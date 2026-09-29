Cambio de hora en Estados Unidos: ¿cuándo se atrasan los relojes?

El horario de verano terminará en noviembre y traerá mañanas más luminosas, tardes más oscuras y una hora más de sueño en el primer día del ajuste

Prepárate para atrasar tu reloj una hora / Shutterstock

El próximo cambio de horario en Estados Unidos ya tiene fecha y afectará a millones de personas. En la mayor parte del país, los relojes deberán atrasarse una hora durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el horario de verano y comience nuevamente el horario estándar.

La modificación se hará a las 2:00 a.m., momento en que los relojes volverán a marcar la 1:00 a.m. Para quienes tengan relojes manuales, la recomendación práctica es ajustarlos antes de irse a dormir el sábado 31 de octubre. En cambio, celulares, computadoras y muchos dispositivos modernos suelen realizar la transición horaria de manera automática.

Una hora que se repite

El llamado “fall back” tendrá un efecto particular durante esa madrugada; la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a.m. ocurrirá dos veces. Esto puede ser importante para personas que trabajen durante la noche, viajen en horarios nocturnos o tengan vuelos, trenes y otros servicios programados en esas horas.

El cambio también modificará la manera en que se distribuye la luz solar a lo largo del día. A partir del 1 de noviembre, amanecerá aproximadamente una hora más temprano y anochecerá una hora antes, por lo que muchas personas notarán que las tardes se vuelven oscuras más rápidamente.

No todo EE.UU. cambia el reloj

Hay territorios estadounidenses que no participan en el horario de verano y, por lo tanto, no deberán mover sus relojes el 1 de noviembre. Entre ellos están Hawaii, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte. La mayor parte de Arizona tampoco realiza el cambio.

Sin embargo, La Nación Navajo sí observa el horario de verano. Por eso, quienes viajen por Arizona deben prestar especial atención a la zona en la que se encuentren, ya que pueden existir diferencias horarias entre lugares relativamente cercanos.

¿Por qué se atrasan los relojes?

La normativa federal vigente establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2026 comenzó el 8 de marzo y finalizará el 1 de noviembre. Aunque se han presentado iniciativas para modificar este sistema, el calendario federal de 2026 no ha cambiado.

El horario estándar permanecerá durante los meses de invierno. El siguiente ajuste llegará el domingo 14 de marzo de 2027, cuando la mayor parte del país vuelva a adelantar los relojes una hora para iniciar otro periodo de horario de verano.

Para evitar contratiempos, conviene revisar no solo el teléfono. Relojes de pared, hornos, microondas, vehículos antiguos, cámaras, sistemas de riego y alarmas pueden requerir un ajuste manual. Y si tienes un viaje o trabajas durante la madrugada del cambio, verifica con anticipación el horario indicado en tu boleto o itinerario.

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