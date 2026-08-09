Regreso a clases en Nueva York y Nueva Jersey: fechas de inicio, vacaciones y cómo revisar el calendario de tu escuela

El regreso a clases depende del distrito escolar y del tipo de escuela. Por eso, una fecha válida para Nueva York City no necesariamente aplica al resto del estado, y lo mismo ocurre en Nueva Jersey.

El regreso a clases en NYC y NJ | Claro Sports

El regreso a clases 2026-2027 no tiene una fecha única para todos los estudiantes de Nueva York y Nueva Jersey. Conoce cuándo comienzan las clases y cómo funcionan los calendarios en ambos estados, cuáles son las principales vacaciones y dónde consultar la fecha oficial de tu escuela.

¿Cuándo comienzan las clases en Nueva York City?

Las escuelas públicas de New York City Public Schools (NYCPS) comenzarán el ciclo escolar 2026-2027 el: Jueves 10 de septiembre de 2026. La fecha aparece en el calendario oficial de NYCPS para el año escolar 2026-2027.

Esta fecha corresponde a las escuelas públicas de NYCPS. Las escuelas charter, privadas y religiosas pueden tener calendarios diferentes, por lo que sus familias deben consultar directamente con la institución.

¿Cuáles son las principales vacaciones en NYC?

El calendario oficial de NYCPS contempla, entre otras, estas fechas sin clases durante el ciclo 2026-2027:

21 de septiembre de 2026: Yom Kippur.

Yom Kippur. 12 de octubre: Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day.

Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day. 11 de noviembre: Veterans Day.

Veterans Day. 26 y 27 de noviembre: Thanksgiving Recess.

Thanksgiving Recess. 24 de diciembre al 1 de enero: Winter Recess.

Winter Recess. 18 de enero de 2027: Martin Luther King Jr. Day.

Martin Luther King Jr. Day. 15 al 19 de febrero: Midwinter Recess.

Midwinter Recess. 9 de marzo: Eid al-Fitr.

Eid al-Fitr. 29 de marzo al 2 de abril: Spring Recess.

Spring Recess. 26 de mayo: Eid al-Adha.

Eid al-Adha. 31 de mayo: Memorial Day.

También existen otros días sin clases relacionados con desarrollo profesional, conferencias y actividades escolares.

¿Cuándo comienzan las clases en el resto de Nueva York?

Fuera de New York City no existe una fecha única de regreso a clases para todo el estado. El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) establece requisitos para los calendarios escolares, pero los distritos deben elaborar sus propios calendarios. El estado exige, como regla general, 180 días de instrucción. Por ello, la fecha de regreso puede ser diferente en Albany, Buffalo, Rochester, Syracuse, Yonkers y otras ciudades.

¿Cuándo comienzan las clases en Nueva Jersey?

En Nueva Jersey tampoco existe una fecha estatal única de inicio del ciclo escolar. El Departamento de Educación de Nueva Jersey confirma que el estado exige un mínimo de 180 días de instrucción, pero no establece una fecha específica de inicio o final del año escolar. Cada consejo escolar local determina su propio calendario siempre que cumpla los requisitos estatales. Por eso, estudiantes de Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Edison y otros distritos pueden comenzar las clases en fechas diferentes.

¿Cuáles son las principales vacaciones escolares?

Las fechas exactas dependen del distrito, pero las familias suelen encontrar durante el ciclo escolar periodos como:

Thanksgiving Break.

Winter Break.

Martin Luther King Jr. Day.

Presidents’ Day.

Spring Break.

Memorial Day.

Feriados y festividades religiosas.

En Nueva Jersey, el Departamento de Educación publica además una lista oficial de festividades religiosas durante las cuales los estudiantes tienen derecho a una ausencia justificada. Los distritos pueden agregar otras fechas a su propio calendario.

¿Cómo revisar el calendario de tu escuela?

La forma más segura de conocer la fecha exacta de regreso es consultar directamente el calendario del distrito escolar o de la escuela.

Si estás en Nueva York City, consulta el calendario oficial de NYC Public Schools.

Si estás en otra ciudad de Nueva York, busca el sitio oficial de tu school district y localiza las secciones:

School Calendar

2026-2027 School Calendar

Calendar

El NYSED también ofrece información sobre los distritos escolares del estado.

Si estás en Nueva Jersey, busca el sitio oficial de tu school district y consulta el calendario 2026-2027.

El Departamento de Educación de Nueva Jersey ofrece información estatal, pero la fecha concreta debe confirmarse con el distrito.

Regreso a clases 2026-2027: lo más importante

Nueva York City: las escuelas públicas comienzan el 10 de septiembre de 2026 .

las escuelas públicas comienzan el . Resto de Nueva York: la fecha depende del distrito.

la fecha depende del distrito. Nueva Jersey: la fecha depende del distrito; el estado no establece un día único de inicio.

la fecha depende del distrito; el estado no establece un día único de inicio. Escuelas charter, privadas y religiosas: pueden manejar calendarios diferentes.

pueden manejar calendarios diferentes. Las vacaciones también pueden variar entre distritos.

entre distritos. La referencia definitiva es siempre el calendario oficial de la escuela o distrito donde estudia el alumno.

Antes de comprar útiles, organizar vacaciones o reservar viajes, confirma la fecha directamente con la escuela o el distrito escolar.

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