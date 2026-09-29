Obed Vargas y Danny Leyva en Seattle: la cantera que México aprendió a mirar

Obed Vargas y Danny Leyva representan dos caminos distintos de una academia que convirtió el talento de raíces mexicanas en protagonista

Obed Vargas busca más minutos en el Tri de Rafa Márquez | Yuri Cortez | AFP

Obed Vargas y Danny Leyva son dos nombres que ayudan a entender cómo cambió la mirada de México hacia el talento formado en Estados Unidos. Ambos surgieron de la cantera de Seattle Sounders, debutaron con apenas 15 años y representan caminos diferentes:

Obed Vargas llegó a la Selección Mexicana y también dio el salto al fútbol de Europa con el Atlético de Madrid, mientras Leyva encontró en Necaxa una nueva plataforma dentro de la Liga MX que paró unos días por la fecha FIFA.

Lo interesante no es solamente dónde terminaron, sino dónde comenzó todo. Seattle convirtió su academia de Starfire Sports, en Tukwila, en un espacio capaz de detectar futbolistas en lugares que durante años quedaron fuera del radar tradicional. Alaska y Nevada, por ejemplo, aparecen en las historias de Vargas y Leyva.

Seattle ha sido vitrina de talento con raíces hispanas

La historia de Seattle no nació con Vargas y Leyva. El club construyó durante años una identidad donde el talento latino y la formación estadounidense convivieron de manera natural.

Nombres como Fredy Montero, Raúl Ruidíaz, Nicolás Lodeiro y los hermanos Cristian y Alex Roldan ayudaron a establecer ese entorno bicultural.

Sobre esa base apareció una generación distinta. Vargas, nacido en Anchorage, y Leyva, originario de Las Vegas, llegaron al primer equipo siendo adolescentes. El primero desarrolló un perfil de mediocentro con recorrido, llegada y capacidad para competir físicamente; el segundo se especializó como pivote organizador y pasador.

Para México, el caso de Vargas terminó siendo especialmente significativo. Después de representar a Estados Unidos en categorías juveniles, cambió de federación y posteriormente llegó al Tri.

Su evolución también lo llevó al Atlético de Madrid. Leyva tomó otra ruta: después de pasar por Colorado Rapids, regresó a Seattle y terminó dando el salto definitivo a Necaxa.

¿Por qué este partido es crucial para los visores internacionales?

Los partidos de alta exigencia son precisamente los escenarios donde una cantera demuestra si su formación funciona cuando aumenta la presión. El duelo de Seattle contra Sporting Kansas City en agosto de 2025 es un buen ejemplo.

Con más de 30,000 espectadores en Lumen Field, Danny Leyva recibió la titularidad y terminó con tres asistencias en el triunfo 5-2. No fueron intervenciones aisladas: participó en acciones a balón parado, recuperación y generación ofensiva.

Ese tipo de actuaciones permite que los visores observen algo difícil de medir en categorías menores: cómo responde un futbolista cuando el rival presiona, el estadio pesa y cada decisión puede modificar el partido.

El impacto del futbolista de raíces hispanas en el esquema de Seattle

La influencia de estos jugadores también está relacionada con la forma de jugar de Seattle. El modelo de Brian Schmetzer, basado en un 4-2-3-1, exige a los mediocampistas interpretar cuándo acelerar y cuándo conservar la pelota.

Ahí aparece una de las características que distingue a Vargas y Leyva: la pausa. Leyva aporta seguridad en el pase y cambios de orientación; Vargas puede romper líneas conduciendo y atraer marcas hacia zonas interiores. Juntos representan dos maneras de darle continuidad al juego.

Para México, la lección es clara: el talento con raíces mexicanas no necesariamente está en las academias tradicionales. Puede aparecer en Alaska, Nevada o cualquier otra comunidad estadounidense donde exista una estructura capaz de desarrollarlo. Seattle fue una de las primeras vitrinas que obligaron al fútbol mexicano a mirar con mayor atención hacia el norte.

Te puede interesar