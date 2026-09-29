El Clásico Joven cruza la frontera: América y Cruz Azul jugarán en San Diego

Será la primera vez que el duelo llegue a esta ciudad de California, semanas después de un 4-3 para La Máquina en Liga MX ante las Águilas

Ambos equipos llegan con bajas para este amistoso / Yuri Cortez / AFP

El Clásico Joven tendrá una edición especial en Estados Unidos. América y Cruz Azul se enfrentarán este jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, en un partido amistoso que llevará una de las rivalidades más importantes del fútbol mexicano al público latino del sur de California.

El encuentro se disputará durante la Fecha FIFA y llega apenas unas semanas después del último enfrentamiento oficial entre ambos equipos, cuando Cruz Azul derrotó 4-3 al América en la Jornada 8 del Apertura 2026. Ahora, la rivalidad cruzará la frontera para encontrarse nuevamente, aunque esta vez sin puntos de Liga MX en juego.

Horario y dónde ver América vs. Cruz Azul en EE.UU.

Para los aficionados que seguirán el partido desde Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m. ET / 9:30 p.m. CT / 7:30 p.m. PT. La transmisión estará disponible por TUDN y UniMás, además de ViX Premium en streaming.

Los aficionados que quieran asistir al Snapdragon Stadium aún pueden conseguir entradas para el partido. La venta se realiza a través de Ticketmaster, donde la disponibilidad y los precios dependen de la sección seleccionada. Los precios reportados rondan entre 56 y 347 dólares, aunque pueden cambiar conforme se acerque el encuentro y se reduzca la disponibilidad.

Un Clásico Joven inédito en San Diego

El partido tendrá además un componente histórico para la ciudad: América y Cruz Azul nunca se habían enfrentado anteriormente en San Diego. El duelo del 1 de octubre marcará, por lo tanto, el estreno del Clásico Joven en esta ciudad.

El Snapdragon Stadium, con capacidad para más de 35,000 espectadores, recibirá a dos clubes con una importante base de aficionados en Estados Unidos. La cita permitirá a las comunidades mexicanas y latinas de California vivir en territorio estadounidense una rivalidad que tradicionalmente se disputa en México.

El resultado de este encuentro no tendrá consecuencias en la clasificación del Apertura 2026, pero el amistoso permitirá a ambos equipos mantener ritmo competitivo durante la Fecha FIFA. Las convocatorias internacionales podrían provocar ausencias y abrir espacio para otros futbolistas de sus planteles.

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La afición de América y Cruz Azul ya tiene presencia en San Diego, una ciudad donde el fútbol mexicano forma parte de una cultura deportiva marcada por la cercanía con Tijuana y los vínculos familiares y culturales con México. Reportes sobre la escena futbolística local identifican a ambos clubes entre los equipos de Liga MX con más seguidores en la región, junto con Chivas, Pumas y Xolos.

Este jueves, la rivalidad entre cementeros y azulcremas cruzará por primera vez la frontera hacia San Diego. No habrá puntos en juego, pero sí un nuevo capítulo entre dos de los clubes más reconocidos del fútbol mexicano.

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