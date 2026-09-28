Argentina vs Bolivia: ¿por qué Messi no enfrentará a La Verde?

‘La Pulga’ no estará presente en el compromiso amistoso de la Albiceleste ante los bolivianos; no será la primera vez que se pierda un duelo contra esta selección

Messi se perdió 2 juegos ante Bolivia / Roberto Schmidt / AFP

Lionel Messi no estará en el partido entre Argentina y Bolivia del miércoles 30 de septiembre. El capitán de la Albiceleste fue reservado para el amistoso que marcará su despedida del seleccionado argentino, previsto para el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.

La decisión modifica el atractivo de un encuentro que tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Messi ha construido un historial particularmente favorable frente a La Verde, aunque también tiene en ese recorrido una de las derrotas más recordadas de su carrera con Argentina.

Un rival al que Messi conoce de sobra

Messi enfrentó a Bolivia en 12 ocasiones con la selección argentina. Su balance es de ocho victorias, tres empates y una derrota, además de 11 goles, una cifra que convierte a La Verde en la selección ante la que más veces ha marcado el astro argentino.

La única derrota ocurrió el 1 de abril de 2009, cuando Bolivia goleó 6-1 a Argentina en La Paz durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Aquel resultado permanece como el peor revés de Messi con la Albiceleste en un partido oficial.

El antecedente más reciente fue completamente distinto. El 15 de octubre de 2024, Argentina goleó 6-0 a Bolivia en el Monumental por las eliminatorias al Mundial 2026. Messi fue la figura con tres goles y dos asistencias, en una de sus actuaciones más contundentes frente a este rival.

Las veces que Messi no jugó contra Bolivia

La ausencia de Córdoba no será la primera de Messi ante La Verde. Antes de este encuentro, el argentino ya se había perdido dos partidos frente a Bolivia, aunque por circunstancias diferentes.

El primero fue el 29 de marzo de 2017, cuando Argentina perdió 2-0 en La Paz. Messi cumplió entonces el primero de los cuatro partidos de suspensión que recibió tras un incidente con el árbitro asistente en el duelo ante Chile.

La segunda ausencia se produjo el 12 de septiembre de 2023, nuevamente en La Paz. Argentina derrotó 3-0 a Bolivia por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero Messi quedó fuera después de presentar molestias y fatiga muscular tras el partido ante Ecuador.

Con el amistoso de Córdoba, serán tres los partidos que Messi se habrá perdido ante Bolivia. En los dos anteriores, Argentina registra una victoria y una derrota; el resultado de 2026 completará ese registro particular sin el capitán.

¿Dónde y cómo ver Argentina vs. Bolivia en EE.UU.?

Fecha: miércoles 30 de septiembre de 2026

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina

Hora : 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT

Transmisión: únicamente estará disponible a través de la plataforma de straming ViX Premium

Argentina llegará a este partido sin una de sus principales figuras, pero con una razón muy concreta detrás de la decisión: administrar los minutos de Messi antes del que está previsto como su último partido de despedida con la selección. En cambio, para Bolivia será una nueva oportunidad de medirse con el campeón del mundo sin el futbolista que más daño le ha hecho en los últimos años.

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