Labor Day 2026: las horas que debes evitar para viajar en EE.UU.

Millones de viajeros se movilizarán por el país durante el feriado, con mayor congestión en carreteras y aeropuertos

Más de 17 millones viajarán por el Labor Day / Joe Raedle / Getty Images via AFP

El fin de semana del Labor Day 2026 pondrá a prueba las carreteras y aeropuertos de EE.UU. Millones de personas aprovecharán el último feriado largo del verano para viajar, por lo que la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) y la firma de análisis de tráfico INRIX identificaron los periodos en los que será más difícil desplazarse.

La mayor presión comenzará el jueves 3 de septiembre y se extenderá durante buena parte del lunes 7, cuando se conmemora el Labor Day. A esto se suma un aumento previsto en la actividad de los aeropuertos: de acuerdo con una previsión citada por ABC News, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estima que más de 17 millones de personas viajarán por tierra, aire y mar entre el 3 y el 9 de septiembre.

Jueves y viernes tendrán los peores momentos en carretera

Para quienes planean salir en automóvil, el jueves 3 de septiembre será uno de los días más complicados. INRIX prevé que el tráfico aumentará especialmente entre las 2 y las 7 p.m., cuando los viajes por el feriado coincidirán con la circulación habitual de la tarde.

AAA recomienda salir antes de la 1 p.m. del jueves para reducir las posibilidades de quedar atrapado en congestionamientos. El problema será especialmente visible en las áreas metropolitanas y en las principales autopistas que conectan las ciudades con destinos turísticos.

El viernes 4 de septiembre podría ser todavía más complicado. La ventana de mayor tráfico se extenderá aproximadamente de 12 p.m. a 8 p.m., debido a la combinación de los desplazamientos laborales y las salidas por el fin de semana largo. La recomendación es iniciar el recorrido antes del mediodía.

El sábado 5 de septiembre también tendrá un periodo de tráfico elevado, aunque más acotado. INRIX calcula que la congestión será mayor entre 1 y 5 p.m., mientras AAA aconseja comenzar el viaje antes de las 10 a.m. para evitar buena parte de ese incremento.

El domingo será, en términos generales, el día con menor impacto nacional relacionado directamente con el feriado. Sin embargo, accidentes, obras, mal clima o eventos locales pueden modificar el panorama y provocar retrasos inesperados en determinadas rutas.

El lunes llegará el regreso de los viajeros

El lunes 7 de septiembre, que es Labor Day, cambiará el sentido de buena parte del movimiento. Quienes pasaron el fin de semana fuera de casa comenzarán el regreso y el tráfico podría intensificarse entre las 2 y las 5 p.m. AAA recomienda emprender el viaje de vuelta antes del mediodía.

Los aeropuertos también enfrentarán una demanda elevada. Las fechas de las distintas proyecciones no son idénticas: AAA analiza reservas del 3 al 7 de septiembre, mientras United Airlines considera el movimiento de pasajeros hasta el 8 y la estimación atribuida por ABC News a TSA se extiende hasta el 9.

Para los viajeros, planear con anticipación les evitará muchos problemas. La estrategia más sencilla será evitar las horas de mayor circulación, salir con anticipación y considerar tiempo adicional para controles de seguridad y posibles demoras. En un fin de semana que marca el cierre simbólico del verano, viajar unas horas antes puede marcar la diferencia entre un trayecto fluido y mucho tiempo de espera.

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