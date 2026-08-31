Cáncer en Estados Unidos: ¿Qué cubre el seguro y cuánto pagará el paciente?

Los costos pueden variar según la póliza, el tratamiento y la red médica. Conoce los principales gastos y las ayudas disponibles

Si eres diagnosticado con cáncer, debes estar preparado / Shutterstock

Recibir un diagnóstico de cáncer en Estados Unidos trae una preocupación que va más allá del tratamiento: cuánto tendrá que pagar el paciente. En general, los seguros médicos integrales cubren buena parte de la atención contra el cáncer, incluidas cirugías, hospitalizaciones, quimioterapia, radioterapia, consultas y medicamentos. Pero tener seguro no significa que todo será gratis.

El paciente puede enfrentar deducibles, copagos y coseguros durante el tratamiento. También puede pagar más si utiliza médicos u hospitales fuera de la red de su seguro. Por eso, conviene revisar qué cubre la póliza, qué médicos participan en ella y cuánto tendrá que pagar la familia.

Para quienes tienen un plan protegido por la Affordable Care Act (ACA), existe una protección importante: las aseguradoras no pueden rechazar a una persona ni cobrarle más por tener cáncer antes de comenzar la cobertura. Tampoco pueden negarse a cubrir el tratamiento simplemente porque la enfermedad ya existía.

Eso no significa que todos los servicios tengan las mismas condiciones. Algunos tratamientos, medicamentos o estudios pueden requerir autorización previa. Además, el seguro puede establecer una red de médicos y hospitales que el paciente debe utilizar para recibir el nivel de cobertura previsto.

¿Cuánto puede pagar una persona con seguro?

El monto depende de cada póliza. Un paciente puede tener que cubrir primero un deducible y después pagar copagos o un porcentaje mediante el coseguro. En los planes del Marketplace, el límite federal de gastos de bolsillo para 2026 puede llegar a 10,600 dólares para una persona y 21,200 dólares para una familia.

Pero ese límite no incluye todos los gastos. Las primas mensuales, los servicios que el seguro no cubre y determinados gastos fuera de la red pueden quedar fuera. Por eso, una persona con cáncer podría terminar gastando más de lo que esperaba.

Los medicamentos también pueden representar una parte importante de la factura. Algunos pacientes necesitan tratamientos durante meses, inmunoterapia o terapias dirigidas. Antes de aceptar un medicamento, conviene preguntar cuánto cubre el seguro, cuánto corresponde pagar al paciente y si hace falta una autorización.

¿Qué ocurre con Medicare?

Las personas con Medicare también tienen cobertura para distintos tratamientos contra el cáncer. La Parte A puede cubrir determinados tratamientos cuando el paciente está hospitalizado, mientras que la Parte B cubre servicios ambulatorios, incluida cierta quimioterapia.

Con Medicare Original, el paciente generalmente paga 20% de la cantidad aprobada por Medicare por muchos servicios de la Parte B después de cumplir el deducible correspondiente. Medicare Original no tiene un límite anual general de gastos de bolsillo, mientras que los planes Medicare Advantage sí establecen un máximo anual para los servicios cubiertos.

El costo también puede afectar a la familia

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) utiliza el término “toxicidad financiera” para describir la presión económica que puede provocar el tratamiento. El problema no termina en las facturas del hospital: una persona puede dejar de trabajar, gastar en transporte, alojamiento o cuidado de los hijos.

Para los inmigrantes, el estatus migratorio puede cambiar las opciones disponibles. Muchos inmigrantes legalmente presentes pueden obtener cobertura mediante el Marketplace si cumplen los requisitos. Los inmigrantes indocumentados no pueden comprar planes a través del Marketplace federal de la ACA, aunque pueden existir otras alternativas según el estado, los ingresos y la situación familiar.

Si una persona con cáncer no tiene seguro, una de las primeras opciones es hablar con el departamento de asistencia financiera del hospital. También existen centros de salud comunitarios que atienden a pacientes con y sin seguro y pueden ofrecer tarifas ajustadas según los ingresos.

En una enfermedad de alto costo como el cáncer, saber qué cubre el seguro médico puede ser tan importante como conocer el tratamiento. Revisar el deducible, el máximo de gastos de bolsillo, la red médica y el precio de los medicamentos antes de comenzar puede ayudar a evitar sorpresas y encontrar apoyo financiero.

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