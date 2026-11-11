Detienen a acosador que irrumpió en la casa de LeBron James que afirmaba ser su hijo

Un presunto acosador accedió al terreno de la casa de LeBron James en Los Ángeles y aseguró que era hijo de la estrella

LeBron no se encontraba en su casa | CHRIS SCHWEGLER / GETTY IMAGES VIA AFP

Un hombre que aseguraba ser hijo de LeBron James entró al terreno de su residencia en Los Ángeles la noche del viernes 6 de noviembre y terminó bajo arresto por sospecha de acoso grave. El jugador de los Philadelphia 76ers se encontraba en Ohio, lejos de la propiedad, cuando el personal de seguridad detectó al intruso y llamó a la policía.

El sospechoso llegó hasta los espacios exteriores de la propiedad, ubicada en el barrio de Brentwood, pero no consiguió entrar a la vivienda. Durante su conversación con los agentes, afirmó que creía ser hijo del basquetbolista, según fuentes policiales citadas por TMZ. Las autoridades no han confirmado ningún parentesco entre ambos.

LeBron habló del episodio el domingo 8 de noviembre, después del partido de Philadelphia contra los Chicago Bulls. El veterano de la NBA confirmó que su familia estaba a salvo y señaló que aún revisaban lo ocurrido. La policía también aclaró que nadie estaba en casa cuando el hombre accedió al terreno.

¿Cómo entró el presunto acosador a la propiedad de LeBron James?

El personal de seguridad advirtió la presencia del hombre a través de las cámaras de vigilancia de la residencia. Según el reporte inicial de TMZ, los empleados lo detectaron alrededor de las 9 de la noche del viernes y contactaron a las autoridades ante la posibilidad de un robo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles situó el aviso sobre un posible sospechoso de robo alrededor de las 9:40 de la noche. Cuando los agentes llegaron, encontraron al hombre dentro del terreno y lo detuvieron sin incidentes, de acuerdo con la información que la corporación proporcionó a ABC News.

La policía confirmó que el sujeto permaneció en el exterior y que no portaba armas cuando los agentes lo localizaron.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado cómo logró acceder a la propiedad. Tampoco han precisado cuánto tiempo permaneció allí antes de que el equipo de seguridad lo detectara. Los reportes disponibles no permiten afirmar que saltó una cerca, forzó una puerta o utilizó algún otro punto de acceso.

¿Qué dijo el detenido que aseguraba ser hijo de LeBron James?

El detalle que llamó la atención del caso surgió durante el contacto entre el sospechoso y los policías. Según TMZ, el hombre les dijo que creía ser hijo de LeBron James. El medio atribuyó esa información a fuentes de las fuerzas de seguridad que conocían el incidente.

Las autoridades no han presentado información que respalde la afirmación ni han explicado por qué el sospechoso la hizo. Tampoco han divulgado públicamente su identidad.

Aunque el aviso inicial alertaba sobre un posible robo, la policía arrestó al hombre bajo sospecha de acoso grave.

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