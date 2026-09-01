América vs Monterrey: guía para llegar y estacionarse en el Dignity Health Sports Park

Las Águilas y Rayados se cruzan en semifinales de Leagues Cup y Carson se prepara para una noche de gran convocatoria

América vs Monterrey moverá mucha afición en Carson | H. How | Getty Images vía AFP

La ronda de semifinales de la Leagues Cup 2026 tiene al América vs Monterrey como su duelo más atractivo y tendrá como escenario el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

Para los aficionados que asistirán al partido conocer las rutas de acceso, las opciones de estacionamiento y las reglas del recinto hará la diferencia entre llegar con calma o comenzar la noche entre tráfico y contratiempos.

El estadio se encuentra en el 18400 Avalon Boulevard, dentro del campus de la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

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El encuentro definirá a uno de los finalistas de la Leagues Cup 2026. El ganador se medirá al vencedor de la otra semifinal entre Toluca y Club León, por lo que la visita de ambos clubes mexicanos a Carson tiene un ingrediente deportivo y otro logístico importante.

Estas son las rutas para llegar al estadio

El Dignity Health Sports Park está conectado con algunas de las principales autopistas del área de Los Ángeles. Los aficionados que lleguen desde LAX, South Bay o el condado de Orange pueden utilizar la Interstate 405, con salida hacia Avalon Boulevard. Quienes viajen desde el centro o el norte de Los Ángeles tienen como alternativa la Interstate 110, tomando las salidas de 182nd Street o Victoria Street para después incorporarse a Avalon Boulevard.

Desde zonas como Inland Empire, la ruta señalada es la State Route 91, con salidas en Central Avenue o Wilmington Avenue para posteriormente dirigirse hacia los accesos del complejo.

Para quienes utilicen Uber, Lyft, taxi o lleguen en vehículos de gran tamaño, el punto de descenso está centralizado en la Puerta A, en la intersección de Avalon Boulevard y 184th Street. Desde ahí, los aficionados pueden caminar hacia Legends Plaza y la entrada principal.

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Un detalle que deben tener presente las porras y grupos numerosos: el estadio no permite estacionar autobuses chárter ni vehículos recreativos dentro del complejo. Estos solamente pueden dejar pasajeros en la Puerta A y posteriormente deben retirarse de las inmediaciones.

Cuánto cuesta estacionarse y qué alternativas existen

El estacionamiento general tiene un costo estimado de entre 30 y 50 dólares por vehículo. También existe una opción de estacionamiento preferencial por 40 dólares y Valet Parking por 75 dólares. Los Lotes 12 y 13 están destinados principalmente a personas con pases prepagados o abonados. Todos los estacionamientos abren tres horas antes del partido, mientras que los accesos generales al estadio comienzan 90 minutos antes.

Hay otro punto importante: el recinto funciona sin efectivo. Las casetas de estacionamiento aceptan tarjetas de crédito, débito y pagos móviles, por lo que conviene llegar preparado para realizar el pago de manera digital.

Para aficionados con discapacidad existen espacios en los Lotes 10, 13 y 15. Es necesario contar con la placa o distintivo oficial correspondiente y utilizar las Puertas A, B o D.

Otra alternativa es el Galaxy Express, servicio gratuito que conecta el estadio con Harbor Gateway Transit Center y Del Amo Station, ambos con estacionamiento gratuito. El servicio comienza 90 minutos antes del partido, con salidas aproximadamente cada 10 minutos. Después del encuentro, los autobuses de regreso operan inmediatamente y continúan durante 45 minutos.

Finalmente, quienes planeen hacer tailgating deben saber que solamente está permitido en los Lotes 10, 11, 12, 13, 15 y 16, desde la apertura de los estacionamientos hasta el inicio del partido. Además, el estadio aplica una política de bolsas transparentes y recomienda tener los boletos digitales descargados previamente en la aplicación AXS.

Para una semifinal entre América y Monterrey, llegar con varias horas de anticipación puede ser tan importante como no olvidar el boleto. En una noche de alta convocatoria, conocer el camino antes de salir puede ahorrar tiempo y hacer que la atención quede donde debe estar: en el fútbol.

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