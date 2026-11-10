Exportero de la Liga MX es acusado de tráfico de relojes falsificados en Estados Unidos

La investigación federal señala una presunta red que enviaba relojes de lujo falsos de Texas a México, con un valor estimado de 5.4 millones de dólares

Después del fútbol, el exportero se dedicó a importaciones en Laredo / Shutterstock

Pedro Hernández-Calderón, exportero mexicano, permanece bajo custodia en Estados Unidos mientras enfrenta un proceso penal federal por presunto tráfico de relojes de lujo falsificados. La acusación, revelada este martes 10 de noviembre por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, lo vincula con un negocio de importación y exportación que habría utilizado Laredo como punto de distribución.

El caso llama la atención por el pasado futbolístico del exguardameta, pero también por las dimensiones de la operación investigada. De acuerdo con la denuncia criminal, entre junio de 2025 y octubre de 2026, las autoridades identificaron numerosos envíos de relojes falsificados a domicilios de Laredo, cuyo valor estimado habría alcanzado los 5.4 millones de dólares si los productos fueran originales.

¿De qué acusan al exportero mexicano?

Según los documentos judiciales, Hernández-Calderón presuntamente operaba una empresa de importación y exportación que recibía relojes de lujo falsificados en Laredo, Texas, para posteriormente enviarlos a clientes en México. La investigación sostiene que el negocio formaba parte de una estructura dedicada a comercializar productos que imitaban marcas reconocidas de relojería.

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Uno de los episodios que permitió avanzar en las investigaciones ocurrió el 5 de octubre de 2026, cuando las autoridades decomisaron cuatro relojes falsificados en Anchorage, Alaska. El cargamento tenía como destino un almacén en Laredo, lo que llevó a los investigadores de ese estado a coordinarse con las fuerzas del orden en el sur de Texas.

La denuncia también menciona fotografías, comunicaciones y registros de envíos que presuntamente documentan el funcionamiento de la operación. Además, representantes de fabricantes de relojes de lujo revisaron las piezas y confirmaron que eran falsificaciones.

¿En qué equipos jugó Pedro Hernández-Calderón?

Hernández-Calderón desarrolló una trayectoria como portero en el fútbol mexicano. Comenzó su carrera profesional en 2003 con Delfines de Coatzacoalcos y posteriormente llegó a Santos Laguna, equipo con el que debutó en la máxima categoría durante el Apertura 2005.

Su recorrido también incluyó a Jaguares de Tapachula, Atlas y Necaxa. Con los rojinegros llegó a ocupar la titularidad durante el Clausura 2009, mientras que con los Rayos formó parte del equipo que conquistó el Torneo Bicentenario 2010 de la Liga de Ascenso. Su último club fue Irapuato, donde cerró su etapa como futbolista profesional en 2012.

Después de retirarse, continuó vinculado al balompié como entrenador de porteros de Chiapas FC. Más adelante, pasó al ámbito empresarial y comenzó a operar un negocio de importación y exportación, actividad que ahora aparece en el centro de la investigación estadounidense.

¿Qué pena podría enfrentar en Estados Unidos?

Si es declarado culpable de los cargos que enfrenta, Hernández-Calderón podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión federal y una multa de hasta 2 millones de dólares. La investigación fue realizada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con apoyo de Investigaciones Criminales del IRS y el Servicio Postal de Estados Unidos.

El fiscal federal adjunto Thomas Sekula está a cargo de la acusación. Por ahora, el exguardameta permanece bajo custodia mientras continúa el procedimiento judicial. Es importante precisar que enfrenta señalamientos penales y no una condena, ya que conserva la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

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