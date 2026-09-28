El poder latino hace historia en MLB con los títulos de bateo de Yordan Álvarez y Gabriel Moreno

Los títulos de bateo de MLB 2026 quedaron en manos de latinos demostrando su peso en la liga

Moreno bateó .311 en la temporada regular | ORLANDO RAMIREZ / GETTY IMAGES VIA AFP

Lostítulos de bateo de la temporada regular de MLB 2026 quedaron en manos de dos figuras latinas. Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, conquistó el reconocimiento de la Liga Americana con promedio de .316, mientras Gabriel Moreno, receptor de los Diamondbacks de Arizona, ganó el de la Liga Nacional tras batear para .311.

Los títulos de bateo de Yordan Álvarez y Gabriel Moreno respondieron a dos recorridos distintos, aunque igual de consistentes. El cubano sostuvo un contacto sólido durante casi toda la temporada y mantuvo su promedio entre los más altos de la Liga Americana. Moreno, por su parte, superó un inicio complicado, encontró regularidad en la segunda mitad del calendario y sostuvo una disputa cerrada con su compatriota Luis Arráez hasta el último día de la campaña.

Gabriel Moreno and Yordan Alvarez take home the NL/AL batting titles 👏 pic.twitter.com/vvPNwgNtVs — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) September 27, 2026

La buena temporada de los latinos con el madero no se limita a los casos de Álvarez y Moreno. Cuatro de los cinco mejores bateadores de toda MLB fueron latinos y cada uno superó el .300 de promedio. Álvarez, Moreno, Luis Arráez y Otto López compartieron la parte alta de una lista que confirma el peso que tienen los hispanos en la liga.

¿Cómo fue la temporada de Yordan Álvarez en 2026?

Yordan Álvarez firmó una campaña completa con los Astros de Houston y se quedó con su primer título de bateo al terminar con promedio de .316. El jardinero designado cubano disputó 158 juegos, sumó 179 hits en 567 turnos, anotó 105 carreras, conectó 34 dobles, pegó 42 jonrones y produjo 106 carreras. Su línea ofensiva quedó en .316/.432/.601, con un OPS de 1.033, el mejor de toda la MLB.

El título tuvo un valor especial porque Álvarez no dependió solo del cuadrangular. Sus 109 boletos muestran una disciplina poco habitual en un bateador de tanto poder y ayudaron a que llegara a base con frecuencia. En un contexto de ofensivas menos cargadas de promedios altos, su .316 representó el promedio más bajo de un líder global de MLB desde 1968, aunque eso no reduce el tamaño de su producción general.

Todo este aporte ofensivo fue decisivo en la clasificación de Houston los playoffs. Los Astros alcanzaron la postemporada con Álvarez como una de sus piezas ofensivas principales y con argumentos sólidos para entrar en la conversación por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana. MLB también lo ubicó como colíder de la Americana en WAR, con 6.8, junto a Bobby Witt Jr.

Para la franquicia texana, el premio amplía una secuencia que ya incluye a José Altuve, ganador en 2014, 2016 y 2017, y a Yuli Gurriel, líder de bateo en 2021. Álvarez se convirtió en el tercer Astro que obtiene el reconocimiento desde 2014.

¿Cómo fue la temporada de Gabriel Moreno en 2026?

Gabriel Moreno conquistó el primer título de bateo en la historia de los Diamondbacks de Arizona. El receptor venezolano cerró con .311 de promedio, producto de 147 hits en 473 turnos, con 33 dobles, un triple, 16 jonrones, 83 carreras impulsadas y 72 anotadas en 130 juegos. Su línea final fue de .311/.388/.486, acompañada por un OPS de .874.

Moreno superó por apenas un punto a Luis Arráez, quien terminó con .310 para los Phillies. La definición tuvo peso hasta la última jornada y puso al receptor de Arizona en una categoría poco común. Moreno se convirtió en el primer catcher titular que gana una corona de bateo desde Buster Posey en 2012.

La campaña de Moreno tomó fuerza después de un arranque marcado por una lesión en el oblicuo izquierdo. Pasó gran parte de abril en la lista de lesionados y llegó a junio por debajo de .250. Desde el 7 de junio, el venezolano bateó .332, una recuperación que cambió el rumbo de su temporada y lo llevó al liderato de la Liga Nacional.

A diferencia de Álvarez, en el caso del venezolano su buena actuación con el madero no fue suficiente para poder ayudar a su equipo para poder conseguir un pase a los playoffs. Arizona terminó como tercero del oeste de la Liga Nacional por detrás de Los Angeles Dodgers y los San Diego Padres, al tiempo que cerraron a 3 juegos de distancia del boleto de Wild Card.

¿Cuántas veces dos latinos han ganado los títulos de bateo de MLB?

1964 Liga Americana: Tony Oliva, Mellizos de Minnesota, .323. Liga Nacional: Roberto Clemente, Piratas de Pittsburgh, .339.

1965 Liga Americana: Tony Oliva, Mellizos de Minnesota, .321. Liga Nacional: Roberto Clemente, Piratas de Pittsburgh, .329.

2011 Liga Americana: Miguel Cabrera, Tigres de Detroit, .344. Liga Nacional: Carlos González, Rockies de Colorado, .336.

2023 Liga Americana: Yandy Díaz, Rays de Tampa Bay, .330. Liga Nacional: Luis Arráez, Marlins de Miami, .354.

2026 Liga Americana: Yordan Álvarez, Astros de Houston, .316. Liga Nacional: Gabriel Moreno, Diamondbacks de Arizona, .311.



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