los estados con más nieve, lo que podría provocar que, al menos en estos dos estados, los osos hivernen. Sin embargo, está por verse.

Asimismo, apuntan que el desarrollo urbanístico ha provocado que cada vez más personas se adentren a zonas donde generalmente los osos buscan comida. Y cuando se producen las interacciones con humanos, estos animales acaban perdiendo.

La Coalición del Oso de Colorado, citada por Reuters, argumentan que los animales a menudo pagan con sus vidas la negligencia humana. Incluso, hacen un llamado para evitar que humanos y osos se encuentren. Las autoridades intentan evitar las eutanasias, ahuyentándolos, pero la mayoría de veces ya es muy tarde.

De hecho, la agencia de vida silvestre de Montana asegura que los ataques mortales de osos siguen siendo poco frecuentes en el oeste del país, quizás con solo un puñado al año.

Heather Reich, una experta en osos de Nevada, señala que esto es solo el principio de unos meses que serán preocupantes. “Ni siquiera podemos imaginar cómo serán septiembre y octubre. Va a ser un auténtico ‘apocalipsis’ para nosotros”, dijo.

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