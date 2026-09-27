El Formulario 1040 ahora pregunta por tu estatus migratorio: esto es lo que realmente significa

El borrador de la declaración de impuestos de 2026 incluye una pregunta nueva sobre ciudadanía, nacionalidad y autorización para trabajar. Pero hay otra modificación que puede ser todavía más importante: una nueva certificación relacionada con ciertos créditos fiscales.

Formulario 1040 | Claro Sports

Hay una pregunta nueva en el Formulario 1040 que puede cambiar la manera en que millones de personas entienden su declaración de impuestos de Estados Unidos.

El borrador del 1040 correspondiente al año fiscal 2026 pregunta al contribuyente si, al momento de presentar su declaración, es ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos o un extranjero legalmente autorizado para trabajar en el país. En una declaración conjunta, cada cónyuge debe responder por separado.

La novedad ha sido presentada principalmente como una pregunta de ciudadanía. Sin embargo, el texto del formulario cuenta una historia más específica: el IRS no está preguntando solamente si una persona es ciudadana. También está preguntando por su autorización legal para trabajar. Y ahí aparece una diferencia que puede resultar mucho más relevante para quienes presentan impuestos con distintos tipos de estatus migratorio.

La pregunta del 1040 no dice simplemente: “¿eres ciudadano?”

El texto del borrador es más amplio. El contribuyente debe indicar si es ciudadano de Estados Unidos, nacional estadounidense o un alien lawfully authorized to work in the U.S., es decir, un extranjero legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos.

Eso significa que la pregunta no está construida exclusivamente alrededor de la ciudadanía.

Una persona puede no ser ciudadana estadounidense y, al mismo tiempo, estar legalmente autorizada para trabajar. La propia normativa fiscal del IRS contempla numerosas situaciones en las que las reglas tributarias y las reglas migratorias no utilizan exactamente las mismas categorías.

Por eso, responder esta nueva pregunta requiere distinguir entre conceptos que suelen mezclarse en las conversaciones sobre inmigración: ciudadanía, residencia permanente, autorización de empleo y residencia para efectos fiscales.

“Residente” para el IRS no necesariamente significa lo mismo que para inmigración

Esta es una de las distinciones que puede generar mayor confusión. Para efectos fiscales, el IRS considera que una persona puede ser resident alien si cumple el green card test o el substantial presence test. Este último depende de los días de presencia física en Estados Unidos durante un periodo determinado.

Por eso, “residente fiscal” y “residente permanente” no son sinónimos.

El propio IRS explica que una persona puede ser residente para efectos tributarios aunque la categoría migratoria que utiliza USCIS sea diferente. Las reglas fiscales tienen sus propios criterios para determinar si alguien es resident alien o nonresident alien.

Esto importa porque el nuevo 1040 no pregunta directamente si eres “residente”. Pregunta si eres ciudadano, nacional o si estás legalmente autorizado para trabajar.

Es una diferencia pequeña en apariencia, pero importante al momento de contestar.

Hay otra pregunta migratoria escondida en el mismo paquete de cambios

La modificación del 1040 no aparece aislada.

Para 2026, el IRS también publicó un borrador del Schedule 3-A, denominado Federal Public Benefit. Este anexo se utilizaría cuando una persona reclame determinados créditos reembolsables, entre ellos el Earned Income Credit, el Additional Child Tax Credit, el American Opportunity Credit reembolsable o el crédito de adopción reembolsable.

Y ahí la terminología cambia.

El Schedule 3-A pregunta si el contribuyente o su cónyuge es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o “qualified alien”. No dice “alien lawfully authorized to work”. Dice “qualified alien”.

Esa diferencia no es solamente de lenguaje.

“Autorizado para trabajar” y “qualified alien” no son la misma categoría

Las reglas propuestas por el Departamento del Tesoro y el IRS definen qualified alien haciendo referencia a la sección 431 de la ley federal PRWORA, 8 U.S.C. §1641(b). Esto crea dos preguntas diferentes dentro del proceso de declaración:

La primera, en el 1040, se refiere a si la persona es ciudadano, nacional o está legalmente autorizada para trabajar.

La segunda, en el Schedule 3-A, está vinculada con la posibilidad de recibir determinados beneficios fiscales reembolsables y utiliza la categoría de qualified alien.

No conviene asumir que una respuesta afirmativa a una de ellas determina automáticamente la respuesta de la otra.

Ese es uno de los puntos que puede pasar inadvertido cuando la noticia se reduce a decir que “el IRS preguntará por el estatus migratorio”.

¿Qué pasa con una familia que presenta una declaración conjunta?

El nuevo 1040 contempla expresamente la posibilidad de que los cónyuges tengan respuestas diferentes.

La pregunta aparece con un espacio separado para “You” y otro para “Spouse”. Por lo tanto, en una declaración conjunta no se trata de proporcionar una sola respuesta para toda la familia. Cada cónyuge debe indicar su propia situación.

El Schedule 3-A tiene además una regla específica para las declaraciones conjuntas. La normativa propuesta establece que, para este propósito, si uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o qualified alien, el otro cónyuge será tratado como qualified alien.

Es decir, las reglas no funcionan exactamente igual en el 1040 y en el Schedule 3-A.

¿Esto significa que el IRS está convirtiendo la declaración de impuestos en un documento migratorio?

Los documentos oficiales permiten afirmar que el IRS está incorporando información relacionada con ciudadanía, nacionalidad y autorización para trabajar al nuevo Formulario 1040.

También permiten afirmar que el Schedule 3-A está diseñado para verificar la elegibilidad para determinadas prestaciones fiscales reembolsables y que las reglas propuestas establecen una certificación de estatus para esos beneficios.

Pero hay que separar esos hechos de una interpretación más amplia sobre el propósito migratorio de la medida.

El IRS describe la información de la declaración como información utilizada para fines de cumplimiento tributario. Las regulaciones propuestas señalan específicamente que la nueva certificación busca evitar que determinados beneficios fiscales reembolsables sean recibidos por personas que no cumplen los requisitos establecidos.

Por ahora, además, estamos hablando de formularios y reglas correspondientes a 2026 que todavía aparecen como borradores. El propio IRS identifica el Formulario 1040 publicado para este ciclo como “DRAFT”, y su página de formularios en borrador muestra el 1040 de 2026 con fecha de publicación del 17 de septiembre de 2026.

¿Qué deben hacer los contribuyentes?

No hay que modificar una declaración de impuestos de 2025 por esta novedad. El formulario del que estamos hablando corresponde al año fiscal 2026, por lo que se utilizaría para presentar esa declaración en 2027, si el diseño se mantiene. El IRS todavía puede modificar el formulario antes de su versión definitiva.

La principal recomendación para los contribuyentes es no confundir las categorías.

Tener una green card, contar con un permiso de trabajo, ser residente fiscal, tener una visa determinada o ser ciudadano estadounidense son situaciones diferentes. El IRS tiene reglas específicas para determinar la residencia fiscal y también utiliza definiciones específicas cuando se trata de créditos y beneficios.

Por eso, la nueva casilla del 1040 no debe interpretarse simplemente como una pregunta de “¿eres inmigrante?”.

Es una pregunta mucho más concreta sobre ciudadanía, nacionalidad y autorización legal para trabajar, mientras que otra parte del nuevo sistema utiliza una definición diferente para determinar la elegibilidad de ciertos beneficios fiscales.

Lo que todavía puede cambiar

El Formulario 1040 de 2026 sigue identificado por el IRS como un borrador. También lo está el Schedule 3-A.

Eso significa que el texto definitivo, las instrucciones para responder y la relación entre ambos formularios pueden cambiar antes de la temporada de declaraciones de 2027.

Para los contribuyentes, la diferencia más importante por ahora no es memorizar una respuesta, sino entender que “ciudadano”, “autorizado para trabajar”, “residente fiscal” y “qualified alien” no son expresiones intercambiables dentro de las reglas fiscales estadounidenses.

Y esa puede ser la verdadera novedad detrás de la pregunta que aparecerá en el 1040.

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