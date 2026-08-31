Semana crucial en el caso Lindsay Clancy: qué le depara si es declarada culpable o inocente

El jurado está deliberando para determinar si Lindsay Clancy es penalmente responsable del homicidio de sus tres hijos, en 2023

Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts. Foto: Mel Musto / AFP

Este lunes se cumple el tercer día de deliberaciones del jurado en el Tribunal Superior de Plymouth. Su objetivo es determinar si Lindsay Clancy, una exenfermera de partos, es penalmente responsable del asesinato de sus tres hijos, el 24 de enero de 2023.

Según reseña la agencia de noticias AP, durante las últimas cinco semanas el jurado escuchó testimonios de médicos, personal de emergencias, familiares e incluso de su exmarido, Patrick Clancy. También hubo notas desgarradoras alojadas en el teléfono de la mujer, en las que expresaba que la medicación “le había robado la maternidad”.

Los abogados de Lindsay argumentan que sufría de psicosis posparto al momento de estrangular hasta la muerte a sus tres hijos, de 5 años, 3 años y 8 meses). También apuntan que la deficiente atención de su salud mental agravó la condición. Sin embargo, la fiscalía sostiene que estaba lúcida y que los asesinatos fueron intencionales.

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¿Qué le depara a Lindsay Clancy si es declarada culpable?

El futuro de la acusada tiene tres caminos si es hallada culpable. El primero, y más probable, es que sea condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cometer homicidio en primer grado. Según las leyes estatales, es la máxima sentencia aplicable.

El segundo escenario es que sea declarada culpable por homicidio en segundo grado, lo que indicaría una sentencia similar, pero con la posibilidad de solicitar libertad condicional después que transcurra un periodo determinado de años en prisión.

Por último: homicidio involuntario, un veredicto poco probable considerando el desarrollo del juicio. Sin embargo, bajo esta determinación Lindsay Clancy recibiría una pena de prisión menor dictada por el juez. En este caso, el jurado consideraría que la muerte de sus hijos fue por negligencia extrema.

Cabe aclarar que el jurado está deliberando solo para determinar si la mujer es hallada culpable o inocente. Pero en caso de definir que hubo responsabilidad penal, más adelante habría otro juicio para que el juez defina la sentencia.

¿Y si es declarada inocente?

Si el jurado determina que Lindsay Clancy es inocente, no significa que quede en libertad, un escenario muy poco probable.

Al definirse que no es penalmente responsable, debido a su condición de salud mental, el tribunal iniciará un proceso para internarla en un centro psiquiátrico estatal por tiempo indefinido.

Clancy sería sometida periódicamente a revisiones de peligrosidad y más adelante, si las autoridades lo permiten, ser reinsertada a la sociedad.

La salud mental de la acusada ha provocado una “guerra” entre los expertos, quienes básicamente intentan descubrir si Lindsay experimentaba algún tipo de alucionaciones que la empujaron a cometer los asesinatos.

Sin embargo, el doctor y psicólogo forense Kirk Hilbrin, que testificó en el juicio y evaluó a la mujer, descartó la psicosis posparto. Según la cadena CBS News, la diagnosticó con trastorno bipolar tipo 2, ansiedad y depresión mayor. También concluyó que las “voces” que ella reportó eran en realidad pensamientos intrusivos internos, no alucinaciones psicóticas externas.

Asimismo, la fiscal Jennifer Sprague, citada por AP, afirmó que criticar el sistema de salud de Estados Unidos mental era “una distracción” jurídica del caso. Añadió que Lindsay Clancy eligió matar a sus hijos porque así le sería más fácil suicidarse.

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