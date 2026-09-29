Los partidos que Mbappé se perdería con el Real Madrid: ¿llegará al Clásico frente a Barcelona?

La lesión sufrida con Francia obliga al delantero a frenar su actividad, justo antes de un exigente calendario de los merengues en octubre

Mbappé no se perdería muchos partidos con el Real Madrid / Franck Fife / AFP

Kylian Mbappé encendió las alarmas en Francia, pero el diagnóstico conocido hasta ahora no apunta a una ausencia prolongada. El delantero del Real Madrid sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante el triunfo 1-0 sobre Turquía en la UEFA Nations League, lo que le obligó a abandonar la concentración francesa.

El club blanco informó el 26 de septiembre que, tras los estudios médicos, se confirmó la lesión y que su evolución queda pendiente. Aunque el Real Madrid no estableció un plazo oficial de recuperación, las estimaciones iniciales difundidas sitúan su regreso en torno a los 10 o 12 días, un periodo que, de cumplirse, le permitiría volver antes de la parte más exigente del calendario del conjunto blanco.

¿Cómo se lesionó Mbappé?

La lesión se dio durante el partido de Francia ante Turquía. Mbappé marcó el único gol del encuentro y, al rematar con la pierna derecha, su rodilla izquierda, la que utilizó como apoyo, sufrió una hiperextensión. Intentó continuar, pero las molestias persistieron y terminó siendo sustituido en el minuto 58.

La Federación Francesa de Fútbol decidió retirarlo de la concentración para evitar mayores riesgos. El primer reporte habló de una lesión tendinosa, pero los exámenes realizados posteriormente por los servicios médicos del Real Madrid establecieron el diagnóstico de hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

Por ahora, el escenario deja la siguiente incógnita: ¿cuándo volverá Mbappé a jugar con el Real Madrid?, y también si el delantero estrella de los merengues podrá estar al 100% para el Clásico frente al FC Barcelona.

¿Qué partidos podría perderse Mbappé con el Real Madrid?

El primer compromiso que aparece en el calendario es contra Villarreal el sábado 10 de octubre, en el Santiago Bernabéu. Por las fechas estimadas de recuperación, este sería el encuentro con mayor posibilidad de quedar fuera de los planes del francés, aunque todavía no existe confirmación oficial de su baja.

Después, el calendario se aprieta. El 14 de octubre, Real Madrid visitará a Roma en la Champions League; cuatro días más tarde recibirá al Sevilla por LaLiga y el 21 de octubre enfrentará al RB Leipzig en el Bernabéu. Si la recuperación avanza según lo previsto, Mbappé tendría margen para estar disponible en estos tres encuentros.

La fecha que concentra la atención es el 25 de octubre, cuando Barcelona recibirá al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

¿Llegará Mbappé para el Clásico Barcelona vs Real Madrid?

Con casi un mes entre el diagnóstico y el Clásico, el margen de recuperación es considerablemente mayor que el disponible para el duelo contra Villarreal. Real Madrid espera contar con Mbappé para el enfrentamiento ante Barcelona, aunque su disponibilidad dependerá de cómo responda la rodilla durante las próximas semanas.

La principal amenaza para que Mbappé no esté ante Barcelona sería una evolución desfavorable de la lesión. La hiperextensión de la cápsula posterior ocurre cuando la rodilla se lleva más allá de su rango normal de movimiento y puede generar dolor e inflamación en la parte posterior de la articulación. Si las molestias persisten, aumentan con la carga o los estudios posteriores detectan una afectación mayor, el Real Madrid podría prolongar su recuperación y evitar que vuelva a competir hasta estar completamente recuperado.

También existe el escenario de una recaída durante su regreso. Aunque el plazo estimado de 10 a 12 días lo coloca para estar disponible el 25 de octubre, el delantero tendría que superar progresivamente los entrenamientos y recuperar sensaciones antes de recibir el alta competitiva. Una demora en ese proceso, dolor al realizar esfuerzos o cualquier nueva molestia en la rodilla izquierda podría modificar los planes.

Por ahora, el diagnóstico conocido no apunta a una lesión que comprometa su presencia en el Clásico y deja al partido contra Barcelona como un objetivo con margen suficiente en cuanto a tiempos para su recuperación.

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