Stephen Curry seguirá con Warriors: así cambia el proyecto de Golden State

Con Curry cerca de los 40 años, Golden State deberá aprovechar sus próximas temporadas para reforzar el plantel y volver a pelear por otro campeonato

Curry aceptó reducir su sueldo con los Warriors / Ezra Shaw / Getty Images via AFP

Stephen Curry seguirá siendo el rostro de los Golden State Warriors. El cuatro veces campeón de la NBA acordó una extensión de dos años y 116 millones de dólares que lo mantiene vinculado con la franquicia hasta la temporada 2028-29, con una opción de jugador para el último curso.

El acuerdo llega mientras el base de 38 años se acerca a una etapa inédita de su carrera. Si cumple todo el vínculo, disputará su temporada número 20 en la NBA con el único equipo para el que ha jugado desde que fue seleccionado en el Draft de 2009. Para Golden State, la renovación no solo despeja dudas sobre su futuro; también fija el calendario de las próximas decisiones deportivas.

Curry apuesta por la continuidad

Curry terminará primero su contrato vigente de 62.6 millones de dólares correspondiente a 2026-27. La nueva extensión comenzará en 2027-28, cuando recibirá 55.7 millones de dólares, mientras que la opción de jugador para 2028-29 está valorada en 60.2 millones de dólares.

MÁS INFORMACIÓN: Stephen Curry tiene en sus manos el futuro de los Warriors

El movimiento también tiene una lectura económica. Curry podía aspirar a una extensión de hasta 136.7 millones de dólares, pero aceptó 116 millones. Esa diferencia representa cerca de 20 millones y puede darle a Golden State un margen adicional para maniobrar alrededor de su estrella.

No es un detalle menor para una franquicia que intenta mantenerse competitiva mientras su principal figura entra en la recta final de su carrera. Curry viene de promediar 26.6 puntos y 4.7 asistencias en 43 partidos durante la temporada 2025-26, una campaña en la que estuvo limitado por problemas físicos.

Una ventana que obliga a tomar decisiones

Con Curry asegurado, Golden State tiene un horizonte mucho más definido. La organización no necesita planificar una reconstrucción inmediata alrededor de la salida de su máxima figura; por el contrario, sus movimientos de los próximos años estarán condicionados por la intención de mantener un equipo competitivo mientras el base siga en la cancha.

Ahí aparece uno de los grandes retos para la directiva. El descuento salarial de Curry puede ofrecer cierta flexibilidad, pero también eleva la expectativa sobre cómo utilizarla. La construcción del plantel tendrá que buscar creación ofensiva complementaria, tamaño y defensa, además de jugadores jóvenes capaces de aportar sin esperar varias temporadas para desarrollarse.

¿Qué pasará con Butler y Draymond?

La renovación tampoco resuelve por sí sola el futuro de otros veteranos importantes. Jimmy Butler y Draymond Green forman parte de las piezas alrededor de las cuales Golden State deberá tomar decisiones contractuales y deportivas en los próximos años. Según análisis financieros publicados tras el acuerdo, ambos contratos tienen relevancia para el espacio salarial que podría manejar la franquicia en 2027.

La pregunta para los Warriors cambia de forma, pues ya no solo es plantearse cuánto tiempo más permanecerá Curry en Golden State, sino qué equipo pueden construir a su alrededor durante esta etapa final. La respuesta dependerá de los movimientos que haga la gerencia, del rendimiento de los veteranos y de cuánto puedan aportar las piezas jóvenes, como es el caso de Yaxel Lendeborg.

Curry ha ganado cuatro campeonatos con Golden State y el último llegó en 2022. Ahora, con su futuro nuevamente ligado a la franquicia, los Warriors tienen definido el centro de su proyecto; lo que falta es determinar qué piezas pueden acompañarlo en una última etapa competitiva.

Te puede interesar: